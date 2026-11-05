偏頭痛別只怪腦 腸道也有關 常見誘發食物一次看

偏頭痛可能與腸道菌失衡及腸腦軸發炎有關，吃高纖、益生元與Omega-3食物有助減少發炎；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出偏頭痛可能和腸腦軸、腸道菌群失衡有關，建議以高纖飲食、發酵食品與充足水分養好腸道，同時避開常見發炎食物並記錄個人誘發因子。

偏頭痛發作不只讓人頭痛，還可能伴隨惡心、畏光，嚴重時甚至影響工作。近年研究開始關注「腸腦軸」與偏頭痛的關聯，日常飲食也可能是影響因素之一，吃對食物、記錄誘發因子更重要。

許多人長期受到偏頭痛折磨，發作時往往伴隨著單側劇烈抽痛、惡心想吐、畏光甚至無法正常工作與思考，只能依賴止痛藥強行壓制。然而，臨床上常有患者困惑：「為什麼藥愈吃愈頻繁，頭痛卻還是動不動就發作？」

發表於神經醫學與腸道微生物領域的研究指出，偏頭痛的根源不只在大腦，可能在你的「腸道」裡。腸道被稱為人體的「第二大腦」，兩者會透過「迷走神經」24小時互相傳遞訊號。當腸道菌群失衡時，會經由以下途徑誘發頭痛：

1.腸道屏障變薄（腸漏）：當壞菌過多時，腸道黏膜變弱，壞菌分泌的發炎物質會滲入血液。

2.神經受到刺激：發炎物質順著血液與迷走神經一路向上傳，刺激大腦的神經系統。

3.引爆血管發炎：大腦神經受刺激後釋放引發疼痛的物質，導致腦部血管劇烈收縮與擴張，最終引發偏頭痛。

由於腸道菌群直接受到飲食影響，營養專家整理出以下日常飲食建議，幫助從源頭減少神經發炎：

★多吃抗發炎食物 養好菌

1.高纖與益生元蔬菜：綠花椰菜、蘆筍、洋蔥、大蒜、燕麥與全穀類。膳食纖維有助修復腸道黏膜並打擊全身發炎。

2.深海魚與抗發炎好油：鮭魚、鯖魚、秋刀魚及特級初榨橄欖油（富含Omega-3脂肪酸），能減少血管與神經的過敏反應。

3.天然發酵食品：無糖優格、優酪乳、天貝等，能補充天然益生菌。

4.多喝水：多喝水，以保持充足的水分，減少身體發炎機會。

★少吃發炎食物 易惹頭痛

1.加工肉品（高硝酸鹽）：培根、香腸、臘肉、火腿。研究發現偏頭痛患者腸道中的「硝酸鹽分解菌」較多，易轉化為一氧化氮導致腦血管異常擴張。

2.超加工食品：洋芋片、泡麵、甜食、高度加工食品和含糖飲料等，這些食物會破壞腸道內的健康菌叢、滋生壞菌。

3.酒精：喝酒會損害腸道屏障，要盡量限制飲酒。

★地雷食物清單 建立自己

雖然有該與不該吃的建議飲食，但畢竟每個人對食物的反應不盡相同，經常偏頭痛的人應該建立自己的「頭痛與飲食日誌」，記錄每天吃下的食物、腸道狀況（如是否便祕或腹瀉）以及頭痛時間。找出個人地雷食物，並透過高纖均衡飲食養好腸道菌，才能從源頭擺脫頻繁依賴止痛藥的循環。

此外，除了挑選正確食物，「血糖穩定」也很重要。跳過正餐導致低血糖，會讓身體釋放壓力荷爾蒙，同時擾亂腸道與大腦神經。

鮭魚、鯖魚、秋刀魚及特級初榨橄欖油，能減少血管與神經的過敏反應；示意圖。（圖／123RF）