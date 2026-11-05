我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

徒手深蹲、握毛巾 每天分段2分鐘運動有助控制血壓

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
可以利用生活中的零碎時間進行徒手深蹲。圖/123RF
可以利用生活中的零碎時間進行徒手深蹲。圖/123RF

AI摘要

文章摘要整理：

專家建議善用零碎時間做徒手深蹲或握毛巾等等長訓練，分段累積也能增加活動量，幫助控制血糖與血壓，但仍不可取代原有治療。

想控制血糖、血壓，不一定得花時間上健身房。一名專門研究胰島素阻抗的神經科學家珍妮特皮茲（Janet Peets）指出，活動腿部肌肉是維持健康的重要方式，可以利用零碎時間做「徒手深蹲」，例如刷牙、等咖啡或吃完飯後做2分鐘，讓腿部肌肉協助消耗血液中的葡萄糖。

皮茲表示，腿部是人體最大的肌群，而大型肌群也是相當重要的葡萄糖消耗部位。當腿部肌肉活動時，肌肉可以在較少胰島素的情況下攝取血液中的葡萄糖。

她因此建議，平時可以利用生活中的零碎時間進行徒手深蹲，例如刷牙時、等待咖啡時、準備晚餐時，或吃完飯後做深蹲。

她表示，不需要一次做很長時間，可以「2分鐘、2分鐘」分段進行，累積下來也能增加身體活動量。不過，她也特別提醒，這並不能取代正在使用的任何藥物，若有相關疾病或正在接受治療，仍應按照醫師建議進行。

徒手深蹲怎麼做？不需要任何器材

根據CrossFit官方說明，徒手深蹲需要身體中線穩定、啟動身體後側肌群，以及讓核心力量協調傳遞至四肢；除了訓練自身體重，也能作為其他負重訓練的基礎。

深蹲也是日常生活中相當實用的動作，從爬樓梯到從馬桶起身，都需要腿部及臀部肌群參與。

．開始深蹲前：應先進行一般性的暖身，讓身體準備好進入深蹲所需要的活動範圍。由於徒手深蹲不需要器材，可以透過划船、騎自行車或跑步提高核心體溫，也可以搭配開合跳等動態動作暖身。

．正式深蹲時：雙腳約與肩同寬，腳尖稍微向外。接著將臀部略微向後推，再屈膝下蹲，動作類似坐向椅子。

．下蹲過程中：應讓重量偏向腳跟，同時維持背部自然曲線與抬頭挺胸的姿勢，膝蓋則朝向腳尖方向，不要向內塌陷。當髖部皺褶低於膝蓋最高點時，即達到深蹲底部。

接著維持良好姿勢，將腳跟踩向地面，利用腿部與核心肌群的力量站起來，直到雙腿與髖部完全伸直，即完成1次深蹲。

不想深蹲？握毛巾也可能有助控制血壓

對於不喜歡較高強度運動的人，皮茲還推薦另一種更簡單的方式：等長握力訓練。

等長運動是指肌肉收縮但關節沒有明顯移動的運動形式，這類肌肉收縮可能促使血管產生適應，並在肌肉放鬆後短暫降低血壓，尤其可能對輕度高血壓者有所幫助。

她表示，握緊毛巾可能讓血壓降低約7個數值，這項運動又稱為等長握力訓練，是她所知道研究相當多的一類血壓運動。她建議每次握2分鐘、休息1分鐘，重複4輪，每周進行3天，總時間約36分鐘。

進行時可以使用握力器、捲起的毛巾，甚至壓力球，握到感覺肌肉用力即可，不需要健身房或特殊器材。

握毛巾怎麼做？每次握2分鐘、休息1分鐘

根據UK Meds，可以先將毛巾緊緊捲起，調整到手掌握起來舒服的厚度，再以約最大握力30%的力道握住。維持2分鐘後休息1分鐘，再換另一隻手；之後再重複3次，每周進行3天。

無論是徒手深蹲或等長握力訓練，重點都在於利用日常生活中的零碎時間增加肌肉活動。與其等到有完整時間才運動，也可以將短時間的活動分散在一天當中。

不過，血糖與血壓都涉及個人健康狀況，若本身已有糖尿病、高血壓或正在服用相關藥物，運動方式與強度仍應依照醫師或專業人員建議調整，不能以運動自行取代治療。

使用握力器、捲起的毛巾，甚至壓力球，都可以訓練握力。圖/123RF
使用握力器、捲起的毛巾，甚至壓力球，都可以訓練握力。圖/123RF

精華 FAQ

  • 因為腿部是人體最大的肌群，活動時能在較少胰島素的情況下攝取血液中的葡萄糖，幫助消耗血糖並提升日常活動量。

  • 可利用刷牙、等咖啡、準備晚餐或飯後等零碎時間，每次做2分鐘，分段累積成更多活動量，不必一次完成很長時間。

  • 握毛巾屬於等長握力訓練，肌肉收縮但關節不大幅移動，可能讓血管產生適應並短暫降壓；建議每次握2分鐘、休息1分鐘，重複4輪，每周3天。

上一則

平常有吃魚、補充魚油就夠了？ 營養師揭油脂攝取3大迷思

下一則

偏頭痛別只怪腦 腸道也有關 常見誘發食物一次看

延伸閱讀

運動／每周90分鐘肌力訓練 身體年輕最多8歲

運動／每周90分鐘肌力訓練 身體年輕最多8歲
預防肌少症 復健醫：50歲就該開始鍛鍊

預防肌少症 復健醫：50歲就該開始鍛鍊
諾貝爾文學獎得主靠拳擊對抗巴金森氏症 醫：有助刺激神經連結

諾貝爾文學獎得主靠拳擊對抗巴金森氏症 醫：有助刺激神經連結
爬樓梯易喘、逛街要找椅子坐 先分辨老化或心臟警訊？

爬樓梯易喘、逛街要找椅子坐 先分辨老化或心臟警訊？

熱門新聞

不是中老年人才會中風，安徽合肥日前就有一名年僅14歲的國中女生出現急性腦中風。（取材自上海文匯報）

14歲國中女生急性腦中風 平日飲食習慣曝光 「愛吃這些東西」

2026-11-01 03:38
中醫師周宗翰說，長期暴露於烹調油煙可能增加健康風險，建議烹調前就開啟抽油煙機，料理結束後繼續運轉一段時間，並保持室內通風，不要為了省電，炒完菜立即關閉抽油煙機。（圖／123RF）

省小錢恐賠上健康 醫揭9大傷身習慣：隔夜菜、劣質染髮劑須注意

2026-10-31 22:40
營養師提醒，若覺得過度依賴咖啡因，可先以茶取代咖啡，或是喝一半紅茶混合一半咖啡，享受咖啡因的同時，逐步減少咖啡因攝取。（123RF）

一天不喝咖啡就精神不濟 營養師建議用「這飲品」取代

2026-11-03 04:12
黃凱軍醫生提醒，甲狀腺異常、慢性疼痛、胃酸反流、夜尿等，都可能藏在睡不好的背後。如果原本睡得不錯，最近卻明顯變差，或已經影響工作、學習和生活，就值得請醫生查找原因，而不是只想著找點東西把自己「哄睡」。(圖／123RFF)

🎙️睡不好別只怪想太多 失眠也要查身體原因

2026-11-03 09:35
在幾乎人人離不開手機、電腦的今天，眼睛乾澀、刺痛、容易疲勞，成了不少人的日常困擾，乾眼症不再只是中老年人的困擾。圖／123RF

🎙️眼睛乾就滴眼藥？乾眼症可沒那麼簡單

2026-10-27 09:35
鮭魚的油脂屬於富含 Omega-3脂肪酸的優質好油，有助於抗發炎。(圖／123RF)

平常有吃魚、補充魚油就夠了？ 營養師揭油脂攝取3大迷思

2026-11-04 22:11

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗