我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭痛吃止痛藥恐愈吃愈沒效？ 醫揭偏頭痛4大警訊 每月痛逾3天應就醫

遵循5保養技巧：愛車輕鬆開逾20萬哩

手腳冰冷別猛喝薑茶 秋冬養生別只顧進補 醫揭「這些事」更重要

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中醫師徐瑋憶說，從現代醫學角度，手腳冰冷也可能與環境低溫、末梢血液循環、貧血、甲...
中醫師徐瑋憶說，從現代醫學角度，手腳冰冷也可能與環境低溫、末梢血液循環、貧血、甲狀腺功能異常或其他疾病有關。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

霜降後氣溫轉涼且乾燥，易引發呼吸道不適與手腳冰冷，醫師提醒應先找出原因，再透過保暖、運動、睡眠與均衡飲食來調整。

隨著節氣本周五進入霜降，天氣逐漸轉涼，早晚溫差明顯，不少民眾開始出現喉嚨乾癢、鼻塞、流鼻水、容易疲倦等感冒症狀，甚至是手腳冰冷。中醫師徐瑋憶說，霜降是秋季邁向冬季的重要轉折點，氣溫變化影響人體對環境的適應能力，若沒有適時調整穿著、作息與飲食，將增加呼吸道不適機會，並讓原本就有手腳冰冷的民眾更加不舒服。

徐瑋憶指出，秋季氣候逐漸乾燥，容易出現「燥邪傷肺」的情況，加上天氣轉冷，人體必須重新適應外在環境的變化，更因室內外溫差漸大、空氣乾燥，及接觸到呼吸道病毒增加感染機會。尤其是長者、幼童、過敏性鼻炎患者，或是平時睡眠不足、過度疲勞，及經常熬夜、飲食不正常等族群，身體調節能力可能受到影響，出現鼻子過敏、咳嗽、喉嚨乾癢等症狀。

徐瑋憶說，秋冬感冒主要與病毒感染有關，不能單純歸因於受寒。但除了感冒，手腳冰冷也是天氣轉涼後常見的困擾，有些人即使穿著厚襪、蓋著棉被，腳趾仍然冰冷；有些人則是坐在辦公室一整天，手指摸起來總是涼涼的，甚至伴隨疲倦、精神不濟等情況。

徐瑋憶建議，應依個人體質、伴隨症狀與生活習慣，評估手腳冰冷的可能原因。如有些人平時容易疲倦、怕冷、活動量不足；有些人則可能伴隨壓力大、睡眠品質不佳等問題。中醫調理會依個別狀況考量氣血運行與寒熱表現，而不是所有手腳冰冷的人都使用相同的溫補方式。

從現代醫學角度，手腳冰冷也可能與環境低溫、末梢血液循環、貧血、甲狀腺功能異常或其他疾病有關。如果長期手腳冰冷，並伴隨明顯疲倦、頭暈、心悸，或手指、腳趾出現異常變色、疼痛、麻木等情形，就應接受醫師評估，找出真正原因。一旦手指或腳趾在寒冷環境下突然變白、變紫，回暖後又發紅、疼痛，可能與雷諾氏現象等血管反應有關，不宜一味認定只是體質虛寒。

徐瑋憶提醒，霜降時節的養生原則，首先是做好分層穿衣。早晚出門時，可依氣溫加穿外套，並注意頸部、腹部、腰部與足部保暖。尤其是長者及末梢循環較差的人，應避免長時間暴露在低溫環境中。穿衣仍應依活動量調整，避免因穿得太厚而大量流汗，之後汗水蒸發反而讓身體感到寒冷。

其次，應養成規律運動。天氣轉涼後，許多人減少外出活動，長時間坐著工作或追劇，可能使肌肉活動量不足。建議每天安排約20至30分鐘的快走、伸展、騎室內腳踏車等活動，依個人體能循序漸進。運動前先暖身，並選擇氣溫較穩定的時段出門，不必勉強在寒風中進行高強度運動。

飲食方面，可以選擇溫熱的湯品、粥品與均衡的家常菜，如雞湯、魚湯、薑絲蔬菜湯等，並適量攝取蛋白質、蔬菜、水果及全穀類食物，維持身體所需營養。容易手腳冰冷的人，可依個人耐受程度選擇溫熱飲品，但不需要刻意大量進補，也不應認為喝薑茶、吃麻油雞就能預防感冒。

若本身有高血壓、心血管疾病、腎臟疾病，或正在接受特殊治療，更應留意進補食材的油脂、鹽分及水分含量。中藥調理也應由合格中醫師評估體質後進行，避免自行服用來路不明的補品，或長期使用不適合自己的溫補藥材。

最後，睡眠也是秋冬養生不可忽略的一環。盡量維持固定的睡眠時間，避免熬夜，並在睡前減少過度刺激的活動。若室內空氣乾燥，可適度改善環境濕度，但仍須注意通風與清潔，避免黴菌滋生。

徐瑋憶提醒，別等到身體不舒服才開始保養，應透過適當的醫療評估與生活調整，才能讓身體更平穩地適應季節轉換，健康迎接即將到來的冬天。

精華 FAQ

  • 因為秋冬交替時溫差變大、空氣更乾燥，人體較難適應外在變化，也增加接觸呼吸道病毒的機會，尤其長者、幼童與過敏族群更要注意。

  • 不一定。手腳冰冷可能和末梢循環、貧血、甲狀腺異常或其他疾病有關，應先評估原因；若有高血壓、腎臟或心血管疾病，更不宜自行大量進補。

  • 重點是分層穿衣、保暖頸部腹部與足部，維持每天20至30分鐘的適度運動，並保持規律睡眠與均衡飲食，這些比單靠喝薑茶更重要。

上一則

頭痛吃止痛藥恐愈吃愈沒效？ 醫揭偏頭痛4大警訊 每月痛逾3天應就醫

延伸閱讀

秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊

秋季身體痠痛、發燒像感冒？ 醫：脖子前方疼痛恐是「這疾病」重要警訊
節氣寒露到 早晚溫差大、秋燥易上身 中醫教你吃芝麻、泡腳養生

節氣寒露到 早晚溫差大、秋燥易上身 中醫教你吃芝麻、泡腳養生
喉嚨一直「有痰咳不出」 醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服

喉嚨一直「有痰咳不出」 醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服
秋天失智症狀更嚴重？ 醫揭因日照時間縮短 恐讓長輩出現3大變化

秋天失智症狀更嚴重？ 醫揭因日照時間縮短 恐讓長輩出現3大變化

熱門新聞

超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日有網友分享比超慢跑更有效的居家運動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

2026-10-12 19:55
多數良性甲狀腺結節不會發展為癌症，而部分甲狀腺癌在首次發現病灶時就已經存在；示意圖。（圖／123RF）

🎙️甲狀腺結節越查越多 哪些情況才需要治療？

2026-10-20 09:35
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
年過50歲，身體多處部位不時會感到疼痛，醫師提醒，若已經影響到日常生活應立即就醫。（123RF）

50歲後這裡痛、那裡也痛 醫揭疼痛指數達4分就該就醫 合併7症狀別再忍

2026-10-15 04:30
醫師提醒，重度依賴咖啡因的人，一旦戒斷可能導致身體不適。圖／123RF

假日睡到飽卻頭爆痛？平時天天喝咖啡 醫揭「戒斷陷阱」

2026-10-18 11:38
隨著氣溫下降、喉嚨有痰不一定代表感冒，醫師提醒，症狀持續數周仍沒有改善，應該進一步就醫檢查；示意圖。(圖／123RF)

喉嚨一直「有痰咳不出」 醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服

2026-10-16 02:00

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到