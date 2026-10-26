中西醫治皮肌炎 36歲婦女如願懷孕

醫師提醒，自體免疫性疾病會影響生殖，造成不孕、流產及妊娠併發症風險增加；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 36歲皮肌炎患者在中西醫合併治療下，經半年調理後自然懷孕，並於同年順利產下男嬰，展現個別化助孕與高風險照護的成效。

一名36歲女子於103年確診皮肌炎，屬於自體免疫性疾病，長期服用類固醇控制病情。她於113年8月因積極備孕3年仍未懷孕，遂至中醫門診求診。初診時可見雙側臉頰泛紅並伴有紅疹，臉部皮膚乾燥、脫屑及搔癢，另有眼睛乾澀及右手中指關節疼痛，且上述症狀於月經期間較為明顯。後經中醫辨證論治，予以龍膽瀉肝湯、溫經湯、艾葉溫經暖宮等方劑，搭配西醫超音波追蹤卵泡發育，監測免疫與生化指標，約半年後成功自然受孕。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫婦科主任廖麗蘭表示，自體免疫性疾病包括系統性紅斑狼瘡（SLE）、自體免疫甲狀腺疾病、乾燥症（Sjögren syndrome）、類風濕性關節炎（RA）及抗磷脂症候群（APS）等，可能影響女性生殖功能，增加不孕、反覆流產及妊娠併發症之風險。以該名個案為例，就診時檢查發現，其白血球計數（WBC）為12,600/μL、肌酸激酶（CK）為313U/L，皆高於參考值，顯示體內可能仍存在發炎反應。

廖麗蘭進一步指出，個案平時較容易煩躁焦慮，排便偏軟，睡眠品質不佳，約晚上11時入睡、早上6點半左右即起，每晚約醒來2次，自覺睡眠較淺。雖然其月經周期規則，約28天來潮1次，但經量偏少，以23公分衛生棉計算，約每2小時需更換1次，每片最多約1/3滿。此外，經色暗紅、質地較黏稠，第3～4天還可見少量小血塊。另有舌紅、苔薄黃、脈弦滑數等症狀。

中醫養血滋陰 溫經暖宮

綜合個案的症狀及舌脈表現，中醫辨證為肝經火熱為主，兼有陰血不足及脾胃虛弱。治療上以清肝瀉火、養血滋陰、調理沖任為原則，使用龍膽瀉肝湯清肝膽火，溫經湯、女貞子滋陰養血，艾葉溫經暖宮、化瘀，小柴胡湯搭配完帶湯調理脾胃及情志；行經期間則以桂枝茯苓丸活血化瘀，並依月經周期不同階段調整治療策略，以改善生殖內分泌及子宮內膜環境，創造適宜的受孕條件。

西醫追蹤卵泡 生化指標

個案於治療期間同步於西醫婦產科以超音波追蹤卵泡發育、排卵及子宮內膜厚度，並定期監測免疫與生化指標，以掌握自體免疫疾病活動度及整體健康狀況。經約半年中西醫合併治療與持續追蹤後，個案終於在114年3月底檢查確認懷孕約7周，當時白血球計數（WBC）降至8,300/μL，肌酸激酶（CK）也降至206U/L。個案於懷孕期間持續接受婦產科及相關專科追蹤，最終於同年11月順利產下一名男嬰。

廖麗蘭說，對於有生育需求的夫妻，中西醫可依各自專業提供連續性照護。西醫透過夫妻生殖功能評估，包括排卵、卵巢功能、子宮內膜及男性精液分析等，並針對相關疾病、用藥安全性及生育風險進行評估與處置；成功受孕後，可持續進行產前檢查、母胎監測及高風險妊娠評估。中醫則依個別體質及月經周期辨證調理，受孕後配合孕期生理變化提供調養與安胎照護。中西醫助孕為有生育需求的夫妻，提供完整且個別化的孕產照護。(本文由NOW健康提供)