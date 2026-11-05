關節退化戴護膝支撐 不是愈緊愈有效

關節炎一定要戴護膝嗎？示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 膝蓋退化可用護膝輔助，但需依需求選型，且不宜追求愈緊愈好；試戴時應確認活動不受阻、無壓痛麻木，並注意皮膚與磨損狀況。

膝蓋退化、走路疼痛，不少人會買護膝來支撐關節，但護膝並非愈緊、支撐力愈強就愈好。選錯款式或穿戴不當，反而可能限制活動、造成局部壓迫疼痛，甚至引起皮膚不適。專家提醒選購前掌握3個重點。

膝蓋退化戴哪種護膝？常見3類型選擇

根據美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）訪問醫師及物理治療師指出，護膝可提供支撐、穩定關節，部分患者使用後疼痛或僵硬可能改善，但一個護膝不是一體適用所有人或各部位，應依退化位置、症狀及活動需求而選擇。常見類型包括：

1. 彈性包覆型護膝：提供輕度包覆與保暖

這類護膝通常以彈性布料包住膝蓋，可提供一定程度的包覆感，部分人穿戴後覺得比較舒適，但支撐效果有限。全包覆型產品可能較悶熱，若穿戴後覺得膝蓋彎曲不順，或局部受到壓迫，就不宜勉強使用，也不建議不分情況長時間穿戴。

2. 髕股釋壓型護膝：膝蓋前方有開洞

這類護膝會在膝蓋骨（髕骨）周圍設計開口，通常比全包覆型更通風，也較方便活動。有些人因膝蓋前方不適，可能會考慮這類款式，但膝蓋疼痛的原因很多，不能單靠護膝外型判斷是否適合；若疼痛持續，應先讓醫師評估。

3. 支架型或減壓型護膝：需要更仔細評估

支架型護膝可能在膝蓋兩側設有支架或活動關節，用於特定膝關節不穩定或受傷情況；減壓型護膝則可能透過調整受力，減輕膝關節某一側承受的壓力，部分退化性膝關節炎患者經評估後可考慮使用。

這類護具不宜只看支撐力強、外型專業就自行購買。尤其有韌帶受傷、膝關節不穩定，或疼痛集中在關節某一側的人，應先諮詢骨科醫師或復健專業人員，確認是否需要，以及如何調整與穿戴。

護膝不是愈緊愈好 試戴時注意3件事

然而有些人可能覺得護膝必須要能完整緊密的包覆部位，才能達到保護效果。但事實上，護膝若太緊或太鬆，都可能影響使用效果。

1. 膝蓋彎曲、坐下和起身不能受阻

試戴後可嘗試彎曲膝蓋、坐下再站起，或模擬平常走路的動作。如果護膝讓膝蓋難以彎曲，甚至改變走路姿勢，就可能不適合。支撐力愈強，不代表愈能預防運動傷害。

2. 不應出現局部壓痛、麻木或腫脹

如果護膝在膝蓋骨、骨頭突出處或其他位置造成明顯壓迫疼痛，應重新調整或更換款式。若穿戴後出現麻木、刺痛、腫脹或皮膚顏色改變，也應立即取下，不要為了固定膝蓋而忍耐。

3. 留意悶熱、摩擦與皮膚紅疹

全包覆型護膝若長時間摩擦皮膚，加上流汗、悶熱，可能造成皮膚刺激或過敏。穿戴期間應留意皮膚狀況，保持清潔乾燥；若出現紅疹、破皮或持續不適，應先停用並尋求適當處理。

此外，護膝是會磨損的用品，長期使用可能逐漸鬆弛、失去原有支撐力。若已明顯變鬆、變形、鬆緊帶失去彈性，或支架損壞，就應檢查是否需要更換，不要只因外觀還完整就繼續使用。