沒空運動？研究揭「周末戰士」也能護心 效果不輸天天動

振興醫院指出，最新大數據證實，就算平日忙碌、只在周末集中運動1至2次，對於降低心血管疾病風險的幫助，與每天分散運動的人幾乎相差無幾。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 研究與醫院說明指出，運動能改善身體功能、慢性病風險、認知與情緒，且即使忙碌只當「周末戰士」，對心血管健康的幫助仍很明顯。

為了健康，許多人從事運動，但門診時，還是有許多民眾詢問，「醫生啊，我每天認真慢跑、快走，真的可以長命百歲嗎？」「為什麼隔壁阿伯天天運動，最後還是生病？運動到底有沒有用啊？」許多人以為運動的唯一目標就是「延年益壽、延長壽命」。

但振興醫院臉書指出，歐洲心臟病 學會預防心臟病協會（EAPC）最新發表於「歐洲預防心臟病學雜誌」的科學聲明中，給出了顛覆以往的解答，現代醫學已經讓人「活得很久」，但唯有規律運動，才能確保你「活得健康且有尊嚴」。

因此，醫師揭秘運動帶來的「健康餘命 4 大黃金存摺」分別是：

一、身體功能：維持心肺耐力與肌肉力量，到了 70、80 歲依然能步態穩健、自己提菜籃爬樓梯、出國遊玩不怕走不動。

二、慢性病預防：運動能顯著改善血壓、血脂、血糖與胰島素阻抗，降低慢性發炎，從根本減緩動脈硬化與心血管病變。

三、認知與大腦心理：動起來會刺激大腦神經滋養，幫助思緒清晰、預防失智退化，同時釋放腦內啡，甩開焦慮與憂鬱情緒。

四、生活滿意度：讓行動自如、身心放鬆，不需要事事依賴他人照顧，維持滿滿的生活自主權與尊嚴。

但許多民眾抱怨，「醫師，我工作忙到爆，根本沒時間天天跑健身房，乾脆放棄算了？」如此認知是大錯特錯，因研究發現，運動效益呈現奇妙的「L 型曲線」，從完全不動到開始動一點點，獲得的健康回報率最高。

如果平日沒空，「周末戰士」一樣有效。最新大數據證實，就算平日忙碌、只在周末集中運動1至2次，對於降低心血管疾病風險的幫助，與每天分散運動的人幾乎相差無幾。

因此，日行萬步不是硬指標，只要每天多走幾千步、提早一站下車快走、多爬幾層樓梯，心血管與代謝指標就會開始顯著改善。

振興醫院給予的健康小互動，就是動起來，永遠不嫌晚，千萬不要每次想動都敗給了「明天再說」。