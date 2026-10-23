我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普前兒媳確診乳癌半年 宣布「抗癌成功」母女相擁

夏威夷成美國夢終章？又有華人飛去前被ICE逮捕

無須嚴格飲控「黃金比例餐盤」輕鬆瘦身 女子三個月減下12公斤

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本減重網紅推廣1：1：2黃金比例餐盤飲食法，無須計算熱量，既吃得飽又能健康瘦身...
日本減重網紅推廣1：1：2黃金比例餐盤飲食法，無須計算熱量，既吃得飽又能健康瘦身。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nascimento Jr.）

AI摘要

文章摘要整理：

日本減重網紅まるさん靠1：1：2黃金比例餐盤法，結合運動與適度控醣，在3個月內減重12公斤且維持不復胖。

減肥一定要嚴格飲控和計算熱量嗎？日本媒體「Lettuce Club」分享減重網紅まるさん（Marusan）在忙碌的日常生活中，不靠嚴格飲食控制或繁瑣的熱量計算，僅透過「餐盤飲食法」結合運動，在三個月內瘦下12公斤（約26磅）且不復胖的健康減重概念。

根據報導內容，這套減重飲食法的核心，在於準備一個直徑約25公分的圓盤，將餐點劃分為主菜、主食與蔬菜三大區塊，並以1：1：2的黃金比例盛盤。這種方法能有效防止暴飲暴食，同時兼顧營養均衡與飽足感。

Marusan表示，「1：1：2黃金比例餐盤」的具體分配為：蛋白質與脂質1：醣類1：蔬菜等2。這個比例能確保身體與大腦運作所需的營養素，同時幫助燃燒累積在體內的脂肪。只要守住這個分配比例，食材可自由搭配。

•主菜（比例1：蛋白質與脂質）

主菜以高蛋白質、低脂為目標。肉類不限於雞胸肉或紅肉，只要選擇脂肪較少的部位，豬肉絲或豬肉片皆可。採買時多加留意。

•主食（比例1：醣類）

醣類（碳水化合物）是身體與大腦運作的重要能量來源，更是燃燒脂肪的必需成分。絕對不能完全不吃，維持「適度減量」即可（例如米飯約120g或義大利麵約80g）。

•蔬菜與湯品（比例2：維生素與膳食纖維）

富含維生素與膳食纖維的蔬菜可放心攝取，多吃一點。惟需留意根莖類、馬鈴薯等高醣類食材及高熱量的酪梨，避免過量。

整體而言，丸式減肥法的「1：1：2黃金比例餐盤」提供一套無需計算熱量，容易持續的健康飲食架構，讓人能在好好吃飯的過程中輕鬆瘦身。

▲ 影片來源：Instagram＠lettuce_official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 她採用「1：1：2黃金比例餐盤」飲食法，將主菜、主食與蔬菜依比例盛盤，並搭配運動執行，過程中不必嚴格節食或反覆計算熱量。

  • 比例中1是蛋白質與脂質的主菜，1是醣類主食，2則是蔬菜與湯品等富含維生素和膳食纖維的部分，以幫助維持營養均衡與飽足感。

  • 因為醣類是身體與大腦運作的重要能量來源，也有助於燃燒脂肪，因此建議只做適度減量，例如米飯約120g、義大利麵約80g，而不是完全戒掉。

減重 日本

上一則

霜降早晚溫差大害鼻涕狂流 中醫建議睡前按一穴道減輕症狀

延伸閱讀

成功翻轉70歲時多病體質 84歲女醫的無鹽蔬菜湯健康法

成功翻轉70歲時多病體質 84歲女醫的無鹽蔬菜湯健康法
五大徵兆看你氣虛了嗎？四個養生法則 緩解換季慢性疲勞

五大徵兆看你氣虛了嗎？四個養生法則 緩解換季慢性疲勞
流感季偏方？「大蒜泡蜂蜜」號稱天然抗生素 真相曝光

流感季偏方？「大蒜泡蜂蜜」號稱天然抗生素 真相曝光
煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

熱門新聞

多數良性甲狀腺結節不會發展為癌症，而部分甲狀腺癌在首次發現病灶時就已經存在；示意圖。（圖／123RF）

🎙️甲狀腺結節越查越多 哪些情況才需要治療？

2026-10-20 09:35
示意圖。（取自123RF）

1天30分鐘「日式健走」爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

2026-10-21 15:49
一森診所記憶健腦中心院長、台北榮總神經內科特約醫師王培寧在臉書分享相關研究指出，芬蘭研究發現，65歲前確診的阿茲海默症病人，確診前幾年常先因頭暈、憂鬱、頭痛就醫；示意圖。(圖/123RF)

早發性阿茲海默症不一定先健忘 研究揭確診前5年恐已出現3大警訊

2026-10-21 18:53
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
醫師提醒，重度依賴咖啡因的人，一旦戒斷可能導致身體不適。圖／123RF

假日睡到飽卻頭爆痛？平時天天喝咖啡 醫揭「戒斷陷阱」

2026-10-18 11:38
超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日有網友分享比超慢跑更有效的居家運動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

2026-10-12 19:55

超人氣

更多 >
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
去年4月申請入籍至今無下文 台裔移民告川普政府

去年4月申請入籍至今無下文 台裔移民告川普政府