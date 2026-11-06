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多吃綠茶、核桃… 「綠色地中海飲食」傳統版升級更消脂

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營養師提醒，綠色地中海飲食在傳統地中海基礎上，強化綠茶、核桃與多酚攝取，大型臨床...
營養師提醒，綠色地中海飲食在傳統地中海基礎上，強化綠茶、核桃與多酚攝取，大型臨床試驗顯示，它可更有效減少內臟脂肪並改善脂肪肝；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

綠色地中海飲食是在傳統地中海飲食上升級，透過綠茶、核桃與多酚植化素，有助減少內臟脂肪、改善脂肪肝並提升代謝健康。

傳統地中海飲食有益心血管及大腦健康，而升級版的「綠色地中海飲食」更進一步提升效益，根據研究指出，在傳統版飲食基礎上大幅增加綠茶、核桃與多酚植化素，能精準燃燒內臟脂肪、改善脂肪肝並對抗慢性發炎，成為高效代謝的新護心保健飲食法。

傳統地中海飲食升級版

傳統地中海飲食（Mediterranean diet）向來被公認能保護心血管、延緩老化，飲食核心基礎以大量攝取蔬菜、水果、豆類、全穀物、魚肉及橄欖油為主，並減少紅肉與加工肉品。

而近年備受矚目的是進階版的「綠色地中海飲食」（Green Mediterranean Diet），在原有地中海飲食的基礎上，更加嚴格限制紅肉與加工肉品的攝取，並額外大量補充富含多酚與植物性蛋白質的「綠色超級食物」。綜合權威營養學與大型臨床試驗，綠色地中海飲食的三大核心亮點包括：

1.每日飲用3至4杯綠茶：提供豐富的兒茶素（EGCG），具備強大抗氧化能力，能有效促進熱量代謝。

2.每日食用一小把核桃（約28克）：提供優質的植物性Omega-3脂肪酸、植物固醇與抗發炎植化素。

3.以植物性蛋白取代紅肉：大量攝取深綠色蔬菜、豆類及特殊水生綠色植物（浮萍），減少飽和脂肪酸的負擔。

精準燃燒內臟脂肪

刊登於權威醫學期刊「Heart」的DIRECT PLUS大型臨床試驗顯示，在長達18個月的追蹤研究中，採取綠色地中海飲食的受試者，在多項代謝指標上展現出顯著優勢：

精準消滅內臟脂肪（Visceral Fat）：相較於一般健康飲食與傳統地中海飲食組，綠色地中海飲食組的內臟脂肪減少幅度顯著高出近雙倍。內臟脂肪是包裹在腹腔內器官周圍的危險脂肪，與心血管疾病、糖尿病高度相關。

顯著改善脂肪肝：研究發現，透過綠色多酚與減少紅肉的雙重作用，能有效降低肝臟內的脂肪堆積，對非酒精性脂肪肝（NAFLD）患者具有高度臨床改善價值。

降低全身慢性發炎：大量多酚的攝取有助於調節腸道微菌叢，更使得血壓降低、低密度脂蛋白膽固醇降低、胰島素敏感性提高和減輕慢性發炎等這些作用更明顯。

烹調不繁複 把握4原則

想要在日常生活中落實綠色地中海飲食，其實不需要繁複的烹調技巧，只要把握以下四個飲食原則：

1.將手搖飲與含糖飲料替換為無糖綠茶：養成午後喝無糖綠茶的習慣，不僅能提神，還能穩定補充天然兒茶素。

2.以堅果取代精緻零食：將辦公室抽屜裡的洋芋片或餅乾，換成一小把無調味核桃，攝取優質好油脂。

3.大幅減少紅肉頻率：將每周牛肉、豬肉的食用頻率降到最低，改以深海魚類（如鮭魚、鯖魚）、黃豆、毛豆及植物性蛋白質為主。

4.餐餐搭配深綠色蔬菜：每餐確保有足夠的深綠色蔬菜，為身體注入豐富的植化素與膳食纖維，更能打造抗發炎、易代謝的健康體質。

而不管是原有的地中海飲食，或綠色地中海飲食，只要逐步改變餐食內容，就能慢慢感受到對大腦、心血管及整體身心的健康益處。

營養師提醒，日常可用無糖綠茶、堅果與深綠蔬菜取代紅肉和精緻零食；示意圖。（圖／1...
營養師提醒，日常可用無糖綠茶、堅果與深綠蔬菜取代紅肉和精緻零食；示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 它在傳統地中海飲食基礎上，更嚴格限制紅肉與加工肉品，並增加綠茶、核桃、深綠蔬菜與植物性蛋白等富含多酚的食物，以提升代謝效果。

  • 研究顯示，它可更有效減少內臟脂肪、改善非酒精性脂肪肝，並降低全身慢性發炎，同時有助血壓、壞膽固醇與胰島素敏感性表現。

  • 可用無糖綠茶取代含糖飲料，以一小把核桃替代零食，降低紅肉頻率，並每餐搭配深綠色蔬菜與豆類、魚類等植物性蛋白。

地中海飲食

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