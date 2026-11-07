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凱格爾運動改善排尿 男性也適用

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醫師提醒，若長輩經常夜尿、頻尿、漏尿或排尿不順，應鼓勵及早就醫；示意圖。（圖／1...
醫師提醒，若長輩經常夜尿、頻尿、漏尿或排尿不順，應鼓勵及早就醫；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒長者若出現夜尿、頻尿、漏尿或排尿不順，應及早就醫找原因，並可透過治療、骨盆底訓練與安全居家環境改善生活品質。

隨著年齡增長，頻尿、夜尿、尿失禁及排尿困難等問題，常被視為自然老化而默默忍受，更需注意夜間安全。台灣泌尿科醫師林威佑提醒民眾留意長者排尿變化，別讓如廁困擾影響睡眠、生活品質與夜間安全。

林威佑醫師指出，排尿是日常生活中再平常不過的生理需求，也是值得留意的健康訊號。隨著年齡增長，男性可能面臨攝護腺肥大、膀胱過動症及泌尿道結石等問題；女性則可能出現泌尿道感染、尿失禁及血尿等情形。部分長者因夜尿頻繁而影響睡眠，若夜間起身時又遇上光線不足、行動不穩或地面障礙，更應注意如廁環境安全。

此外，有些長者因擔心外出時找不到廁所，或害怕發生漏尿情形，逐漸減少社交活動，讓原本的生理困擾進一步影響日常生活。

林威佑醫師指出，排尿異常不應一味歸因於年紀增長，應透過專業檢查找出原因，並依個別情況選擇適當的治療方式。尿失禁也並非只能忍耐，經醫師評估後，可依情況採取藥物治療、骨盆底肌肉訓練或手術等方式改善症狀。

此次在講座中，除介紹常見泌尿道疾病，也帶領民眾練習「凱格爾運動」，透過骨盆底肌肉收縮訓練，認識日常保健方法。凱格爾運動不只女性可能受益，男性在適當情況下也可進行，實際訓練方式則應依個別需求與專業建議調整。

林威佑醫師提醒，若發現長輩經常夜尿、頻尿、漏尿或排尿不順，可主動關心並鼓勵及早就醫；夜間如廁時，也可留意居家照明是否充足、通道是否暢通，降低不必要的環境風險。透過正視排尿問題、適時尋求專業協助，以及營造更安全的居家環境，讓長者減少如廁困擾，維持安心、自在且有尊嚴的樂齡生活。

精華 FAQ

  • 若長輩經常夜尿、頻尿、漏尿，或有排尿不順、排尿困難等情況，都不該只當成老化而忍耐，應及早就醫檢查，找出真正原因並對症處理。

  • 男性可能面臨攝護腺肥大、膀胱過動症與泌尿道結石；女性則較常見泌尿道感染、尿失禁及血尿等問題。這些症狀都可能影響睡眠與日常生活。

  • 凱格爾運動透過骨盆底肌肉收縮訓練，有助改善尿失禁與相關排尿困擾，不只女性可受益，男性在適當情況下也能練習，但方式仍應依個別狀況與專業建議調整。

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