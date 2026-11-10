越想睡卻越清醒 「定速呼吸」讓大腦慢下助眠

臨床心理師指出，睡前過度擔心、急著控制入睡，反讓大腦持續處於警戒狀態。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 樸石學堂與鄭秀英教育事務基金會舉辦睡眠講座，提醒民眾別因過度控制入睡而更失眠，並透過定速呼吸與正念練習改善睡眠品質。

躺在床上翻來覆去，愈想趕快睡著，腦袋卻愈清醒，怎麼辦？臨床心理師、資深正念老師石世明指出，睡前過度擔心、急著控制入睡，反而可能讓大腦持續處於警戒狀態。財團法人鄭秀英教育事務基金會日前贊助20名會員參與樸石學堂「好好呼吸，好好入睡」線上講座，透過失眠 認知行為療法與正念實作，教導學員從調整呼吸、覺察身心開始，學習擺脫「越想睡、越睡不著」的困境。

「好好睡覺，也是基本人權！」現代人生活壓力大，失眠、淺眠、半夜醒來成為不少人的困擾。鄭秀英教育事務基金會贊助會員參與樸石學堂舉辦的「好好呼吸，好好入睡」線上講座，邀請臨床心理師、資深正念老師石世明，結合睡眠醫學與正念練習，帶領學員認識失眠成因，學習透過呼吸與覺察改善睡眠品質。

石世明指出，許多人睡不好，問題未必是不夠努力，反而是太努力想讓自己入睡。失眠者常因擔心隔天精神不佳、反覆要求自己趕快睡著，導致大腦在睡前仍處於高度警戒狀態，身體難以放鬆，陷入「越想睡、越睡不著」的惡性循環。

他將失眠認知行為療法（CBT-I）與正念觀念結合，提醒學員，面對睡眠困擾，與其不斷強迫自己入睡，不如先覺察身心狀態，減少對睡眠的焦慮，避免因過度控制而加重壓力。

石世明帶領學員實際練習「定速呼吸」，透過手機App音檔，尋找適合自己呼吸節奏，強調「不費力、不憋氣、不努力」三大原則，協助身心逐漸放鬆。當睡前出現焦慮、心跳加快等反應，不必急著評價或對抗，學習接納當下感受，將注意力帶回身體與呼吸。石世明表示，正念不只是練習呼吸技巧，更重要的是培養不急著評價、不立即反應的態度，減少與負面情緒的拉扯，讓身心逐步恢復平衡。

講座吸引上百名學員報名，基金會董事陳玲寬、林瑜、蕭伯納，以及顧問和會員也在線上參與。基金會提供20全額贊助名額，鼓勵會員持續學習正念，將身心照顧融入日常生活。鄭秀英教育事務基金會長期推動正念教育與生命關懷，希望讓正念成為人人都能實踐的生活智慧。

基金會表示，後續樸石學堂還將推出「好好呼吸14天練習同行活動」及「正念好眠八周課」，透過持續練習，引導民眾培養自我照顧能力，從好好呼吸開始，重新學習好好休息。(魯永明)