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大蒜泡蜂蜜養生？ 當心成為肉毒桿菌溫床 吃了中毒

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網傳大蒜泡蜂蜜食用可以增強免疫力，實際反而可能有肉毒桿菌中毒風險。示意圖。(圖／...
網傳大蒜泡蜂蜜食用可以增強免疫力，實際反而可能有肉毒桿菌中毒風險。示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

流傳的大蒜泡蜂蜜偏方雖被稱為天然抗生素，但在室溫與密封環境下可能滋生肉毒桿菌，增加中毒風險，建議分開食用更安全。

流感季節到來，社群媒體上可能會看到各種「養生」偏方，例如近期就流傳把大蒜浸泡在蜂蜜內食用，可以增強抵抗力，許多網紅聲稱這是天然抗生素，吸引大量關注。這一偏方看似無害，實際上可能形成肉毒桿菌溫床，食用後不但無法補身體，反而導致中毒。

Eating Well報導，雖然蜂蜜和大蒜各自都有一定的抗微生物特性，但兩者混在一起並暴露在室溫下，情況就完全不同，肉毒桿菌會產生毒素，該種毒素在低氧和特定酸度環境下活躍，密封的大蒜泡蜂蜜剛好同時滿足上面兩個條件。

根據科學人（Scientific American）的文章，蜂蜜本身含有極少水分，所以不適合細菌生長，所以不易腐壞和發霉，但大蒜含有很多水分，所以將大蒜浸泡到蜂蜜裡，蜂蜜會開始從蒜瓣吸收水分，這些水分加上低氧環境，讓休眠中的肉毒桿菌有機會繁殖和產生毒素，尤其是發酵過程沒有迅速降低混合物的pH值，風險更高。

肉毒桿菌中毒可不是一天就會痊癒的胃痛，毒素會攻擊神經系統，症狀可能包含肌肉無力、口齒不清、呼吸困難、胃痛、噁心、嘔吐和腹瀉，嚴重甚至會導致癱瘓。最危險的是橫膈膜如果癱瘓，人可能完全停止呼吸。肉毒桿菌中毒如果及早發現，可以透過抗毒素治療，但如果未及時就醫，可能致命。

毒素會攻擊神經系統

好消息是，肉毒桿菌中毒很少見，根據疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的資料，2021年僅有243例確診案例和30例疑似案例。嬰兒由於腸道菌叢尚未發育成熟，所以無法像成年人抵抗肉毒桿菌，因此衛生部門建議不要給一歲以下嬰兒食用生蜂蜜。

攝取維生素C 提升免疫力

想要提升免疫力，不妨參考經過充分研究的生活習慣，如攝取維生素C、保持活動。規律攝取維生素C雖然無法阻止感冒發作，但研究證實維生素C可以協助免疫系統正常運作，柑橘類、甜椒、草莓和青花菜都是容易攝取維生素C的來源。研究發現，規律適度運動與增強免疫監控、抗體反應更佳與降低感染風險相關。

喜歡蜂蜜和大蒜的話，建議分開食用，生大蒜和生蜂蜜單獨食用都有抗氧化功效，兩者混合進行發酵只會徒增風險，而沒有額外益處。

精華 FAQ

  • 因為蜂蜜會從大蒜吸收水分，密封後又形成低氧環境，剛好讓肉毒桿菌有機會繁殖並產生毒素，尤其在發酵後未迅速降低pH值時風險更高。

  • 症狀可能包括肌肉無力、口齒不清、呼吸困難、胃痛、噁心、嘔吐與腹瀉，嚴重時甚至會癱瘓；若橫膈膜受影響，可能導致無法呼吸。

  • 文章建議以經研究支持的方式提升免疫力，例如規律攝取維生素C、保持活動與適度運動；若喜歡蜂蜜和大蒜，最好分開食用，避免混合發酵。

流感 蜂蜜

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