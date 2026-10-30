女性停經後身體會變差？ 骨骼、肝腎功能產生變化

醫師提醒，停經後骨質流失風險增加，仍需留意血脂、肝腎與生活習慣；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究分析超過3億筆醫療資料指出，更年期前後不只荷爾蒙變化，骨骼、肝腎功能與血脂也可能在相近時間出現轉折，但仍需更多試驗確認因果。

女性進入更年期後，除了熱潮紅、失眠 和月經停止，身體內部可能也正經歷一連串變化。

最新研究分析超過3億筆醫療檢驗資料發現，停經前後不只有女性荷爾蒙改變，骨骼、肝腎功能及血脂等多項生理指標，也可能在相近時間出現明顯轉折。

多項生理指標出現轉折

2026年10月發表在《Nature Medicine》期刊的研究，分析美國與以色列 超過100萬名女性、逾3億筆醫療檢驗資料，探討停經前後的身體變化。

研究團隊利用數學模型，重新推估不同生理指標相對於最後一次月經的變化時間。

在美國資料中，90項檢驗有52項出現統計上顯著的階梯式變化，涉及性荷爾蒙、骨骼代謝、肝腎功能、血液成分及血脂等系統。

過去對更年期的理解，多著重於荷爾蒙在數年間逐漸變化，但這項研究發現，部分生理指標可能在停經前後出現較明顯的轉折，而不只是隨年齡緩慢改變。

不過，這些數據不代表女性一停經，身體功能就會突然全面衰退。不同檢驗項目的變化方向與幅度並不相同，部分指標甚至可能朝有利健康的方向改變。

停經前15年 荷爾蒙開始變化

研究另一項發現，是部分荷爾蒙的變化可能比一般人想像得更早。

分析顯示，與卵巢功能有關的抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH），平均約在最後一次月經前15年開始加速下降。濾泡刺激素（FSH）約在停經前14年加速上升，雌二醇則約在停經前12年出現較明顯的下降。

這些結果顯示，更年期相關的生理轉變可能早在月經完全停止前十多年就已展開。

不過，這是研究從大量資料推估出的平均變化趨勢，不代表每位女性都會在相同年齡開始出現症狀，也不能單靠某項荷爾蒙數值預測個人的確切停經時間。

一般而言，更年期過渡期可能持續數年，期間常見月經週期改變、熱潮紅、夜間盜汗、睡眠不佳及情緒波動等情形。

當女性連續12個月沒有月經，且排除其他原因後，才可確認已停經。

雌激素下降影響骨骼健康

停經後最值得注意的健康變化之一，就是骨質流失速度可能加快。

雌激素有助維持骨骼正常代謝。當雌激素下降，骨質分解與生成之間的平衡可能受到影響，使骨密度逐漸降低，增加骨質疏鬆及骨折風險。

除了骨骼健康，更年期也可能伴隨血脂變化、腹部脂肪增加及泌尿生殖道不適等問題。

這些變化並非每個人都會出現，也不一定全由停經造成，仍與年齡、遺傳、生活習慣及原有疾病有關。

因此，女性進入40多歲後，除了留意月經與更年期症狀，也應重視血壓、血糖、血脂及骨骼健康。

若有提早停經、骨折病史、家族骨質疏鬆史或其他危險因子，可與醫師討論是否需要提早安排骨密度檢查。

荷爾蒙治療能減少生理變化？研究仍無法證實因果關係

研究也發現，接受更年期荷爾蒙治療的女性，部分生理檢驗指標在停經前後的變化幅度較小，尤其是與骨骼、肝臟及腎臟有關的項目。

不過，這不代表荷爾蒙治療已被證實能阻止身體老化。

由於研究主要使用既有醫療資料，接受治療的女性可能原本就與未接受治療者存在健康狀況或生活習慣上的差異，因此仍需要臨床試驗進一步確認。

更年期荷爾蒙治療可用於改善熱潮紅、夜間盜汗及部分泌尿生殖道症狀，也有助減少骨質流失，但並非每位女性都適合。

是否接受治療，必須綜合考量年齡、停經時間、症狀嚴重程度、個人及家族病史，以及血栓、乳癌等相關風險，不應只因檢驗數值改變就自行使用荷爾蒙藥物。

從飲食、運動與定期檢查做起

更年期是自然的生理過程，但不代表相關不適只能忍耐，也不代表所有健康問題都應歸因於停經。

日常生活可透過攝取足夠鈣質與維生素D、規律進行負重運動及肌力訓練，幫助維持骨骼與肌肉健康。

同時減少吸菸、過量飲酒，並維持均衡飲食與適當體重。

若出現持續失眠、嚴重熱潮紅、陰道乾澀或其他影響生活品質的症狀，可尋求婦產科或相關專科評估。

這項研究提醒女性，中年是重新檢視健康狀況的重要階段。

不過，研究採用回溯性資料與統計模型，尚無法證明每個人都會在停經當下出現突然的生理變化。

比起擔心身體是否正在快速衰退，更重要的是及早了解自身健康風險，並建立能長期維持的保健習慣。