無須嚴格飲控「黃金比例餐盤」輕鬆瘦身 女子三個月減下12公斤

日本減重網紅推廣1：1：2黃金比例餐盤飲食法，無須計算熱量，既吃得飽又能健康瘦身。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nascimento Jr.）

AI摘要 文章摘要整理： 日本減重網紅まるさん靠1：1：2黃金比例餐盤法，結合運動與適度控醣，在3個月內減重12公斤且維持不復胖。

減肥一定要嚴格飲控和計算熱量嗎？日本 媒體「Lettuce Club」分享了減重 網紅まるさん（Marusan）在忙碌的日常生活中，不靠嚴格飲食控制或繁瑣的熱量計算，僅透過「餐盤飲食法」結合運動，在三個月內瘦下12公斤（約26磅）且不復胖的健康減重概念。

根據報導內容，這套減重飲食法的核心，在於準備一個直徑約25公分的圓盤，將餐點劃分為主菜、主食與蔬菜三大區塊，並以1：1：2的黃金比例盛盤。這種方法能有效防止暴飲暴食，同時兼顧營養均衡與飽足感。

Marusan表示，「1：1：2黃金比例餐盤」的具體分配為：蛋白質與脂質1：醣類1：蔬菜等2。這個比例能確保身體與大腦運作所需的營養素，同時幫助燃燒累積在體內的脂肪。只要守住這個分配比例，食材可自由搭配。

•主菜（比例1：蛋白質與脂質）

主菜以高蛋白質、低脂為目標。肉類不限於雞胸肉或紅肉，只要選擇脂肪較少的部位，豬肉絲或豬肉片皆可。採買時多加留意。

•主食（比例1：醣類）

醣類（碳水化合物）是身體與大腦運作的重要能量來源，更是燃燒脂肪的必需成分。絕對不能完全不吃，維持「適度減量」即可（例如米飯約120g或義大利麵約80g）。

•蔬菜與湯品（比例2：維生素與膳食纖維）

富含維生素與膳食纖維的蔬菜可放心攝取，多吃一點。惟需留意根莖類、馬鈴薯等高醣類食材及高熱量的酪梨，避免過量。

整體而言，丸式減肥法的「1：1：2黃金比例餐盤」提供一套無需計算熱量，容易持續的健康飲食架構，讓人能在好好吃飯的過程中輕鬆瘦身。

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