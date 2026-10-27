肺結節就是癌症嗎？醫師教辨識久咳不癒及肺部7警訊

教宗良14世因右肺惡性腫瘤接受部分切除手術，術後恢復中；圖為教宗日前在聖伯多祿廣場的祈禱活動上，宣布自己將接受手術。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，肺結節多數未必是癌症，需依大小與影像變化追蹤；肺腺癌早期常像感冒，若久咳不癒或出現7大警訊，應及早檢查。

梵蒂岡 日前發表聲明表示，教宗良十四世 （Pope Leo XIV）因右肺發現惡性腫瘤，接受手術切除部分右肺，目前正在羅馬一家醫院康復。根據CNN報導，71歲的教宗良十四世平時喜歡打網球及游泳，先前沒有其他健康問題。醫師是在例行檢查時發現教宗的肺部有一個「結節」，並建議切除，腫塊是在「非常早期的階段」被發現，而且「範圍相當局限」。醫師在聲明中表示，透過影像輔助技術切除教宗右肺下葉，組織檢查確認罹患肺腺癌。

查出肺結節 多大需處理？

很多人在接受低劑量胸部電腦斷層檢查（LDCT）後發現肺結節，第一個反應都會害怕是不是肺癌？

根據台灣國健署訂定指引，肺結節在零點6mm以下不需要手術，6mm到8mm密切觀察，但大部分人還是會擔心而考慮是否要開刀切除。

台灣肺癌權威、國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明曾受訪指出，追蹤肺結節影像可能有三種情況：

1.良性結節，靜觀其變。

2.有惡性的可能，需要密切追蹤。

3.惡性，可切片評估或直接開刀切除。

但根據蔡俊明經驗，他說高達95%的毛玻璃樣結節不會很快惡化，對於小於12mm的純毛玻璃結節或小於8mm的實體性結節，可觀察追蹤，不要急著開刀。至於更大的結節，視個別狀況，謹慎觀察處理。追蹤初期以三個月到六個月為間隔，隨後依影像變化決定追蹤時間間隔長短，若追蹤一年沒有變化，可拉長到一年半或兩年。

肺腺癌早期 常被誤認感冒

台北振興醫院內科部主任暨胸腔內科主治醫師陶啟偉曾受訪指出，肺腺癌被形容為「無聲」癌症 ，因為患者早期沒有明顯症狀，慢慢出現咳嗽、咳痰，常被誤以為是感冒，因此難早發現。

但到底怎樣的咳嗽、咳多久，應該警覺就醫檢查？一般建議，如咳嗽持續超過二到三周，就應該去檢查。雖然大部分的咳嗽可能並不是肺癌，但肺癌病患也常有慢性咳嗽的情況，並且肺癌又經常伴隨其他症狀，不單只是咳嗽。

陶啟偉指出，當肺臟被侵犯時，會先出現胸悶、胸痛、慢性咳嗽；癌細胞再擴散時，接著頻繁氣喘或呼吸不順，甚至有咳血情況；當癌細胞轉移到大腦，會出現肢體無力、頭暈等類似中風的症狀；若轉移到骨頭，會引發劇烈疼痛。

久咳又胸悶 恐是肺部亮紅燈

而其實肺癌並非完全沒有任何症狀，只是很多人不知道那是肺癌。台灣衛福部國健署指出，了解肺部的「警訊」有助提高自我警覺，常見的肺部7種警訊包括：

1.持續咳嗽，甚至有惡化的狀況

2.痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解

3.呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲

4.持續胸痛且有惡化情形

5.聲音沙啞

6.四肢關節疼痛

7.無預警的體重下降、食欲不振

以上這些症狀也有可能不是肺癌引起的，但建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治。

此外，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，占70至80%，而二手菸暴露也會增加肺癌的死亡風險，因此戒菸及預防二手菸非常重要。還要預防空汙，室內減少大火快炒的飲食習慣，在戶外活動時要注意空氣品質，必要時戴口罩。最後則是定期檢查，尤其高風險及有疑慮的人，務必做LDCT，以及早發現，及早治療。