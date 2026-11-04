旅行保養3寶「防曬乳丶護唇膏丶凡士林」 簡單呵護負擔少

藥師提醒，凡士林功能多，具有高度安定的油性鎖水保濕劑；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 皮膚科醫師提醒，出國應依季節準備防曬、保濕與抗過敏用品，並以簡單保養為原則；逛日本藥妝店時也要避開第二類藥品，降低不良反應風險。

不同季節出國旅遊，需準備的皮膚保養品及藥品也各有不同。以日本 為例，台灣皮膚科醫師邱品齊指出，春季須留意花粉症、過敏性鼻炎等，建議民眾隨身攜帶抗過敏藥物如口服抗組織胺；夏季時天氣炎熱，民眾應注意防曬，攜帶遮蔽烈日的產品如防曬外套、陽傘、帽子等，並攜帶高係數防曬乳及保濕乳液。

邱品齊表示，秋季氣候乾燥，建議民眾攜帶基本保濕產品如護唇膏、身體乳液等，沐浴後適當塗抹，避免皮膚乾裂；冬季天氣寒冷、下雪，民眾如在戶外滯留時間較長，或前往滑雪，應留意低溫造成皮膚凍傷、凍瘡等問題，建議做好保暖，減輕這類皮膚傷害。民眾於出發前先查詢目的地氣候，搭配適當預防措施，可減輕皮膚問題。

他還建議，出國別帶大量保養彩妝品，簡單保養反而少負擔。

許多民眾海外旅遊時，為了拍美照，將家中整櫃化妝保養品攜帶出國，卻反而導致皮膚冒痘，影響容貌。邱品齊建議，若皮膚沒有特殊問題，出國時帶上一罐防曬乳、一條護唇膏，及一罐凡士林油膏局部塗抹身體即可，其餘精華液等功能性美妝產品建議捨棄，藉機讓皮膚休息。

若真要上妝，可簡單上粉即可，否則皮膚不適應國外氣候，加上妝容太厚又曬太陽、流汗，反而衍生「痘痘危機」。

去日本旅遊逛藥妝店，也是很多遊客的行程之一。日本藥妝店可能買到處方藥，在沒有醫師開立處方的情況下，恐不慎釀成過敏反應，應審慎挑選。日本藥品區分三類，第三類類似成藥，使用風險較低；第二類藥品包括類固醇、麻藥、止痛藥等成分；第一類藥品則多為處方用藥，須謹慎使用。

不過，因制度不同，日本部分藥妝產品外觀標示為「藥用」，這並不表示成分含有藥品，而是含有特定美白、止汗成分，其本質仍是化妝品，民眾可安心購買。

許多民眾在日本購買抗痘軟膏等外用藥品，邱品齊指出，不論藥膏、眼藥水等，民眾只要把握看到「第二類藥品」標示就避免購買的原則即可，第二類藥品類別的藥膏，恐含有類固醇成分，不慎使用恐出現相關副作用。

標示為第二類藥品的眼藥水，可能添加血管收縮劑、抗組織胺、抗過敏藥物等，這類成分須經醫師評估才能使用，建議在國內經由藥師、醫師評估使用，安全較有保障。

診間常見民眾在日本藥妝店購買產品嘗試，發現其中酸類、醇類、酒精等成分導致不良反應，還需額外就醫治療，反而得不償失。

防曬乳示意圖。（圖／123RF）

護唇膏基本上應包含保濕成分，加上油脂混合，形成保護膜才會有效。（圖／123RF）

民眾不必隨意跟風購買日本藥妝店產品。（本報資料照片）