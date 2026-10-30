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動手術前每周動7次 減少術後譫妄

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高齡、失智、慢性病與久坐者，術後譫妄風險相對更高，研究發現，手術前每周活動至少七...
高齡、失智、慢性病與久坐者，術後譫妄風險相對更高，研究發現，手術前每周活動至少七次者，術後譫妄風險可以約低50%。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

美國研究指出，癌症患者在手術前若每周累計走路或中高強度活動達7次，術後譫妄風險約可降低50%，但此為觀察研究，尚不能證明運動可直接預防。

動手術前除了注意營養和休息，維持身體活動也可能有助保護大腦。美國一項最新研究發現，癌症患者在手術前若經常走路、運動，術後出現突然意識混亂的可能性較低，顯示術前做好體能準備，可能不只幫助身體恢復，也與腦部健康有關。

這項發表於2026年美國麻醉醫師學會年會的研究，分析2024年至2025年間258名接受癌症腫瘤切除手術的患者，其中64人術後出現譫妄，另外194人則沒有發生。

研究人員比較患者手術前的活動習慣，包括每周走路、中等強度及高強度運動的次數，以及平常每天坐著的時間。結果發現，術前每周累計走路或從事中高強度活動至少七次的患者，相較於活動較少者，術後發生譫妄的風險約低50%。

每次活動至少10分鐘

值得注意的是，研究計算的是每周活動總次數，而非運動天數。患者只要每次活動持續至少10分鐘，就會納入活動頻率統計，因此每周七次不代表一定要每天運動。

不過，這是一項回溯性觀察研究，只能說明術前活動頻率與術後譫妄之間存在關聯，尚無法證明增加運動就能直接預防譫妄。

術後譫妄是一種急性認知功能變化，患者可能在手術後短時間內出現注意力不集中、記憶混亂、反應異常或無法辨認周遭環境等症狀，尤其常見於高齡患者。

譫妄與一般健忘不同，通常在數小時至數天內突然發生，症狀可能時好時壞，而且夜間往往更加明顯。

依照症狀表現，譫妄可分為過動型譫妄：患者容易焦躁、坐立不安、情緒激動，有時可能出現幻覺或異常言行；低活動型譫妄：患者變得異常安靜、嗜睡、反應遲鈍，甚至不太願意說話，容易被誤以為只是手術後疲累；混合型譫妄：患者可能在躁動與精神低落、反應遲緩的狀態之間交替。

譫妄不一定會造成永久性傷害，部分患者在找出並治療原因後能逐漸恢復，但嚴重時可能延長住院時間、增加跌倒及其他併發症風險，也可能影響後續認知功能。

意識不清、嗜睡需留意

譫妄通常不是單一因素造成，而是身體疾病、手術壓力、藥物及環境變化等多重因素共同影響大腦功能。

65歲以上長者、原本有失智症或記憶問題、曾經發生譫妄，以及身體衰弱或患有慢性疾病的人，風險相對較高。此外，感染、疼痛、睡眠不足、活動受限、某些藥物影響及視力或聽力不佳，也可能增加譫妄發生的機會。

因此，手術後若發現家人突然變得意識不清、無法集中注意力、出現幻覺，或與平常相比異常安靜、嗜睡，不應單純視為麻醉尚未消退或年紀大造成的正常現象，應及時告知醫療人員。

除了術前維持適當活動，手術期間與術後恢復階段的生活照護也相當重要。

1.術前維持適度身體活動

在身體狀況允許下，可透過走路、散步或其他適合自己的活動維持體能。如果原本較少運動，或因癌症治療而感到疲倦、虛弱，應先和醫療團隊討論，不要為了達到研究中的每周七次而勉強增加運動量。

2.保持規律睡眠

睡眠不足及日夜作息顛倒可能增加譫妄風險。住院期間應盡量維持白天清醒、夜間休息的節律，減少不必要的夜間干擾。

3.留意水分與營養攝取

脫水、營養不良及身體疾病可能影響恢復。手術前後應依醫囑補充水分及營養，尤其手術前有禁食、限水要求時，應遵守醫療團隊指示。

4.術後在安全情況下及早活動

長時間臥床可能加重身體虛弱。若醫師評估可以活動，可從床邊坐起、簡單伸展或短距離步行開始，逐步恢復身體活動能力。

5.協助患者維持對環境的認知

住院時可在病房放置時鐘、日曆，協助患者辨認時間與環境。平常需要眼鏡或助聽器的人，也應在適當情況下持續使用，減少因看不清、聽不清而產生的混亂。家人陪伴與日常互動，也有助維持安全感。

精華 FAQ

  • 研究指出，手術前每周累計走路或從事中高強度活動至少7次，患者術後發生譫妄的風險約低50%。每次活動只要持續至少10分鐘，就會被納入統計。

  • 研究分析2024年至2025年間258名癌症腫瘤切除手術患者，其中64人術後出現譫妄。由於屬回溯性觀察研究，只能看出關聯，還不能證明增加運動可直接預防譫妄。

  • 若患者突然意識不清、注意力難集中、出現幻覺，或比平常異常安靜、嗜睡，都不應只當成麻醉未退或年紀大，應盡快通知醫療人員評估。

癌症 腫瘤

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