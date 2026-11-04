我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

旅行保養3寶「防曬乳丶護唇膏丶凡士林」 簡單呵護負擔少

林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
藥師提醒，凡士林功能多，具有高度安定的油性鎖水保濕劑；示意圖。（圖／123RF）
藥師提醒，凡士林功能多，具有高度安定的油性鎖水保濕劑；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

皮膚科醫師提醒，出國應依季節準備防曬、保濕與抗過敏用品，並以簡單保養為原則；逛日本藥妝店時也要避開第二類藥品，降低不良反應風險。

不同季節出國旅遊，需準備的皮膚保養品及藥品也各有不同。以日本為例，台灣皮膚科醫師邱品齊指出，春季須留意花粉症、過敏性鼻炎等，建議民眾隨身攜帶抗過敏藥物如口服抗組織胺；夏季時天氣炎熱，民眾應注意防曬，攜帶遮蔽烈日的產品如防曬外套、陽傘、帽子等，並攜帶高係數防曬乳及保濕乳液。

邱品齊表示，秋季氣候乾燥，建議民眾攜帶基本保濕產品如護唇膏、身體乳液等，沐浴後適當塗抹，避免皮膚乾裂；冬季天氣寒冷、下雪，民眾如在戶外滯留時間較長，或前往滑雪，應留意低溫造成皮膚凍傷、凍瘡等問題，建議做好保暖，減輕這類皮膚傷害。民眾於出發前先查詢目的地氣候，搭配適當預防措施，可減輕皮膚問題。

他還建議，出國別帶大量保養彩妝品，簡單保養反而少負擔。

許多民眾海外旅遊時，為了拍美照，將家中整櫃化妝保養品攜帶出國，卻反而導致皮膚冒痘，影響容貌。邱品齊建議，若皮膚沒有特殊問題，出國時帶上一罐防曬乳、一條護唇膏，及一罐凡士林油膏局部塗抹身體即可，其餘精華液等功能性美妝產品建議捨棄，藉機讓皮膚休息。

若真要上妝，可簡單上粉即可，否則皮膚不適應國外氣候，加上妝容太厚又曬太陽、流汗，反而衍生「痘痘危機」。

去日本旅遊逛藥妝店，也是很多遊客的行程之一。日本藥妝店可能買到處方藥，在沒有醫師開立處方的情況下，恐不慎釀成過敏反應，應審慎挑選。日本藥品區分三類，第三類類似成藥，使用風險較低；第二類藥品包括類固醇、麻藥、止痛藥等成分；第一類藥品則多為處方用藥，須謹慎使用。

不過，因制度不同，日本部分藥妝產品外觀標示為「藥用」，這並不表示成分含有藥品，而是含有特定美白、止汗成分，其本質仍是化妝品，民眾可安心購買。

許多民眾在日本購買抗痘軟膏等外用藥品，邱品齊指出，不論藥膏、眼藥水等，民眾只要把握看到「第二類藥品」標示就避免購買的原則即可，第二類藥品類別的藥膏，恐含有類固醇成分，不慎使用恐出現相關副作用。

標示為第二類藥品的眼藥水，可能添加血管收縮劑、抗組織胺、抗過敏藥物等，這類成分須經醫師評估才能使用，建議在國內經由藥師、醫師評估使用，安全較有保障。

診間常見民眾在日本藥妝店購買產品嘗試，發現其中酸類、醇類、酒精等成分導致不良反應，還需額外就醫治療，反而得不償失。

防曬乳示意圖。（圖／123RF）
防曬乳示意圖。（圖／123RF）

護唇膏基本上應包含保濕成分，加上油脂混合，形成保護膜才會有效。（圖／123RF）
護唇膏基本上應包含保濕成分，加上油脂混合，形成保護膜才會有效。（圖／123RF）

民眾不必隨意跟風購買日本藥妝店產品。（本報資料照片）
民眾不必隨意跟風購買日本藥妝店產品。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 春季留意花粉症與過敏性鼻炎，可備口服抗組織胺；夏季重點是防曬與保濕；秋季補護唇膏、身體乳液；冬季則要注意保暖，避免凍傷、凍瘡等低溫傷害。

  • 若皮膚沒有特殊問題，出國可只帶1罐防曬乳、1條護唇膏與1罐凡士林油膏，局部乾燥處再使用即可，不必攜帶整套精華液或大量彩妝，讓皮膚也能休息。

  • 看到「第二類藥品」標示就應提高警覺，因為部分藥膏可能含類固醇，眼藥水也可能有血管收縮劑、抗組織胺等成分，最好先由國內醫師或藥師評估後再使用。

日本

上一則

🎙️睡不好別只怪想太多 失眠也要查身體原因

延伸閱讀

霜降養生別急著進補 中醫師揭「秋燥」3警訊 多吃白色食物護健康

霜降養生別急著進補 中醫師揭「秋燥」3警訊 多吃白色食物護健康
新型防曬開賣了 有效防護兩大紫外線、不泛白

新型防曬開賣了 有效防護兩大紫外線、不泛白

醫美雷射術後 保濕、防曬助皮膚修護

醫美雷射術後 保濕、防曬助皮膚修護
手腳冰冷別猛喝薑茶 秋冬養生別只顧進補 醫揭「這些事」更重要

手腳冰冷別猛喝薑茶 秋冬養生別只顧進補 醫揭「這些事」更重要

熱門新聞

不是中老年人才會中風，安徽合肥日前就有一名年僅14歲的國中女生出現急性腦中風。（取材自上海文匯報）

14歲國中女生急性腦中風 平日飲食習慣曝光 「愛吃這些東西」

2026-11-01 03:38
在幾乎人人離不開手機、電腦的今天，眼睛乾澀、刺痛、容易疲勞，成了不少人的日常困擾，乾眼症不再只是中老年人的困擾。圖／123RF

🎙️眼睛乾就滴眼藥？乾眼症可沒那麼簡單

2026-10-27 09:35
中醫師周宗翰說，長期暴露於烹調油煙可能增加健康風險，建議烹調前就開啟抽油煙機，料理結束後繼續運轉一段時間，並保持室內通風，不要為了省電，炒完菜立即關閉抽油煙機。（圖／123RF）

省小錢恐賠上健康 醫揭9大傷身習慣：隔夜菜、劣質染髮劑須注意

2026-10-31 22:40
營養師提醒，若覺得過度依賴咖啡因，可先以茶取代咖啡，或是喝一半紅茶混合一半咖啡，享受咖啡因的同時，逐步減少咖啡因攝取。（123RF）

一天不喝咖啡就精神不濟 營養師建議用「這飲品」取代

2026-11-03 04:12
北京一名男子在長椅上與毛孩相伴小睡。（美聯社）

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

2026-10-26 04:33
醫師提醒，等長運動如靠牆蹲、棒式，可能幫助控制血壓，研究顯示每周三次效果最佳，減到一到兩次仍可部分維持；示意圖。（圖／123RF）

1天靠牆蹲8分鐘 在家也能做的「等長運動」有助降血壓

2026-11-02 01:00

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網