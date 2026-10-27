負面言語如何影響大腦？ 醫：壓力恐干擾工作記憶與情緒調節

一句「你真笨！」看起來只是情緒失控時脫口而出的話，卻可能讓被罵的人感到羞辱、焦慮。 (示意圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 精神科醫師指出，辱罵不一定會被大腦直接當成自我評價，但負面言語引發的威脅、壓力與反覆思考，可能干擾注意力、工作記憶與情緒調節。

一句「你真笨！」看起來只是情緒失控時脫口而出的話，卻可能讓被罵的人感到羞辱、焦慮。精神科醫師楊聰財指出，辱罵不代表大腦會自動把對別人的批評當成對自己的評價，但憤怒、敵意及反覆思考衝突，可能占用注意力與認知資源，影響判斷、工作記憶及情緒調節。

楊聰財表示，從精神醫學與腦科學的角度來看，負面言語確實可能傷人，也可能透過情緒、注意力及壓力反應影響說話者本人；但不能因此直接推論，大腦會把「你是笨蛋」自動理解成「我是笨蛋」。

楊聰財說，大腦會持續評估外界訊息是否與自身有關、是否具有威脅，聽到侮辱性言語時，與情緒、威脅偵測、自我評價及注意力有關的腦部系統可能參與反應，杏仁核參與威脅與情緒顯著性的評估；前額葉皮質參與注意力控制、工作記憶、情緒調節、判斷與行為抑制；前扣帶皮質及相關腦網絡參與衝突監控、錯誤偵測，及部分社會性痛苦的處理。

例如，學生在課堂上被老師當眾羞辱，可能反覆擔心同學的眼光，或害怕下次回答錯誤又遭責罵；即使表面安靜，心思仍可能被負面情緒占據，影響聽課與理解能力。當人擔心被批評或懲罰，大腦必須分配部分認知資源處理威脅，留給工作記憶與問題解決的資源便可能減少。

楊聰財說，2018年一篇探討壓力與前額葉執行功能的回顧研究指出，壓力可能影響工作記憶、注意力、反應抑制與認知彈性；2024年的相關回顧也指出，慢性壓力與多種認知功能困難有關，但具體影響及其個體差異仍需要進一步研究。

楊聰財提醒，研究結果不能直接解讀為每個人被罵後，工作能力就會固定下降特定百分比，更不能推論辱罵一次便會造成永久性腦損傷。壓力對注意力與執行功能的影響，仍取決於情境、持續時間、個人狀況及支持系統。

至於罵人的一方，也可能因憤怒而反覆回想衝突、只注意對方的錯誤，忽略其他解決方式，甚至在情緒高漲時做出衝動決策。若長期以責怪、羞辱他人處理挫折，還可能加深敵意，讓人際關係與工作環境陷入負面循環。

他建議，情緒上來時可先停下來幾秒，辨認自己是憤怒、失望還是焦慮，再選擇具體、可改善的表達方式，把焦點放在事情，而非攻擊人格。

他提醒，批評與辱罵並不相同，指出錯誤有助改善，但羞辱未必能讓人進步，讓大腦恢復工作狀態，可以透過緩慢呼吸、把注意力拉回眼前、安排短暫休息與身體活動及建立有安全感的環境來因應。若長期出現失眠、焦慮、情緒低落或明顯的注意力問題，且已影響日常生活，可以尋求精神科或心理專業協助。