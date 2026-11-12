一天一小把 4種堅果補對營養

堅果富含不飽和脂肪酸、蛋白質、膳食纖維及多種維生素、礦物質，不同種類的堅果各有營養特色。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 堅果雖熱量不低，但吸收率有限且營養密度高，適量攝取可補充好脂肪、纖維與微量元素，並依不同種類發揮健腦、護腸與護心效果。

堅果常被視為高脂肪、高熱量的食物，讓不少人擔心吃多了會發胖。然而，營養師指出，堅果富含不飽和脂肪酸、蛋白質、膳食纖維及多種維生素、礦物質，適量攝取有助維持心血管、腸道及大腦健康。不同種類的堅果各有營養特色，核桃有助維持認知功能，杏仁富含纖維，巴西 堅果則是硒的重要來源。每天吃一小把，便能為健康加分。

堅果的熱量確實不低，一小把杏仁就可能超過150大卡，但其熱量並不會完全被人體吸收。美國農業部相關研究發現，杏仁、核桃等堅果的脂肪有部分被包裹在堅硬的植物細胞壁中，無法完全在消化過程中釋出，因此實際吸收的熱量可能低於營養標示所推算的數值。

註冊營養師Grace Kingswell指出，堅果的營養密度高，但人體不會利用其中所有熱量，因此不能單純以脂肪含量判斷它是否容易造成體重增加。此外，堅果所含的蛋白質、膳食纖維及不飽和脂肪酸，有助增加飽足感、減少飢餓感，並協助維持血糖穩定，降低兩餐之間額外吃零食的機會。

營養師建議，一般成人每天可攝取約30公克堅果，相當於一小把。不過，實際份量仍應配合整體飲食及個人熱量需求，避免額外攝取過多。

核桃：富含Omega-3脂肪酸，有助大腦健康

核桃。（圖／AI生成）

核桃（Walnuts）富含Omega-3脂肪酸、蛋白質及多酚，因此常被稱為「健腦食物」。英國雷丁大學一項研究發現，年輕人在早餐加入50公克核桃後，當天的反應速度及記憶測驗表現有所改善，顯示核桃可能有助短期認知表現。

Omega-3脂肪酸與大腦及心血管健康有關，但單次研究不能直接推論核桃可以預防失智症或中風，長期健康效益仍須更多研究確認。日常可將核桃加入燕麥、無糖優格或沙拉，並依每日堅果攝取量調整份量。

巴西堅果：補充硒，維持頭髮健康

巴西堅果。（圖／AI生成）

巴西堅果（Brazil nuts）是硒的重要來源。硒具有抗氧化功能，也是維持甲狀腺正常運作及多種酵素作用所需的微量元素。

曾為英國王室成員提供營養諮詢的營養師Gabriela Peacock指出，硒對頭髮健康十分重要。不過，雖然缺乏硒可能影響頭髮健康，仍不能認定多吃巴西堅果就能治療掉髮。

巴西堅果同時含有鎂、銅及磷等礦物質，但硒含量可能因產地、土壤及個別堅果而有很大差異。一般一至兩顆就可能提供相當多的硒，不宜毫無節制地食用。硒攝取過量可能造成惡心、指甲脆弱、掉髮等問題，甚至引發硒中毒。

杏仁：膳食纖維豐富，有益腸道健康

杏仁。（圖／AI生成）

杏仁（Almonds）是膳食纖維的良好來源，每30公克約含4公克纖維，有助促進排便、維持消化道機能，也能增加飽足感。膳食纖維還可成為部分腸道菌的養分，有助維持腸道菌相多樣性。

杏仁也含有維生素E，具有抗氧化作用，可協助保護細胞免受氧化壓力傷害。不過，維生素E的實際攝取量會受到杏仁品種及份量影響。若想增加纖維攝取，可將無調味杏仁搭配水果、燕麥或優格食用，並同時攝取蔬菜、全穀類及豆類，讓腸道獲得更多元的纖維。

胡桃：有助降低壞膽固醇，守護心血管

胡桃。（圖／AI生成）

胡桃（pecan）含有不飽和脂肪酸及維生素E。研究回顧指出，經常攝取胡桃可能有助降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），也就是俗稱的「壞膽固醇」，進而有利心血管健康。。

不飽和脂肪酸在取代部分飽和脂肪的情況下，有助改善血脂；維生素E則具有抗氧化功能。不過，吃胡桃不能取代降血脂藥物。需要控制膽固醇的人，可用適量堅果取代部分奶油、肥肉等富含飽和脂肪的食物，而非額外增加攝取量。

堅果搭配水果、優格 營養更均衡

杏仁醬、榛果醬及開心果醬愈來愈受歡迎，但不同產品的成分差異很大。Kingswell提醒，部分堅果醬添加棕櫚油、糖或其他配料，購買時應仔細閱讀成分表，優先選擇以堅果為主要成分、沒有額外添加糖及不必要油脂的產品。

堅果醬容易入口，一不留神就可能吃下過多。完整堅果通常更有咀嚼感，也較容易掌握份量；有血糖控制需求者，還須留意產品中的添加糖及總熱量。

營養與公共衛生專家Emma Derbyshire建議，堅果可與其他食物搭配，讓日常飲食更均衡。例如，堅果搭配莓果、橘子等水果，或加入無糖優格，增加飲食的多樣性，補充纖維、維生素及蛋白質。

堅果搭配水果、優格，營養會更均衡。（圖／123RF）

堅果本身碳水化合物相對較少，含有纖維及不飽和脂肪酸，適合作為正餐之間的點心，但不能因此認定吃堅果就能控制血糖或改善所有營養問題。要提醒的是，對堅果過敏者應避免食用；有吞嚥困難的長者，可依個人狀況調整質地。

與其追求單一「超級食物」，不如把堅果納入多樣化飲食，搭配蔬果、全穀及豆類，並減少高糖、高鹽及高飽和脂肪零食。每天一小把堅果，才能在兼顧熱量的同時，為身體補充多種重要營養素。