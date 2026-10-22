醫美雷射術後 保濕、防曬助皮膚修護
苗栗醫院提醒，雷射醫美後不能只看療程當下，術後前7天應做好保濕、防曬、避免刺激與高溫，若出現異常反應則要立即回診。
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苗栗醫院提醒，雷射醫美後不能只看療程當下，術後前7天應做好保濕、防曬、避免刺激與高溫，若出現異常反應則要立即回診。
秋冬是不少民眾選擇進行雷射保養、處理夏季日曬後肌膚問題的時節，不管是雷射除斑、改善暗沉、膚色不均或膚質等醫美療程，台灣衛福部苗栗醫院醫學美容中心特別提醒，雷射不是「打完就結束」，術後照護同樣重要；因此，術後初期應注意「保濕、防曬、停刺激、避高溫」4大撇步。
苗栗醫院醫學美容中心指出，想讓雷射療程順利恢復，除了選擇適合自己的療程外，「雷射術後怎麼照顧」同樣重要，尤其術後初期(前7天左右)更是肌膚修復的重要階段，保濕、防曬、避免刺激及遠離高溫環境，都是照護過程中不可忽略的環節；若出現異常症狀，也應由醫師評估，切勿自行處理。
美容管理師張桂娟表示，雷射當天只是療程中一環，後續皮膚能否穩定修復，以及保濕、防曬是否確實，都會影響恢復過程。不同雷射治療方式、能量及個人膚況不同，術後反應與照護方式也可能有所差異，因此應依醫師及醫療專業人員的指示進行照護。
張桂娟說明，部分民眾雷射治療術後可能暫時出現泛紅、乾燥、緊繃或輕微脫屑等情形，此時皮膚屏障相對脆弱，若又受到過度摩擦、紫外線或高溫刺激，可能增加皮膚不適。因此，術後初期應注意「保濕、防曬、停刺激、避高溫」，幫助皮膚逐步恢復。
院方也提醒，正常恢復與異常反應仍須有所區別。若術後出現持續或明顯加劇的紅腫、劇烈疼痛、水泡、滲液、化膿，或其他令人擔心的皮膚變化，應避免自行處理，並儘速回診由醫師進一步評估。
因為雷射後的皮膚仍處於修復階段，前7天尤其重要。若保濕、防曬與避免刺激做得不好，可能延緩恢復，甚至讓泛紅、乾燥或不適更明顯。 最重要的是保濕、防曬、停刺激、避高溫。這4項能幫助脆弱的皮膚屏障穩定恢復，也可降低紫外線、摩擦與熱源造成的不適與額外刺激。 若術後出現持續或明顯加劇的紅腫、劇烈疼痛、水泡、滲液、化膿，或其他令人擔心的皮膚變化，就不要自行處理，應儘速回診由醫師評估。
精華 FAQ
因為雷射後的皮膚仍處於修復階段，前7天尤其重要。若保濕、防曬與避免刺激做得不好，可能延緩恢復，甚至讓泛紅、乾燥或不適更明顯。
最重要的是保濕、防曬、停刺激、避高溫。這4項能幫助脆弱的皮膚屏障穩定恢復，也可降低紫外線、摩擦與熱源造成的不適與額外刺激。
若術後出現持續或明顯加劇的紅腫、劇烈疼痛、水泡、滲液、化膿，或其他令人擔心的皮膚變化，就不要自行處理，應儘速回診由醫師評估。
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