膳食纖維熱潮吃愈多愈好？ 3安全吃法防腹脹、便祕

纖維真的越多越好嗎？根據醫師指出，重點是規律攝取、來源多樣。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 社群掀起 Fibermaxxing 高纖風潮，但專家提醒纖維不是吃愈多愈好，應以循序增加、多元來源與足夠飲水，避免腸胃不適，特殊腸胃疾病患者更要依醫囑調整。

社群掀起「Fibermaxxing」極限高纖風潮，但纖維 並非吃越多越好。專家提醒，突然暴增纖維易引發腹脹便祕 ，應掌握漸進增加、來源多樣與多補水三原則。

膳食纖維近年成為健康飲食熱門關鍵字，TikTok、Instagram等社群掀起「Fibermaxxing」風潮，主張大量增加膳食纖維，認為吃愈多愈有助腸道、減重甚至延年益壽。

但纖維真的愈多愈好嗎？根據「Verywell Health」訪問生活醫學醫師指出，足夠的膳食纖維有助維持腸道菌叢、腸道屏障，也與心血管疾病 、癌症等慢性疾病風險較低有關，但重點是規律攝取、來源多樣，而不是吃愈多愈好。

一天要吃多少？ 掌握3原則

台灣國健署資料顯示，民眾膳食纖維平均攝取量普遍低於建議量，建議從蔬菜、水果及全穀雜糧等食物補足。與其追求「吃很多」，不如先從每天吃得夠、吃得多樣化開始。以每日建議熱量1800大卡，每天應攝取三碗全穀雜糧類、25公克膳食纖維。

不過，每個人的熱量需求不同，實際所需纖維量也會有所差異。比起每天斤斤計較克數，更實際的方式是三餐都安排蔬菜、適量水果，並以部分全穀雜糧及豆類取代精製穀物。

而高纖飲食雖然健康，但如果原本很少吃蔬菜的人，突然一天塞進大量豆類、燕麥、奇亞籽、蔬果甚至纖維補充品，腸道可能來不及適應，出現放屁、腹脹、腹痛或排便改變。

腸胃健康專家也提醒，Fibermaxxing最大的問題之一，就是增加速度太快。

增加纖維掌握3原則：

1.慢慢增加

不要一天突然增加十幾克，可先增加一份蔬菜或水果，讓腸道逐步適應。

2.纖維要吃「多種」

不要只靠地瓜、燕麥或纖維粉，蔬菜、豆類、水果、全穀、堅果輪流吃，營養也會更完整。

3.多補充水分

增加纖維的同時要有足夠水分，否則反而可能讓糞便變乾、排便更困難。

膳食纖維不會被人體完全消化吸收，卻能在腸道發揮多種作用。蔬菜、水果、豆類、全穀及堅果等高纖食物，可以增加飽足感，對維持健康體重有幫助；部分纖維也會被腸道菌發酵，產生短鏈脂肪酸等物質，參與腸道與代謝健康。

對容易便祕的人來說，增加膳食纖維也是常見的飲食調整方式。營養師彭逸珊曾在臉書發文分享，黑木耳、牛蒡、香菇、秋葵、地瓜葉、山蘇、紅莧菜、青花菜等，都是不錯的高纖蔬菜來源；除了蔬菜，也不要忽略未精製全穀、豆類、水果及堅果。

因此，比起每天硬吞大量纖維粉，更好的做法是把纖維分散在三餐，例如早餐吃燕麥，午餐把白飯部分換成糙米或其他全穀，晚餐增加蔬菜，再搭配豆類、水果或堅果。

某些病患 不適合高纖食物

另外，若本身有腸躁症、克隆氏症、潰瘍性結腸炎，或正處於腸胃道發炎、潰瘍急性發作期，更不宜自行大量增加粗纖維，台灣國健署提醒，腸胃道急性發炎時可能需要暫時減少纖維，待症狀緩解後再逐步恢復，依醫師或營養師建議調整。

凡事都不該一昧追趕流行，健康更是。膳食纖維真正的健康吃法，不是追求「越多越好」，而是每天穩定攝取、來源多樣；每餐多一點蔬菜、全穀或豆類，並隨自己的腸胃狀況調整，才是比較容易長期維持的做法。