一天不喝咖啡就精神不濟 營養師建議用「這飲品」取代
營養師指出，長期喝咖啡提神者若突然停用，容易出現戒斷症狀；建議改喝茶或半紅茶半咖啡漸進減量，並留意每日咖啡因攝取上限與飲用時機。
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營養師指出，長期喝咖啡提神者若突然停用，容易出現戒斷症狀；建議改喝茶或半紅茶半咖啡漸進減量，並留意每日咖啡因攝取上限與飲用時機。
不少上班族習慣每天喝咖啡提神，一旦哪天沒喝，就出現頭痛、嗜睡、疲倦、注意力不集中，影響工作效率。董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉表示，若覺得過度依賴咖啡因，影響到生活，可先以茶取代咖啡，或是喝一半紅茶混合一半咖啡，享受咖啡因的同時，逐步減少咖啡因攝取。
許惠玉表示，咖啡因會刺激交感神經，使人感到精神振奮，並促進腎上腺素分泌、加快心跳。長期習慣透過咖啡因提神的人，一旦突然停止攝取，可能因少了原本熟悉的刺激，出現精神不濟、嗜睡、疲倦、注意力難以集中等戒斷症狀，部分人也會頭痛。
想減少咖啡因攝取，許惠玉建議，不要突然從每天喝咖啡突然變成完全不喝，可能反而導致上班提不起勁。可以先改喝茶，咖啡因比咖啡少，尤其綠茶含有較高的兒茶素、茶胺酸，有安定神經的作用。
若有些人平常喝很多咖啡，換成茶感覺一下子咖啡因減少太多，也可先喝一半紅茶加一半咖啡，在視覺、味覺上，都一樣感受到咖啡味，但咖啡因比原本少。有些人若只是喜歡咖啡的味道，也可以喝低咖啡因的咖啡。
許惠玉指出，咖啡因逐漸減量後，大概需要兩周完全不碰咖啡因，才會改善嗜睡、注意力不集中等戒斷症狀。
至於喝多少才算過量，許惠玉指出，通常建議一天咖啡因攝取量不超過300毫克，大約4杯咖啡以上就應留意，攝取過多可能出現心悸、冒冷汗、頭暈，甚至手抖等情況。此外，咖啡因攝取時間也很重要，建議集中在起床後的半天飲用，睡覺前半天就不要再喝，以免影響睡眠。
因為咖啡因會刺激交感神經、促進腎上腺素分泌，讓人感到振奮；若長期依賴後突然停止，身體少了熟悉刺激，就可能出現嗜睡、疲倦、注意力差與頭痛等戒斷反應。 不要一下子完全不喝，較適合先改喝咖啡因較少的茶，尤其綠茶還含有兒茶素與茶胺酸；若怕差太多，也可先用半紅茶加半咖啡，逐步降低咖啡因。 一般建議一天咖啡因攝取量不超過300毫克，約4杯咖啡以上就要留意，過多可能心悸、冒冷汗、頭暈或手抖；另外最好集中在起床後半天喝，睡前半天避免再攝取。
精華 FAQ
因為咖啡因會刺激交感神經、促進腎上腺素分泌，讓人感到振奮；若長期依賴後突然停止，身體少了熟悉刺激，就可能出現嗜睡、疲倦、注意力差與頭痛等戒斷反應。
不要一下子完全不喝，較適合先改喝咖啡因較少的茶，尤其綠茶還含有兒茶素與茶胺酸；若怕差太多，也可先用半紅茶加半咖啡，逐步降低咖啡因。
一般建議一天咖啡因攝取量不超過300毫克，約4杯咖啡以上就要留意，過多可能心悸、冒冷汗、頭暈或手抖；另外最好集中在起床後半天喝，睡前半天避免再攝取。
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