腦齡不等於實際年齡 每周運動150分鐘可以健腦

專家指出，大腦健康除了受到年齡、遺傳及疾病影響，運動、睡眠、飲食與生活習慣也扮演重要角色。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，腦齡只是影像模型推估值，規律運動、睡眠與飲食才是影響大腦健康的關鍵，建議成人每周累積150分鐘以上運動並搭配肌力訓練。

隨著年齡增長，不少人逐漸出現記憶力衰退、注意力不集中等情況，擔心大腦是否開始老化。專家指出，大腦老化除了與年齡、遺傳及疾病有關，也受到運動、睡眠、飲食等生活習慣影響。研究發現，規律運動與腦部影像推估的「腦齡」變化具有關聯，民眾可透過快走、騎腳踏車及肌力訓練等方式，維持大腦健康。

台北開業精神科醫師楊聰財表示，腦齡通常是利用磁振造影（MRI）等腦部影像資料，透過統計模型估算大腦特徵，並非大腦真正的年齡，也不能單憑數字判定認知能力。

運動不只是減重或鍛鍊肌肉，更可能透過多種生理機制影響大腦。當肌肉收縮時，會釋放具有訊息傳遞功能的分子，稱為「肌肉激素」，其中鳶尾素（irisin）受到研究關注；腦源性神經營養因子（BDNF）神經細胞的「養護支援系統」，它與神經細胞的存活、突觸可塑性、學習及記憶等功能有關。

楊聰財說，不過相關研究仍持續進行，不能認定運動一定能讓每個人的腦齡下降，也不能將腦齡變化等同於記憶力年輕了幾歲。

楊聰財指出，運動對各年齡層的大腦都有幫助，兒童及青少年可透過跑跳、球類及游泳等活動，培養身體協調、注意力；青壯年可利用午休散步、提早一站下車或工作期間起身活動，減少久坐。中年族群應及早管理高血壓、糖尿病、血脂異常及肥胖等問題；熟齡及高齡者則可結合有氧運動、肌力與平衡訓練，維持行動能力。

至於運動量，楊聰財建議民眾可參考世界衛生組織建議，一般健康成人每周累積150至300分鐘中等強度有氧活動，或75至150鐘高強度有氧活動，並每周至少2天進行主要肌群的肌力訓練。中等強度運動可透過「說話測試」判斷，運動時呼吸稍微加快，仍能說話，但不太能輕鬆唱歌，如快走；呼吸明顯加快，只能說出較短的句子，例如較快速度的跑步。

楊聰財說，若平時缺乏運動習慣，不必一開始就進行高強度訓練，可先從每天10分鐘開始，再依體能逐步增加時間與強度。運動效果不能只看流汗多少，持續且符合個人能力才是關鍵。

楊聰財表示，規律運動有助於改善心肺適能、肌力、平衡與代謝健康，並協助控制部分心血管危險因素，這些改變有助於降低部分可預防的腦血管及認知退化風險。同時，運動還應與充足睡眠、均衡飲食、不吸菸、適量飲酒或避免飲酒，及慢性病管理相互配合。