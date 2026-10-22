一杯暖茶、燈光調暗…睡前關機儀式感讓你秋天不失眠

秋天早晚低溫，有人晚上洗完澡後覺得身體較冷，可能影響原本的睡眠節奏，造成失眠。(圖／123RFF)

AI摘要 文章摘要整理： 中醫師指出，秋天失眠常與作息紊亂、身體受涼有關，建議以睡前固定儀式取代追求單一助眠食物，並避開咖啡因、酒精與過度使用手機。

天涼好個秋，許多人以為轉涼後應較好入眠，但卻出現「躺很久睡不著」、「半夜易醒」、「太早醒來」等困擾。中醫師宋宛蓁表示，秋天失眠 ，很可能是生活節奏變亂，建議睡前來杯薰衣草茶、洋甘菊茶，當成睡前關機儀式，搭配關燈、關閉手機，應可盡快進入夢鄉。

宋宛蓁指出，秋天早晚溫度下降，有些人晚上洗完澡後身體變冷，可能影響原本睡眠節奏。改善失眠的第一步，不是急著找一種「助眠食物」，而是先把生活節奏穩定下來。建議先從飲料著手，傍晚之後，不要飲用咖啡、濃茶、能量飲料等含有咖啡因的飲品，以免晚間難以入睡。

很多人睡前習慣喝酒，以為喝酒後昏昏欲睡，就能幫助睡眠，宋宛蓁說，酒精雖然可能讓人比較快入睡，卻容易讓後半夜的睡眠變得比較不穩定，因此不建議把喝酒當成助眠的方法。

宋宛蓁表示，酸棗仁茶為中醫常見的調整睡眠的飲品，沒有咖啡因、刺激性較低，適合在晚間溫熱飲用。不過，市售酸棗仁茶配方差異很大，若罹患慢性疾病、正在服用藥物，或持續失眠一段時間，建議先請中醫師評估。

許多上班族長時間盯著電腦、手機，以致眼睛疲勞、精神緊繃，建議傍晚後可以喝一杯溫熱的菊花茶，除了補充水分，也可成為睡前放慢節奏的一個習慣。不過，不是人人都適合菊花茶，容易腹瀉、腸胃較敏感者不要一次喝得太多。

「薰衣草茶或洋甘菊茶可當成睡前放鬆飲品。」宋宛蓁說，重點不只在茶本身，而是透過「睡前固定儀式」，讓身體逐漸進入休息狀態，將喝茶當成「睡前關機」儀式，搭配關燈、降低手機使用、放慢活動速度，效果往往更實際。

除了茶飲，宋宛蓁建議，睡前1至2小時讓身體「降速」，如把室內燈光調暗、減少盯手機螢幕、追劇等時間，不要在床上處理工作。如躺在床上一直睡不著，可先離開床鋪，到比較昏暗、安靜的地方坐一下，做一些單純、不需要大量思考的事情，等有睡意後再回到床上。