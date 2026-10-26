44歲女經期異常出血 未必全是更年期問題

醫師提醒，接近更年期卵巢功能變化，月經可能變得不規則，月經量是否正常別只算衛生棉 應觀察是否異於過去；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 44歲女性若出現經期延長、大量出血或血塊，不能只當作更年期正常變化，應先排除息肉、肌瘤等病因，再依體質與月經階段進行調理。

44歲的張小姐過去月經周期規律，3年前卻開始出現經期延長及陰道點滴出血，甚至曾連續數周大量出血，且經血鮮紅並夾雜較大血塊，讓她一想到要上廁所就備感壓力。就醫檢查發現子宮內膜息肉並接受治療，但出血問題仍反覆發生，後續評估可能與排卵及卵巢功能變化有關，並接受黃體素治療。後來個案進一步求助中醫，初期以「氣虛不攝」方向調理，並依不同月經階段調整治療方式，持續治療與追蹤約半年後，月經周期逐漸穩定，經量也明顯減少。

氣虛不攝 中醫調理身體

收治個案的奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部部長王瑜婷說，個案於就醫時主要有月經周期延長、經量增加及血塊等問題，經初步辨證後從「氣虛不攝」方向調理；治療約3個月後，月經周期開始出現忽前忽後的變化，考量個案年齡及月經型態改變，進一步評估可能已進入更年期前期（perimenopause），因此再依不同月經階段及身體狀況調整治療方向。

經約半年持續追蹤與調理後，個案的月經周期逐漸穩定，經量減少，明顯血塊消失，經期恢復到約5至7天，行經期間也沒有明顯不適，目前則以疏肝健脾、滋腎及調養氣血為主要方向持續調理。

王瑜婷進一步說，40至50歲逐漸接近更年期的女性，受到卵巢功能變化影響，月經周期忽早忽晚、經量忽多忽少確實常見，但若原本規律的月經突然出現大量或長時間出血、兩次月經之間出血、性行為後出血、停經後再次出血，甚至曾治療過肌瘤、息肉仍持續出血等情形，仍應接受評估，先釐清子宮內膜息肉、子宮肌瘤、子宮腺肌症、排卵功能異常等原因，再依需求進行後續調理。

不少女性習慣以一天更換幾片衛生棉來判斷月經量是否正常，但臨床上難以單靠片數判定，更重要的是觀察月經是否明顯異於過去，以及是否已影響日常生活。

王瑜婷說，若月經量比過去明顯增加、經期延長，需要頻繁更換衛生棉，甚至半夜還需起床更換；或經血反覆滲透衣物、床單、經常出現較大血塊，甚至因擔心突然大量出血而不敢外出、運動或工作，都代表月經變化已對生活造成影響，應進一步就醫了解原因。若習慣將所有異常出血或復發都歸咎於「荷爾蒙失調」，或因更年期常見而選擇隱忍，可能因此延誤就醫與處理時機。

塞流、澄源、復舊 找原因

在治療月經不規則方面，中醫會依經量、經期、經血顏色、血塊、疼痛及睡眠、情緒、疲倦、腰痠、潮熱等症狀進行辨證，從脾氣虛、腎氣虛、陰虛血熱、血瘀或肝鬱氣滯等不同方向評估。王瑜婷強調，調經需要連續觀察數個月經周期，依反應逐步調整治療方向，而非一蹴可幾。同樣是月經量多，每個人的體質及治療方式可能不同。治療上也有「塞流、澄源、復舊」概念，出血期先處理出血，再尋找反覆出血原因，後續才逐步調整體質與月經周期。

除了觀察月經量及周期變化，女性平時也可利用手機行事曆或月經紀錄App，記錄月經開始日期、持續天數、經量變化、血塊及經痛等情況，也可留意兩次月經之間是否出現額外出血。當月經型態和過往明顯不同時，這些紀錄都有助於在就醫時提供醫師作為參考。若短時間內大量出血並出現頭暈、心悸、呼吸喘、冒冷汗、臉色蒼白、站立不穩或接近昏倒等情形，更應儘速就醫。

最後要提醒的是，更年期前期雖是女性走向停經的自然過渡階段，月經偶爾出現波動並不罕見，但仍不能因此忽略異常出血。面對反覆或明顯異常的出血，應先透過婦產科確認原因，必要時接受適當治療；在排除需要優先處理的疾病後，再依個人需求搭配中醫辨證調理，持續觀察數個月經周期，才能更安心地面對這段生理轉變。(本文由NOW健康提供)

5種情況應至婦產科評估。