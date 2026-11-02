1天靠牆蹲8分鐘 在家也能做的「等長運動」有助降血壓

醫師提醒，等長運動如靠牆蹲、棒式，可能幫助控制血壓，研究顯示每周三次效果最佳，減到一到兩次仍可部分維持；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，靠牆蹲、棒式等等長運動可在家練習，對血壓管理有幫助；每周3次效果最佳，但每周1到2次也能維持部分降壓成果。

高血壓 族群應透過飲食及運動控血壓，但不少人常因沒時間或關節不適，而始終進行運動。最新研究發現，靠牆蹲等長運動即使降低每周訓練頻率，短期內仍可能維持部分降壓效果；不過，仍以至少每周練三次的效果較好。

等長運動 在家也能練習

一般人普遍認為，跑步、快走等有氧運動是降血壓首選。然而發表於「英國運動醫學雜誌」（BMJ）大型統合分析及相關運動醫學研究指出，肌肉在收縮且長度不變的情況下持續發力（即等長收縮），對血管產生的生理效應也很顯著。

等長運動（isometricexercise）就是指肌肉出力、維持固定姿勢，關節沒有明顯反覆活動的運動，例如靠牆蹲、棒式及握力訓練。這類運動通常不需要大型器材，在家也能練習。

「BMJOpenSport&ExerciseMedicine」2026年刊登的研究，招募100名平均約37歲、血壓正常至偏高且平時活動量不足的成人。研究團隊讓受試者先進行四周、每周三次的靠牆蹲訓練，再分組調整後續四周的頻率，分別為每周三次、兩次、一次或完全停止。

結果發現，先前接受訓練的人，即使後續減少為每周一到兩次，仍能在短期內維持部分血壓改善；每周三次的組別降壓幅度最大，而完全停止訓練的組別，血壓改善則逐漸消退。

簡單兩招 建立規律習慣

要透過等長運動達到輔助降血壓的效果，重點在於姿勢精準與維持平穩呼吸，切記不可憋氣。美國心臟協會提醒，憋氣可能使血壓升高；若出現胸痛、頭暈、明顯喘不過氣或身體不適，應立即停止。

動作1：靠牆蹲（WallSquat/WallSit）

動作要領：背部平貼牆面，雙腳打開與肩同寬，向前跨出約1.5至2步距離。背部順牆面緩慢下滑至大腿與地面盡量平行（膝關節呈90度；初學者或膝蓋不適者可調整為120度角）。

注意事項：膝蓋不超過腳尖，保持自然深呼吸，臀部與背部全程緊貼牆面。

動作2：棒式／平板支撐（Plank）

動作要領：俯臥姿勢，雙手肘置於肩部正下方呈90度，以前臂與腳尖支撐身體抬起，使頭、背、臀部維持在一條直線上，核心肌群緊繃收縮。

注意事項：不可塌腰、聳肩或抬高臀部，若腰部出現痠痛應立即暫停。

想達到輔助降血壓的效果，不需做到筋疲力盡，建立規律習慣才是關鍵。衛教專家建議訓練頻率維持每周一到兩次即可見效，若時間充裕可進行每周三次更好。

每次維持兩分鐘，休息一至兩分鐘後，重複進行四組。總運動時間僅需八分鐘。

高血壓患者 先諮詢醫師

若已有高血壓、心血管疾病、關節問題，或血壓控制不穩定，開始等長運動前應先諮詢醫師，確認適合的動作與強度。正在服用降血壓藥的人，也不要因為開始運動就自行停藥或減藥。等長運動可作為血壓管理的一環，但不代表可以取代藥物、飲食調整或其他運動。

除了運動，日常少鹽、均衡飲食、維持適當體重、避免吸菸及過量飲酒，並規律量測血壓，都是重要的管理方式。對平時缺乏運動的人來說，靠牆蹲等長運動可以是入門選項；若時間允許，逐步建立每周規律訓練的習慣，並搭配快走等有氧活動，才更有助於長期維持血壓與心血管健康。