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羊奶「脂肪球小、好吸收」 營養師揭3大好處 但不能取代所有乳製品

記者廖靜清／台北即時報導
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營養師表示，羊奶與牛奶都是優質乳品，含有蛋白質、脂肪及鈣質等重要營養素，兩者最大...
營養師表示，羊奶與牛奶都是優質乳品，含有蛋白質、脂肪及鈣質等重要營養素，兩者最大差異是蛋白質結構、脂肪組成及寡糖含量不同。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

營養師指出，羊奶在蛋白質、脂肪與寡糖上有特色，消化吸收較有優勢，但價格較高且不等於更健康，仍須依體質與需求選擇。

中醫認為，羊奶性味甘、溫和，具有良好的食療與滋補效果。羊奶與牛奶有哪些營養差異？適合哪些人飲用？營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華表示，羊奶與牛奶都是優質乳品，含有蛋白質、脂肪及鈣質等重要營養素，兩者最大差異不在營養多寡，而是蛋白質結構、脂肪組成及寡糖含量不同，羊奶在消化吸收方面具有部分優勢。

黃翠華指出，羊奶最明顯的缺點就是價格較高，主要與產量有限有關。全球乳品市場以牛奶為大宗，羊奶產量相對少，飼養規模及生產成本也影響售價。不過，價格高不代表營養一定比較好，羊奶在消化吸收方面確實具有部分優勢，但並非人人都適合，更不能取代所有乳製品。

首先是蛋白質結構。黃翠華說，牛奶與羊奶的主要蛋白質都是酪蛋白，但不同類型酪蛋白的比例有所差異。羊奶通常含有較少的αs1酪蛋白，在胃中形成的凝乳顆粒可能較細小、鬆散，具有較容易消化的特性，但實際消化情況仍因個人體質而異。

其次是脂肪組成。黃翠華表示，羊奶的脂肪球平均較小，且含有相對較多的中鏈脂肪酸。這類脂肪酸的代謝途徑與長鏈脂肪酸不同，部分可較直接經由門靜脈運送至肝臟，因此羊奶在脂肪消化方面具有潛在優勢。

第三是寡糖。羊奶含有天然乳寡糖，部分研究發現，其種類與含量和牛奶有所差異，具有支持腸道益菌生長的潛力。黃翠華表示，羊奶可作為日常乳品的選擇之一，提供蛋白質及鈣質，有助補充成長與維持骨骼健康所需營養。

另一項常見迷思是「牛奶過敏，改喝羊奶就沒事」。黃翠華提醒，牛奶與羊奶的蛋白質具有相似性，可能產生交叉過敏反應，牛奶蛋白過敏者不應自行改喝羊奶。但羊奶同樣含有乳糖，乳糖不耐症患者也可能出現腹脹、腹瀉等症狀。

黃翠華強調，羊奶確實有其營養特色，但並非比牛奶全面優越。民眾應依個人需求、體質及飲食習慣選擇，無須因價格或宣傳迷思，認定羊奶一定比較健康。進入秋冬，飲用羊奶有助於潤燥，對孩童、長輩或消化較弱的族群是很方便的營養補給。

精華 FAQ

  • 兩者都含蛋白質、脂肪與鈣質等重要營養素，差別主要在蛋白質結構、脂肪組成及寡糖含量不同，因此羊奶在消化吸收上具有部分優勢。

  • 羊奶的脂肪球平均較小，且含較多中鏈脂肪酸，部分可較直接送往肝臟代謝；另外其酪蛋白比例不同，形成的凝乳顆粒可能較細小鬆散。

  • 牛奶蛋白過敏者不應自行改喝羊奶，因兩者蛋白質可能出現交叉過敏；乳糖不耐症患者也可能因羊奶含乳糖而出現腹脹、腹瀉等不適。

牛奶

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