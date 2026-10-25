霜降養生別急著進補 中醫師揭「秋燥」3警訊 多吃白色食物護健康

中醫認為，進入秋冬可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 中醫師提醒，霜降仍屬秋季，養生應以潤肺防燥、保暖防寒為主，飲食可選白木耳、百合等白色食材，並留意補水、作息與血糖控制。

俗諺「霜降，風颱跑去藏」，但今年秋季最後一個節氣剛好遇上颱風，帶來比夏天更猛烈的強風豪雨與。台灣康華中醫診所院長張家蓓提醒，霜降養生重點並非急著進補，而是「潤肺防燥、保暖防寒」，尤其秋燥容易引起乾咳、皮膚搔癢及頭皮屑增加等問題，民眾應適度調整飲食與作息，為入冬做好準備。

近日天氣變化明顯，早晚溫差也逐漸拉大。張家蓓表示，依照中醫理論，秋季與肺相應，霜降雖然已接近冬季，但仍屬秋天，養生應以滋陰潤肺為主。此時呼吸道疾病較為常見，包括過敏性鼻炎、感冒及流感等，部分民眾感染後也可能持續出現乾咳、少痰等症狀。加上秋季氣候乾燥，皮膚容易乾癢、脫屑，甚至頭皮屑明顯增加，都是值得留意的秋燥現象。

霜降該怎麼吃？張家蓓指出，民間常有節氣進補的觀念，但霜降不必刻意增加肉類或蛋白質攝取，更不需要大量食用補品。依照中醫食養原則，可適度選擇具有潤肺作用的白色食材，例如白木耳、百合等，搭配均衡飲食，幫助身體適應季節變化。

民間流傳「霜降吃柿子」的習俗，張家蓓提醒，柿子雖是秋季常見水果，但含有一定糖分，並非人人都適合大量食用，尤其糖尿病患者及需要控制血糖 的民眾，更應注意攝取分量，避免因過量食用影響血糖控制。

除了飲食，保暖也是霜降養生的重要環節。張家蓓建議，隨著氣溫下降，應特別注意頸部、腹部及足部保暖，睡覺時可視室溫穿著襪子，避免身體受寒。中醫認為，頸後大椎穴附近容易受到風寒影響，外出時可利用圍巾或衣物適度遮護。

天氣轉涼不代表可以減少喝水。張家蓓指出，秋季氣候乾燥，民眾流汗減少、口渴感降低，反而容易忽略補充水分。尤其長時間待在空調環境中，更應養成規律喝水的習慣，避免水分攝取不足。另外，秋季容易出現俗稱「秋乏」的疲倦、精神不濟現象，部分民眾甚至感到情緒低落。建議維持早睡早起、規律作息，避免熬夜，並適度活動，有助維持身心健康。

在穴位保健方面，張家蓓表示，鼻部不適可適度按摩鼻翼兩側的迎香穴；若有腸胃不適，也應留意飲食及腹部保暖。不過，穴位按摩僅能作為日常保健輔助，不能取代疾病治療。霜降養生的重點是順應季節調整生活方式，掌握潤肺、防燥、保暖及充足睡眠等原則，才能讓身體平穩迎接冬季。