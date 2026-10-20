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「不顯老」早餐吃八分飽 起床喝溫水 吃米飯、紫洋蔥

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米飯能改善腸胃功能並補充能量。（圖／123RF）
米飯能改善腸胃功能並補充能量。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

報導介紹藥膳專家的晨間養生法，強調早餐吃米飯、保持八分飽、起床喝溫水，並以紫洋蔥等食材與茶飲調理體質、改善疲勞與肌膚狀態。

不少人對於年齡增長帶來的疲勞感與老化感到不安，事實上透過日常生活的「美容藥膳」與良好晨間習慣，有助於維持年輕狀態。日本媒體「ESSE online」介紹了藥膳專家大曾根直子的親身經驗，結合內科醫師石原新菜的專業意見，透過簡單的藥膳智慧緩解疲勞並重拾肌膚光澤。

報導指出，大曾根直子過去長期受慢性疲勞所苦，擔心「自己是否就這樣衰老下去」。在遇到「藥膳」並了解自身體質後，她會根據當天的身體狀況選擇食物與茶飲，以「款待自己」的心情面對身體，讓她的肌膚逐漸變得滋潤有彈性，也不再累積疲勞。

大曾根直子分享自己實踐的「不顯老晨間習慣」：

1.每周至少五天早餐吃米飯

大曾根過去曾因極端戒醣（碳水化合物）導致肌膚鬆弛，學習藥膳後發現米飯可以改善腸胃功能並補充能量，因此早餐固定吃「米飯與味噌湯」，有助於維持肌膚彈性。

石原醫師補充說，過度限制碳水化合物攝取量會導致能量不足，造成疲勞和皮膚暗沉。均衡飲食才是理想狀態，每餐吃八分飽最好。

2.早上起床喝一杯溫開水

中醫（藥膳的基礎理論）認為早上起床喝溫水有助於吸收「陽氣」，但飲用過量反而導致身體發冷，因此只喝一杯即可。

此外，大曾根建議在季節轉換的時期，也能靠日常藥膳調理體質。

另外，可利用甜味與酸味補充水分，將紅蘿蔔、蜂蜜（甜味）與醋（酸味）做成涼拌沙拉，有效補充水分，可改善乾燥肌膚。

藥膳的基本概念是補益虛弱、促進血液循環和排毒養顏。

水腫時飲用黑豆茶，疲勞時喝紅棗茶，想改善肌膚暗沉時則選擇玫瑰花茶。

養顏美容也是藥膳的一大主題，大曾根推薦紫洋蔥可以促進血液循環，加速細胞更新。石原醫師補充表示，紫洋蔥除了含有二丙烯硫醚外，也含有多種多酚，抗老化效果絕佳。

將紫洋蔥、柴魚片與柑橘醋（或義大利香醋）拌勻，是一道簡單又健康的日常配菜。

此外，黑木耳有助於滋養腎氣，調理體內循環，平時不妨多吃黑色食材。

精華 FAQ

  • 因為過度限制碳水化合物容易造成能量不足，進而引發疲勞與皮膚暗沉。報導建議早餐吃米飯與味噌湯，並以每餐八分飽為原則，較能維持體力與肌膚彈性。

  • 中醫與藥膳觀點認為，早上喝1杯溫開水有助於吸收陽氣，幫助身體甦醒與調整循環。不過飲用過量反而可能讓身體發冷，因此只需適量即可。

  • 文章提到可用紅蘿蔔、蜂蜜與醋補水，也可依狀況喝黑豆茶、紅棗茶或玫瑰花茶。另推薦紫洋蔥與黑木耳，幫助促進血液循環、養顏與調理體內狀態。

日本 早餐

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