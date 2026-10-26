頭皮突現圓形禿 醫：「鬼剃頭」別塗生薑、大蒜 護髮5招一次看

鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁表示，長期加班熬夜、承受巨大壓力，恐造成免疫系統紊亂攻擊頭皮毛囊，罹患俗稱「鬼剃頭」的圓禿。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 男子因熬夜高壓出現圓禿，經中醫與生活調整後4個月長回黑髮；醫師提醒圓禿與免疫失調有關，應及早就醫，別信偏方刺激頭皮。

32歲的科技業專案經理陳先生，近半年來因工作繁忙，長期加班熬夜、承受巨大壓力。日前後腦勺出現一塊約銅板大小的無毛空洞，嚇得他趕緊就醫。經診斷發現罹患了俗稱「鬼剃頭」的圓禿。所幸在接受中醫治療，並配合生活作息調整後，經過4個月調理，落髮區域已重新長出細密黑髮，重拾自信。

台灣鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁表示，圓禿為常見的非疤痕性落髮疾病，任何年齡層都可能發生。臨床表現為邊界清晰的圓形或橢圓形落髮斑塊，頭皮無明顯發炎、紅腫或脫屑現象。圓禿成因源於自體內免疫系統失調。正常的免疫系統負責抵禦外來病原體，但當免疫機制紊亂時，會誤將自身的毛囊組織視為外來敵人，進而發動攻擊。

宋宛蓁說，這種免疫攻擊會導致毛囊快速進入休止期並脫落。此外，高壓環境、精神創傷、長期作息不規律、基因遺傳及自體免疫疾病史，如甲狀腺疾病、白斑症等，皆是誘發圓禿的重要因子。

圓禿在西醫治療上，主要目標為抑制異常免疫反應、保護毛囊免受破壞，並促進毛囊重新進入生長期。主要治療為局部類固醇頭皮注射。將低濃度類固醇直接注射於落髮區域，以快速抑制局部發炎反應，搭配類固醇藥膏或Minoxidil（生髮水）塗抹，刺激頭皮血液循環與毛囊復甦。

宋宛蓁指出，在中醫方面是將圓禿歸類為油風，古籍有云：「髮為血之餘」、「肝藏血，髮為血之海」、「腎其華在髮」。中醫認為圓禿發生原因，多為體質虧虛、情誌失調，導致肝腎不足、精血虧虛，或因精神緊張導致肝氣鬱結、氣滯血瘀，使得氣血無法上榮於頭皮，毛囊失養而脫落。

中醫治療圓禿在於「整體調養」與「改善頭皮微循環」，著重於補益肝腎、養血活血與祛風養髮。透過養血活血藥物促進頭皮微血管循環，並輔以安神舒肝藥物幫助緩解緊張情緒，從根本改善毛囊生長的內在環境。

除了內服中藥外，針灸治療也可刺激頭皮神經與血管，常用穴位包括百會、頭維、率谷及風池等。針灸能直接刺激局部毛囊、促進發炎物質代謝並帶動局部血液循環，是臨床上促進毛囊復甦的有效外治手法。

除了積極配合醫囑接受治療外，患者在日常生活的調養同樣至關重要。宋宛蓁提供5大建議：

1. 規律作息，拒絕熬夜：充足的睡眠是免疫系統自我修復的關鍵，建議每晚於11點前入睡，避免熬夜導致內分泌與免疫失調加劇。

2. 學會舒壓，放鬆身心：壓力是圓禿最常見的誘因。建議透過規律運動，如冥想、瑜伽、慢跑，紓解情緒壓力，維持平穩心境。

3. 均衡飲食，補充關鍵營養：多攝取優質蛋白質，如雞肉、魚肉、豆類，以及富含鋅、鐵、維生素D與B群的食物，如堅果、深綠色蔬菜、蛋黃，為毛囊提供充足的生長原料。

4. 溫和清潔頭皮：選擇成分溫和、無香精洗髮精，洗頭時以指腹輕柔按摩，切勿用指甲抓傷頭皮；吹頭髮時風溫不宜過高。

5. 保持耐心，避免焦慮：頭髮生長有其自然週期，無論中西醫治療，通常需要1至3個月才能看到新生的細毛。患者應保持信心，切勿因短期內未見顯著效果而產生二次焦慮。

宋宛蓁說，圓禿雖影響外觀並容易帶來心理負擔，但毛囊本身並未壞死，只要及時求醫並接受治療，絕大多數患者都能重新擁有一頭烏黑濃密的秀髮。民眾若發現頭皮出現異常斑塊狀落髮，應盡速至皮膚科或中醫科就診，切勿聽信偏方塗抹生薑、大蒜等刺激性物質，以免造成頭皮接觸性皮膚炎，適得其反。