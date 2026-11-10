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喝薑茶、吃麻油雞不能預防感冒 別過度進補

沈能元
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天氣轉涼後，不必勉強進行高強度運動；示意圖。（圖／123RF）
天氣轉涼後，不必勉強進行高強度運動；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，秋冬感冒多與病毒感染有關，喝薑茶或吃麻油雞並不能預防；手腳冰冷也不一定只是體質虛寒，應留意循環與疾病因素，並以保暖、運動、飲食與睡眠調整養生。

立冬剛過，天氣轉涼，不少民眾開始出現喉嚨乾癢、鼻塞、流鼻水、容易疲倦等感冒症狀，甚至是手腳冰冷。中醫師徐瑋憶說，霜降是秋季邁向冬季的重要轉折點，氣溫變化影響人體對環境的適應能力，若沒有適時調整穿著、作息與飲食，將增加呼吸道不適機會，並讓原本就有手腳冰冷的民眾更加不舒服。

徐瑋憶指出，秋季氣候逐漸乾燥，容易出現「燥邪傷肺」的情況，加上天氣轉冷，人體必須重新適應外在環境的變化，更因室內外溫差漸大、空氣乾燥，及接觸到呼吸道病毒增加感染機會。尤其是長者、幼童、過敏性鼻炎患者，或是平時睡眠不足、過度疲勞，及經常熬夜、飲食不正常等族群，身體調節能力可能受到影響，出現鼻子過敏、咳嗽、喉嚨乾癢等症狀。

徐瑋憶說，秋冬感冒主要與病毒感染有關，不能單純歸因於受寒。但除了感冒，手腳冰冷也是天氣轉涼後常見的困擾，有些人即使穿著厚襪、蓋著棉被，腳趾仍然冰冷；有些人則是坐在辦公室一整天，手指摸起來總是涼涼的，甚至伴隨疲倦、精神不濟等情況。

徐瑋憶建議，應依個人體質、伴隨症狀與生活習慣，評估手腳冰冷的可能原因。如有些人平時容易疲倦、怕冷、活動量不足；有些人則可能伴隨壓力大、睡眠品質不佳等問題。中醫調理會依個別狀況考量氣血運行與寒熱表現，而不是所有手腳冰冷的人都使用相同的溫補方式。

從現代醫學角度，手腳冰冷也可能與環境低溫、末梢血液循環、貧血、甲狀腺功能異常或其他疾病有關。如果長期手腳冰冷，並伴隨明顯疲倦、頭暈、心悸，或手指、腳趾出現異常變色、疼痛、麻木等情形，就應接受醫師評估，找出真正原因。一旦手指或腳趾在寒冷環境下突然變白、變紫，回暖後又發紅、疼痛，可能與雷諾氏現象等血管反應有關，不宜一味認定只是體質虛寒。

徐瑋憶提醒，秋冬養生原則，首先是做好分層穿衣。早晚出門時，可依氣溫加穿外套，並注意頸部、腹部、腰部與足部保暖。尤其是長者及末梢循環較差的人，應避免長時間暴露在低溫環境中。穿衣仍應依活動量調整，避免因穿得太厚而大量流汗，之後汗水蒸發反而讓身體感到寒冷。

其次，應養成規律運動。天氣轉涼後，許多人減少外出活動，長時間坐著工作或追劇，可能使肌肉活動量不足。建議每天安排約20至30分鐘的快走、伸展、騎室內腳踏車等活動，依個人體能循序漸進。運動前先暖身，並選擇氣溫較穩定的時段出門，不必勉強在寒風中進行高強度運動。

飲食方面，可以選擇溫熱的湯品、粥品與均衡的家常菜，如雞湯、魚湯、薑絲蔬菜湯等，並適量攝取蛋白質、蔬菜、水果及全穀類食物，維持身體所需營養。容易手腳冰冷的人，可依個人耐受程度選擇溫熱飲品，但不需要刻意大量進補，也不應認為喝薑茶、吃麻油雞就能預防感冒。

若本身有高血壓、心血管疾病、腎臟疾病，或正在接受特殊治療，更應留意進補食材的油脂、鹽分及水分含量。中藥調理也應由合格中醫師評估體質後進行，避免自行服用來路不明的補品，或長期使用不適合自己的溫補藥材。

最後，睡眠也是秋冬養生不可忽略的一環。盡量維持固定的睡眠時間，避免熬夜，並在睡前減少過度刺激的活動。若室內空氣乾燥，可適度改善環境濕度，但仍須注意通風與清潔，避免黴菌滋生。

徐瑋憶提醒，別等到身體不舒服才開始保養，應透過適當的醫療評估與生活調整，才能讓身體更平穩地適應季節轉換，健康迎接即將到來的冬天。(沈能元)

中醫師徐瑋憶說，從現代醫學角度，手腳冰冷也可能與環境低溫、末梢血液循環、貧血、甲...
中醫師徐瑋憶說，從現代醫學角度，手腳冰冷也可能與環境低溫、末梢血液循環、貧血、甲狀腺功能異常或其他疾病有關。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 因為秋冬感冒主要仍與病毒感染有關，天氣轉冷、室內外溫差與空氣乾燥，只是讓呼吸道更容易不適，並提高接觸病毒後發病的機會，不是單純受寒造成。

  • 不一定。手腳冰冷可能來自末梢循環不佳、貧血、甲狀腺功能異常，或雷諾氏現象等疾病因素，應依個人症狀評估，不宜一律用同樣的溫補方式處理。

  • 應做好分層穿衣與四肢保暖，維持每天20至30分鐘運動，飲食以溫熱湯品和均衡家常菜為主，並保持固定作息、避免熬夜，必要時再由醫師或中醫評估調理。

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