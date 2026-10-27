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諾貝爾文學獎得主靠拳擊對抗巴金森氏症 醫：有助刺激神經連結

記者沈沛育／綜合報導
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今年諾貝爾文學獎得主76歲的安．卡森確診巴金森氏症後，透過拳擊減緩退化。(路透)
今年諾貝爾文學獎得主76歲的安．卡森確診巴金森氏症後，透過拳擊減緩退化。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，巴金森氏症患者可透過拳擊、有氧與肌力等運動刺激神經可塑性，改善動作、平衡與情緒，且即使病程較進展，仍可在安全評估下開始訓練。

今年諾貝爾文學獎得主76歲的安．卡森（Anne Carson），在兩年前確診巴金森氏症，透過每周3次拳擊訓練手眼協調，刺激神經可塑性，減緩症狀。醫師表示，拳擊能刺激巴金森患者的神經連結、訓練大幅部擺動與平衡。其他運動如有氧、肌力訓練，也能改善患者不同方面的身體狀況，即使已進入第三期，一樣可以坐姿運動，隨時開始都不嫌晚。

台北雙和醫院精神內科主治醫師柯子翔說，巴金森氏症主要是因為腦部「黑質」神經細胞退化，導致多巴胺分泌不足，影響基底核控制運動的能力。拳擊對於神經連結和身體動作都有所幫助，能刺激大腦分泌神經滋養因子，加上聽指令、計算距離與時間差，考驗大腦前額葉與基底核的協調，這些都有助於神經連結；喊出打擊聲或出拳口號，能藉由視覺與聽覺刺激，活化腦部的運動迴路。

在身體動作上，快速移動、出拳也能打破患者動作變小、變慢的模式，改善手眼協調，減緩字跡愈寫愈小的「微寫症」；揮拳的大幅度扭轉能釋放軀幹與關節的僵硬感；閃躲與前後左右步伐移動，提升姿勢穩定度與平衡感；社群互動與壓力排解，也能改善巴金森患者常見的憂鬱、焦慮、睡眠障礙與自信心喪失。

除了拳擊，柯子翔建議，也可以做有氧、肌力、平衡與伸展運動。有氧運動如快走或飛輪，每周3至5天、每次30至45分鐘，中高強度，心跳加快、流汗，但仍能說話；肌力訓練可透過彈力帶、深蹲及軀幹抗阻運動，每周2至3天、每次20至30分鐘，中等強度，做10至12次感到肌肉發酸，強化核心、臀部及大腿肌群，協助維持站立能力，改善身體前傾等姿勢問題。

平衡與動態協調訓練可選擇太極、舞蹈或雙腳交替步伐，強度較低，每周2至3天、每次20至30分鐘，練習重心轉移及姿勢反應；伸展運動則建議每天進行10至15分鐘，可透過瑜伽、胸廓伸展及脊椎扭轉，改善胸部、髖部與小腿等部位的肌肉緊繃。

柯子翔說，巴金森患者除了訓練心肺耐力與肌力，也要特別注意軀幹旋轉、大幅度動作、動態平衡及雙重任務能力。例如，患者可練習刻意跨出較大的步伐、大幅度揮手及轉動軀幹，也可配合口令進行動作，訓練大腦在運動過程中持續處理指令、切換動作。

在臨床上，柯子翔表示，台灣第一次來到門診的患者，約有一半以上已經進入第2至第3期。因為早期症狀通常是非運動症狀，容易被忽略，例如嗅覺減退、長期便秘、快速動眼期睡眠行為障礙（做噩夢會打人）或單側肩頸酸痛等，患者因此先去看其他科別。或是以為單側手微顫抖、走路變慢、表情變少等症狀，只是正常老化，延誤診斷。

若已經進入比較嚴重的第3至第4期，柯子翔建議，運動以安全為優先，從坐姿與支撐性運動開始做起。例如坐姿拳擊、上肢運動、固定式靠背自行車、水上運動與復健、坐姿太極、床邊伸展，或使用輔具原地踏步、雙腳微蹲或前後左右轉移重心。

柯子翔提醒，巴金森氏症的藥物治療也很重要，藥物與運動兩者缺一不可，只要在專業評估與安全保護下，隨時開始運動都不嫌晚。

精華 FAQ

  • 拳擊能結合聽指令、計算距離、視聽刺激與大幅度動作，幫助活化運動迴路、刺激神經滋養因子，並改善手眼協調、平衡與軀幹僵硬。

  • 醫師建議可搭配有氧、肌力、平衡與伸展訓練，例如快走或飛輪每周3至5天，肌力每周2至3天，太極或舞蹈也可作為平衡訓練。

  • 醫師強調隨時開始都不嫌晚，並且藥物與運動缺一不可；若已進入第3至第4期，則應優先安全，可從坐姿拳擊、靠背自行車與床邊伸展做起。

諾貝爾

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