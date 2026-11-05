徒手深蹲、握毛巾 每天分段2分鐘運動有助控制血壓

可以利用生活中的零碎時間進行徒手深蹲。圖/123RF

AI摘要 文章摘要整理： 專家建議善用零碎時間做徒手深蹲或握毛巾等等長訓練，分段累積也能增加活動量，幫助控制血糖與血壓，但仍不可取代原有治療。

想控制血糖、血壓，不一定得花時間上健身房。一名專門研究胰島素阻抗的神經科學家珍妮特皮茲（Janet Peets）指出，活動腿部肌肉是維持健康的重要方式，可以利用零碎時間做「徒手深蹲」，例如刷牙、等咖啡或吃完飯後做2分鐘，讓腿部肌肉協助消耗血液中的葡萄糖。

皮茲表示，腿部是人體最大的肌群，而大型肌群也是相當重要的葡萄糖消耗部位。當腿部肌肉活動時，肌肉可以在較少胰島素的情況下攝取血液中的葡萄糖。

她因此建議，平時可以利用生活中的零碎時間進行徒手深蹲，例如刷牙時、等待咖啡時、準備晚餐時，或吃完飯後做深蹲。

她表示，不需要一次做很長時間，可以「2分鐘、2分鐘」分段進行，累積下來也能增加身體活動量。不過，她也特別提醒，這並不能取代正在使用的任何藥物，若有相關疾病或正在接受治療，仍應按照醫師建議進行。

徒手深蹲怎麼做？不需要任何器材

根據CrossFit官方說明，徒手深蹲需要身體中線穩定、啟動身體後側肌群，以及讓核心力量協調傳遞至四肢；除了訓練自身體重，也能作為其他負重訓練的基礎。

深蹲也是日常生活中相當實用的動作，從爬樓梯到從馬桶起身，都需要腿部及臀部肌群參與。

．開始深蹲前：應先進行一般性的暖身，讓身體準備好進入深蹲所需要的活動範圍。由於徒手深蹲不需要器材，可以透過划船、騎自行車或跑步提高核心體溫，也可以搭配開合跳等動態動作暖身。

．正式深蹲時：雙腳約與肩同寬，腳尖稍微向外。接著將臀部略微向後推，再屈膝下蹲，動作類似坐向椅子。

．下蹲過程中：應讓重量偏向腳跟，同時維持背部自然曲線與抬頭挺胸的姿勢，膝蓋則朝向腳尖方向，不要向內塌陷。當髖部皺褶低於膝蓋最高點時，即達到深蹲底部。

接著維持良好姿勢，將腳跟踩向地面，利用腿部與核心肌群的力量站起來，直到雙腿與髖部完全伸直，即完成1次深蹲。

不想深蹲？握毛巾也可能有助控制血壓

對於不喜歡較高強度運動的人，皮茲還推薦另一種更簡單的方式：等長握力訓練。

等長運動是指肌肉收縮但關節沒有明顯移動的運動形式，這類肌肉收縮可能促使血管產生適應，並在肌肉放鬆後短暫降低血壓，尤其可能對輕度高血壓者有所幫助。

她表示，握緊毛巾可能讓血壓降低約7個數值，這項運動又稱為等長握力訓練，是她所知道研究相當多的一類血壓運動。她建議每次握2分鐘、休息1分鐘，重複4輪，每周進行3天，總時間約36分鐘。

進行時可以使用握力器、捲起的毛巾，甚至壓力球，握到感覺肌肉用力即可，不需要健身房或特殊器材。

握毛巾怎麼做？每次握2分鐘、休息1分鐘

根據UK Meds，可以先將毛巾緊緊捲起，調整到手掌握起來舒服的厚度，再以約最大握力30%的力道握住。維持2分鐘後休息1分鐘，再換另一隻手；之後再重複3次，每周進行3天。

無論是徒手深蹲或等長握力訓練，重點都在於利用日常生活中的零碎時間增加肌肉活動。與其等到有完整時間才運動，也可以將短時間的活動分散在一天當中。

不過，血糖與血壓都涉及個人健康狀況，若本身已有糖尿病、高血壓或正在服用相關藥物，運動方式與強度仍應依照醫師或專業人員建議調整，不能以運動自行取代治療。

使用握力器、捲起的毛巾，甚至壓力球，都可以訓練握力。圖/123RF