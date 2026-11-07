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1晚醒來逾3次 中高齡當心

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醫師提醒，中高齡夜醒常與睡眠老化有關，深層睡眠會逐漸減少，女性約40多歲初期可能...
醫師提醒，中高齡夜醒常與睡眠老化有關，深層睡眠會逐漸減少，女性約40多歲初期可能開始產生變化；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

中高齡者夜間頻繁醒來多與睡眠老化有關，若每晚醒來3次以上或白天明顯嗜睡，應就醫檢查並排除睡眠呼吸中止症等問題。

明明想一覺到天亮，卻總是在半夜或清晨醒來，之後也睡不安穩，是許多中高齡族群常見的睡眠困擾，這情形可能與睡眠老化有關。日本睡眠醫療專家渥美正彥指出，隨著年齡增長，深層睡眠逐漸減少，夜間也更容易受到尿意、光線等刺激而醒來。若每晚醒來3次以上，就應提高警覺，必要時就醫檢查，排除睡眠呼吸中止症等問題。

30歲後期開始睡眠老化

為什麼半夜總是容易醒來？渥美正彥直言，這可能是老化現象的一部分。睡眠老化不一定要等到65歲才開始。

男性可能在30多歲後期就出現變化；女性由於受到女性荷爾蒙的保護，約在40多歲初期至中期。

不過，進入更年期後，女性荷爾蒙分泌量可能明顯下降，睡眠狀態也可能隨之改變。醫師指出，由於變化幅度較大，女性往往更容易明顯感受到失眠困擾。

所謂睡眠老化，簡單來說，就是深層睡眠減少。

睡眠主要分為非快速動眼期睡眠（NREM）與快速動眼期睡眠（REM）。其中，非快速動眼期睡眠又可分為N1、N2及N3三個階段，從淺層逐漸進入深層睡眠。

50歲深層睡眠時數大降

渥美正彥指出，20歲時，N3深層睡眠約占整體睡眠時間的20%；到了50多歲，占比降至個位數也並不罕見。如果替50多歲的患者進行睡眠檢查，發現N3占比仍有20%，醫師反而可能推測，患者當時或許處於相當缺乏睡眠的狀態。

為什麼深層睡眠會隨著年齡增長而減少？原因之一是人體生理時鐘逐漸老化。

大腦中的視交叉上核負責調節生理時鐘，隨著年齡增長，其功能可能逐漸衰退。此外，夜間由大腦松果體分泌、俗稱「睡眠荷爾蒙」的褪黑激素，其分泌也可能受到年齡影響。再加上中高齡族群罹患高血壓、糖尿病等慢性疾病的機率增加，睡眠品質也可能受到影響，使睡眠變淺，更容易在夜間醒來。

醫師表示，中高齡者一個晚上醒來1至2次，可能是相當自然的現象，不必因此要求自己完全不能醒來。

若一直執著於「一定要消除所有夜間醒來的情況」，反而可能增加心理壓力，讓自己更難入睡。

夜間醒來本身也不代表一定罹患疾病，關鍵在於是否影響白天的生活與活動。例如，經常在會議中打瞌睡、白天受到睡意影響而無法專心工作，若這類情況持續發生，就應考慮前往睡眠門診接受評估。

此外，夜間醒來的次數也是值得留意的指標。如果每晚醒來3次以上，就應該提高警覺。

醫師提醒，即使本人沒有察覺，仍有必要考慮是否存在睡眠呼吸中止症等問題，並透過專業檢查釐清原因。

精華 FAQ

  • 醫師指出，若每晚醒來3次以上就應提高警覺，因為這可能不只是自然老化，也可能與睡眠呼吸中止症或其他睡眠疾病有關，建議接受專業評估。

  • 睡眠老化不一定要等到65歲才出現，男性可能在30多歲後期就開始變化，女性則多在40多歲初期至中期，但更年期後因荷爾蒙下降，失眠感受常更明顯。

  • 中高齡者一晚醒來1至2次可能屬自然現象，重點是是否影響白天精神與工作表現；若常打瞌睡、難以專心，或夜醒超過3次，就應就醫檢查。

日本

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