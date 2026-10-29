50歲後 為何老是腰痠背痛

長期腰痠背痛合併下肢麻木、疼痛或無力，應及早就醫評估。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 50歲後常見的腰痠背痛不只是老化，可能與退化、肌力下降及久坐有關；若疼痛影響活動或出現警訊，應及早就醫並循序治療。

「最近膝蓋痛、腰也痠，年紀大了，應該很正常吧？」年過50歲，肩頸痠痛、腰痠背痛、膝蓋不適似乎逐漸成為日常，不少人認為只是身體老化而已。醫師表示，隨著年齡增長，肌肉、骨骼及脊椎確實會逐漸退化，但身體常感到疼痛並不正常，尤其疼痛已經影響日常生活，就是身體發出的警訊。

臨床常以0至10分評估疼痛程度，0分代表完全不痛，10分則是曾經歷最劇烈的疼痛，1至3分為輕度、4至6分為中度、7分以上為重度。不過，疼痛具有主觀性，不能只看分數，台灣雙和醫院疼痛中心專任主治醫師廖崇億指出，若疼痛達4分以上，或已影響睡眠、工作、行走及日常活動，就應尋求醫療協助。

50歲以上民眾常因下背痛就醫，主要與椎間盤、小面關節退化及肌肉量流失有關。不過，廖崇億說，下背痛並非長者專利，現代人久坐、姿勢不良、缺乏運動，也會讓腰部提早出問題。尤其核心肌群無力，將降低脊椎穩定度，造成其他肌肉過度代償，出現愈痛愈不敢動、愈不動愈無力的惡性循環。

通常人一感到疼痛，多會選擇躺著休息。廖崇億指出，急性受傷、明顯腫脹時，確實需要適度休息，但不代表應長期臥床。尤其50歲後肌肉量逐漸減少，若因害怕疼痛而停止活動，反而會加速肌力流失、平衡感下降，增加跌倒及失能風險。正確做法是在安全且不加重傷害的前提下，逐步恢復日常活動。

廖崇億說，疼痛若伴隨「疼痛部位明顯紅腫、發熱或合併發燒」、「不明原因體重持續下降」、「夜間疼痛加劇無法入睡」、「大小便失禁」、「嚴重跛行或肢體無力」、「有癌症病史或長期使用類固醇」或「原有傷勢已恢復，疼痛卻持續加劇」，都可能暗藏嚴重疾病，應提高警覺，立即就醫評估，特別是出現大小便失禁、肢體無力更應該盡速就醫。

疼痛治療通常採階梯式照護，廖崇億表示，先透過病史、理學檢查及必要影像檢查找出原因，再依病況安排運動、復健及藥物治療；若改善有限，才評估注射、介入性治療或手術。

50歲後保養身體，廖崇億認為，關鍵不是完全不痛，而是維持肌力、活動能力及生活功能。別把疼痛當成老化的必然代價，及早辨識警訊、適時治療，才能延長健康生活的年限。

下背痛原因及影響