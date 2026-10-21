記憶力變差、反應慢半拍…別急著懷疑失智 5招調整身心

醫師提醒，深層睡眠有助於大腦進行代謝廢物的清除，包括與阿茲海默症相關的類澱粉蛋白等；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，50歲後記憶變慢、反應延遲多半是正常老化，但若出現突然明顯退化則需就醫；同時可透過單工、工具、社交、睡眠與飲食調整來護腦。

「年輕時看一次就記住，現在看好幾遍還是記不住」、「別人講話時，腦中明明知道對方在說什麼，卻要多想幾秒」、「一次不能處理很多事情，中間被打斷就接不回去」、「想講一個熟人的名字，明明就在嘴邊卻怎麼也想不起來」，這些狀況是否也在你的日常生活中頻繁上演？

許多人年過50歲、步入「初老」階段後，常會感嘆反應變慢、學習力下降，甚至開始焦慮自己是不是罹患失智症 。台灣亞東醫院神經醫學部一般神經科主任黃彥翔指出，中年後感覺腦力不如從前，主要與大腦處理資訊及注意力切換的速度變慢有關。

黃彥翔比喻，年輕時的大腦就像剛買的全新高階CPU，執行軟體速度極快；中年後則像使用多年的電腦，處理速度自然不如以往流暢。許多人會覺得「話在嘴邊卻想不起來」，或是「回應要多想幾秒」而感到窘迫，其實這類情況常屬於記憶提取速度變慢，並不代表記憶已經消失，不必過度恐慌。

若出現疑似病理性警訊，例如失智症或腦血管疾病相關認知障礙，就要提高警覺。舉例來說，原本熟悉且會做的事情，如煮菜或依循熟悉路線回家，突然變得不會做；即使經過旁人提醒或提供明確線索，仍完全想不起相關記憶，都值得進一步評估。

認知功能若出現斷崖式下滑，也要特別留意。如果腦力在一、兩周內出現劇烈或突然的明顯退化，通常不符合一般生理老化的典型表現，可能與腦血管疾病、急性身體疾病或其他神經系統問題有關，應盡速就醫。

黃彥翔強調，50歲後的大腦需要建立新的「使用節奏」，不必強求自己維持年輕時的運作模式。雖然部分認知功能可能隨年齡改變，但透過持續學習、運動、社交及良好生活習慣，仍有助於維持認知健康。

對於年過50歲的中年人，專家提供以下身體調整指南：

1.專心單一任務避免多工

學會「服老」與調整心態，一次只專心做一件事，減少分心。高風險情境如開車時，切忌同時處理其他事務，以降低大腦負荷與意外風險。

2.善用工具替代部分記憶負擔

不要消耗寶貴的腦力去記住瑣碎雜事，可善用行事曆APP、手機備忘錄、錄音功能或紙本筆記，將待辦事項「外包」給科技工具，減輕大腦負擔。

3.多選擇雙向互動的活動

單向接收資訊，例如長時間看電視，對大腦的刺激相對有限。建議多參與具有交流與互動的活動，如與朋友聊天、維持社交網絡、下圍棋、打麻將，或體驗認知訓練遊戲，例如亞東醫院與Happy Go合作推廣的「Go Health」訓練APP等。

4.良好睡眠修復大腦

深層睡眠有助於大腦進行代謝廢物的清除，包括與阿茲海默症相關的類澱粉蛋白等。長期睡眠品質不佳可能與認知功能下降及失智症風險增加有關，若有嚴重焦慮或失眠問題，應尋求專業醫師協助。

5.地中海飲食守護大腦健康

大腦健康與血管狀況密不可分。透過規律有氧運動促進心肺功能，並控制三高（高血壓、高血糖、高血脂），搭配富含蔬果、全穀雜糧、豆類、魚類及橄欖油等食材的地中海型飲食，有助於維持心血管與腦部健康，降低相關疾病風險。