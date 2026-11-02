我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

1天靠牆蹲8分鐘 在家也能做的「等長運動」有助降血壓

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，等長運動如靠牆蹲、棒式，可能幫助控制血壓，研究顯示每周三次效果最佳，減...
醫師提醒，等長運動如靠牆蹲、棒式，可能幫助控制血壓，研究顯示每周三次效果最佳，減到一到兩次仍可部分維持；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，靠牆蹲、棒式等等長運動可在家練習，對血壓管理有幫助；每周3次效果最佳，但每周1到2次也能維持部分降壓成果。

高血壓族群應透過飲食及運動控血壓，但不少人常因沒時間或關節不適，而始終進行運動。最新研究發現，靠牆蹲等長運動即使降低每周訓練頻率，短期內仍可能維持部分降壓效果；不過，仍以至少每周練三次的效果較好。

等長運動 在家也能練習

一般人普遍認為，跑步、快走等有氧運動是降血壓首選。然而發表於「英國運動醫學雜誌」（BMJ）大型統合分析及相關運動醫學研究指出，肌肉在收縮且長度不變的情況下持續發力（即等長收縮），對血管產生的生理效應也很顯著。

等長運動（isometricexercise）就是指肌肉出力、維持固定姿勢，關節沒有明顯反覆活動的運動，例如靠牆蹲、棒式及握力訓練。這類運動通常不需要大型器材，在家也能練習。

「BMJOpenSport&ExerciseMedicine」2026年刊登的研究，招募100名平均約37歲、血壓正常至偏高且平時活動量不足的成人。研究團隊讓受試者先進行四周、每周三次的靠牆蹲訓練，再分組調整後續四周的頻率，分別為每周三次、兩次、一次或完全停止。

結果發現，先前接受訓練的人，即使後續減少為每周一到兩次，仍能在短期內維持部分血壓改善；每周三次的組別降壓幅度最大，而完全停止訓練的組別，血壓改善則逐漸消退。

簡單兩招 建立規律習慣

要透過等長運動達到輔助降血壓的效果，重點在於姿勢精準與維持平穩呼吸，切記不可憋氣。美國心臟協會提醒，憋氣可能使血壓升高；若出現胸痛、頭暈、明顯喘不過氣或身體不適，應立即停止。

動作1：靠牆蹲（WallSquat/WallSit）

動作要領：背部平貼牆面，雙腳打開與肩同寬，向前跨出約1.5至2步距離。背部順牆面緩慢下滑至大腿與地面盡量平行（膝關節呈90度；初學者或膝蓋不適者可調整為120度角）。

注意事項：膝蓋不超過腳尖，保持自然深呼吸，臀部與背部全程緊貼牆面。

動作2：棒式／平板支撐（Plank）

動作要領：俯臥姿勢，雙手肘置於肩部正下方呈90度，以前臂與腳尖支撐身體抬起，使頭、背、臀部維持在一條直線上，核心肌群緊繃收縮。

注意事項：不可塌腰、聳肩或抬高臀部，若腰部出現痠痛應立即暫停。

想達到輔助降血壓的效果，不需做到筋疲力盡，建立規律習慣才是關鍵。衛教專家建議訓練頻率維持每周一到兩次即可見效，若時間充裕可進行每周三次更好。

每次維持兩分鐘，休息一至兩分鐘後，重複進行四組。總運動時間僅需八分鐘。

高血壓患者 先諮詢醫師

若已有高血壓、心血管疾病、關節問題，或血壓控制不穩定，開始等長運動前應先諮詢醫師，確認適合的動作與強度。正在服用降血壓藥的人，也不要因為開始運動就自行停藥或減藥。等長運動可作為血壓管理的一環，但不代表可以取代藥物、飲食調整或其他運動。

除了運動，日常少鹽、均衡飲食、維持適當體重、避免吸菸及過量飲酒，並規律量測血壓，都是重要的管理方式。對平時缺乏運動的人來說，靠牆蹲等長運動可以是入門選項；若時間允許，逐步建立每周規律訓練的習慣，並搭配快走等有氧活動，才更有助於長期維持血壓與心血管健康。

精華 FAQ

  • 等長運動是在肌肉收縮、長度不變時持續出力，能對血管產生明顯生理刺激。研究與統合分析顯示，這類運動對血壓管理有正面效果，且在家也能進行。

  • 研究讓受試者先做4周、每周3次的靠牆蹲，之後調整頻率。結果顯示每周3次降壓幅度最大，每周1到2次仍可維持部分效果，但完全停止則改善會逐漸消退。

  • 運動時要注意姿勢精準、保持自然呼吸，不能憋氣；若出現胸痛、頭暈、喘不過氣或不適應立即停止。若有高血壓、心血管疾病或關節問題，應先諮詢醫師。

高血壓

上一則

羊奶「脂肪球小、好吸收」 營養師揭3大好處 但不能取代所有乳製品

延伸閱讀

運動／每周90分鐘肌力訓練 身體年輕最多8歲

運動／每周90分鐘肌力訓練 身體年輕最多8歲
腦齡不等於實際年齡 專家分析運動不只強身也健腦 建議每周累計150分鐘

腦齡不等於實際年齡 專家分析運動不只強身也健腦 建議每周累計150分鐘
爬樓梯易喘、逛街要找椅子坐 先分辨老化或心臟警訊？

爬樓梯易喘、逛街要找椅子坐 先分辨老化或心臟警訊？
每天4分鐘 長者做「這訓練」12周 平衡、腿力都進步

每天4分鐘 長者做「這訓練」12周 平衡、腿力都進步

熱門新聞

北京一名男子在長椅上與毛孩相伴小睡。（美聯社）

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

2026-10-26 04:33
在幾乎人人離不開手機、電腦的今天，眼睛乾澀、刺痛、容易疲勞，成了不少人的日常困擾，乾眼症不再只是中老年人的困擾。圖／123RF

🎙️眼睛乾就滴眼藥？乾眼症可沒那麼簡單

2026-10-27 09:35
不是中老年人才會中風，安徽合肥日前就有一名年僅14歲的國中女生出現急性腦中風。（取材自上海文匯報）

14歲國中女生急性腦中風 平日飲食習慣曝光 「愛吃這些東西」

2026-11-01 03:38
宏仁集團總裁王文洋驚傳跌倒，造成大腿骨折，緊急送往台大醫院手術治療。（聯合報系資料照）

75歲王文洋起床跌倒骨折 醫揭長者4大骨折部位 3招防跌保命

2026-10-27 04:32
中醫師周宗翰說，長期暴露於烹調油煙可能增加健康風險，建議烹調前就開啟抽油煙機，料理結束後繼續運轉一段時間，並保持室內通風，不要為了省電，炒完菜立即關閉抽油煙機。（圖／123RF）

省小錢恐賠上健康 醫揭9大傷身習慣：隔夜菜、劣質染髮劑須注意

2026-10-31 22:40
示意圖。（取自123RF）

1天30分鐘「日式健走」爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

2026-10-21 15:49

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬