飲食習慣突改變、功能退化、突然愛吃甜食 恐是失智警訊

失智症與記憶力退化密切相關，因此長輩可能忘記吃飯，也可能吃過飯後又忘記自己已經吃過。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 長輩若突然改變飲食習慣，特別是做菜能力退化、忘記吃飯或明顯嗜甜，可能是失智早期警訊，需搭配記憶與日常功能變化評估。

家中長輩年紀漸長，除了記憶力變化，日常生活中的一些小改變，也應特別留意。除了忘東忘西、找不到東西，甚至連「吃什麼、怎麼吃」都可能悄悄改變。神經科醫師指出，有些飲食習慣的變化，可能與失智症 相關，尤其當這些改變持續出現，並同時伴隨記憶力、判斷力或日常功能退化時，更應提高警覺。

美國約翰霍普金斯大學腦／心智研究所兼任教授、神經科醫師Majid Fotuhi表示，家屬經常詢問：「媽媽最近吃東西的方式變得很奇怪，是不是阿茲海默症？」但答案並非簡單的是或不是。

Fotuhi強調，如果長輩出現新的飲食習慣，但記憶力、判斷力及日常生活功能都沒有異常，單憑這一點不能判斷失智。憂鬱、焦慮、藥物副作用、牙齒或口腔問題，都可能造成食欲與飲食習慣改變。因此，若出現明顯且持續的變化，應由醫師進一步評估。

1.從擅長複雜料理，變成只做簡單料理。

紐約大學朗格尼醫療中心臨床副教授、神經科醫師Joel Salinas指出，有些失智症患者早期的改變，是原本做菜很講究、可以準備一桌飯菜，後來逐漸只做簡單料理，最後甚至完全不下廚。

問題不一定出在「不想煮」，而可能是料理本身涉及許多認知能力，包括規畫菜單、購買食材、按照順序準備食物及完成烹調。這些能力在失智症早期可能逐漸受到影響。

神經科醫師Adam Mednick也指出，當一個人開始難以規畫、採買或準備餐點，可能是認知功能出現變化的表現之一。

2.對原本喜歡的食物失去興趣。

突然對原本喜歡的食物失去興趣，也是值得注意的變化。

Fotuhi解釋，大腦發生變化可能造成嗅覺減退，而我們所感受到的「味道」有很大一部分來自嗅覺。當嗅覺變差，食物可能吃起來變得平淡、沒有滋味，自然降低進食的樂趣。

此外，失智症患者出現憂鬱的風險也較高，而憂鬱可能使人對原本有興趣的活動失去動力，包括吃飯。

Mednick補充，吃飯其實是一項需要多重能力配合的活動，例如使用餐具、專心進食，同時還要與家人交談。對認知功能退化的人來說，過於吵雜、刺激或不舒服的用餐環境，可能讓進食更加困難。

3.忘了吃飯，或忘了自己吃過飯。

失智症與記憶力退化密切相關，因此長輩可能忘記吃飯，也可能吃過飯後又忘記自己已經吃過。

Mednick指出，失智症也可能影響大腦對飢餓、飽足等身體內在訊號的判讀，使患者難以將「肚子餓」的感覺與時間、看到食物等外在訊息連結起來。

如果掌管食欲的大腦區域受到影響，可能降低進食動機；記憶受損則可能讓患者忘記吃飯、忘記已經吃過，甚至無法辨識或表達自己是否感到飢餓。因此，飲食改變可能朝兩個極端發展，有些人吃得愈來愈少，有些人反而可能反覆進食、吃得過多。

4.飲食內容變得「固定又單調」。

對認知功能退化者而言，從決定吃什麼、採買到料理，每一個步驟都可能變成負擔。

Salinas表示，當思考變得費力，每一個選擇都需要付出認知成本，因此每天吃同樣的食物，可以少做一個決定；熟悉的食物也比較可預測，讓患者感到比較安心。

因此，如果長輩突然變得非常固定，只願意吃幾種熟悉的食物，值得觀察。不僅飲食可能變得僵化，生活中的其他面向也可能出現類似情況，例如堅持每天按照相同時間表生活，或只願意穿固定幾套衣服。

5.「突然特別愛吃甜食」最值得注意。

五種變化中，醫師認為「突然愛吃甜食」是相當值得注意的一項。Mednick表示，失智症可能影響大腦的獎賞系統及衝動控制迴路，使患者對甜食的渴望明顯增加。

Fotuhi指出，突然出現強烈嗜甜，尤其常見於額顳葉失智症（FTD）。這類失智症主要影響大腦額葉與顳葉，其中額葉原本負責協助控制衝動及食物選擇；當相關區域受損，控制能力下降，可能突然強烈偏好甜食或富含澱粉的食物。

長輩如果突然愛吃甜食，要留意失智可能性。（圖／123RF）