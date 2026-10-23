無須嚴格飲控「黃金比例餐盤」輕鬆瘦身 女子三個月減下12公斤
日本減重網紅まるさん靠1：1：2黃金比例餐盤法，結合運動與適度控醣，在3個月內減重12公斤且維持不復胖。
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日本減重網紅まるさん靠1：1：2黃金比例餐盤法，結合運動與適度控醣，在3個月內減重12公斤且維持不復胖。
減肥一定要嚴格飲控和計算熱量嗎？日本媒體「Lettuce Club」分享了減重網紅まるさん（Marusan）在忙碌的日常生活中，不靠嚴格飲食控制或繁瑣的熱量計算，僅透過「餐盤飲食法」結合運動，在三個月內瘦下12公斤（約26磅）且不復胖的健康減重概念。
根據報導內容，這套減重飲食法的核心，在於準備一個直徑約25公分的圓盤，將餐點劃分為主菜、主食與蔬菜三大區塊，並以1：1：2的黃金比例盛盤。這種方法能有效防止暴飲暴食，同時兼顧營養均衡與飽足感。
Marusan表示，「1：1：2黃金比例餐盤」的具體分配為：蛋白質與脂質1：醣類1：蔬菜等2。這個比例能確保身體與大腦運作所需的營養素，同時幫助燃燒累積在體內的脂肪。只要守住這個分配比例，食材可自由搭配。
•主菜（比例1：蛋白質與脂質）
主菜以高蛋白質、低脂為目標。肉類不限於雞胸肉或紅肉，只要選擇脂肪較少的部位，豬肉絲或豬肉片皆可。採買時多加留意。
•主食（比例1：醣類）
醣類（碳水化合物）是身體與大腦運作的重要能量來源，更是燃燒脂肪的必需成分。絕對不能完全不吃，維持「適度減量」即可（例如米飯約120g或義大利麵約80g）。
•蔬菜與湯品（比例2：維生素與膳食纖維）
富含維生素與膳食纖維的蔬菜可放心攝取，多吃一點。惟需留意根莖類、馬鈴薯等高醣類食材及高熱量的酪梨，避免過量。
整體而言，丸式減肥法的「1：1：2黃金比例餐盤」提供一套無需計算熱量，容易持續的健康飲食架構，讓人能在好好吃飯的過程中輕鬆瘦身。
▲ 影片來源：Instagram＠lettuce_official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
她採用「1：1：2黃金比例餐盤」飲食法，將主菜、主食與蔬菜依比例盛盤，並搭配運動執行，過程中不必嚴格節食或反覆計算熱量。 比例中1是蛋白質與脂質的主菜，1是醣類主食，2則是蔬菜與湯品等富含維生素和膳食纖維的部分，以幫助維持營養均衡與飽足感。 因為醣類是身體與大腦運作的重要能量來源，也有助於燃燒脂肪，因此建議只做適度減量，例如米飯約120g、義大利麵約80g，而不是完全戒掉。
精華 FAQ
她採用「1：1：2黃金比例餐盤」飲食法，將主菜、主食與蔬菜依比例盛盤，並搭配運動執行，過程中不必嚴格節食或反覆計算熱量。
比例中1是蛋白質與脂質的主菜，1是醣類主食，2則是蔬菜與湯品等富含維生素和膳食纖維的部分，以幫助維持營養均衡與飽足感。
因為醣類是身體與大腦運作的重要能量來源，也有助於燃燒脂肪，因此建議只做適度減量，例如米飯約120g、義大利麵約80g，而不是完全戒掉。
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