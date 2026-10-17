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多吃發酵食物、每天走路15分鐘… 3周後排便大幅改善

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醫師提醒，長年嚴重便祕者建議調整生活習慣，增加吃發酵食品與每日步行等，可助改善排...
醫師提醒，長年嚴重便祕者建議調整生活習慣，增加吃發酵食品與每日步行等，可助改善排便；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

松本明子分享40多年便祕經驗，靠醫師指導調整飲食、運動與發酵食品攝取，約3周後排便明顯改善，連身體不適也一起好轉。

現年60歲的日本藝人松本明子近日在訪談分享長年便祕經歷。她透露自己長年深受便祕困擾，最嚴重時10天才上一次廁所、1個月只有3次。後來在醫師指導下調整飲食、增加運動，並積極攝取納豆、泡菜、優格及糠漬等發酵食品，約3周後排便頻率大幅改善。

松本明子日前上藝人青木さやか的YouTube頻道，談及自己長達40多年一直受到便祕困擾，從有記憶以來就一直便祕。後來她甚至已經難以靠自己排便，只能依賴藥物。

到了40歲時，她稱不靠藥物就排不出來，上廁所10天才1次、1個月只有3次，狀況相當嚴重。除了排便問題，也伴隨皮膚狀況不佳、肩頸僵硬、手腳冰冷等困擾，心理狀態也逐漸變得負面。

松本明子後來前往便祕門診接受治療，經過X光檢查後，醫師告訴她腸道裡一直累積著4公斤糞便，已經是末期狀態。

在服用醫師開立的藥物之外，她也依照醫師建議調整飲食與運動習慣，其中一項簡單的建議，就是每天至少進行15分鐘的步行。

醫師同時提醒她，不需要特別購買昂貴或特殊的食品，即使便利商店就能買到的食物也可以，並建議她在冰箱裡常備納豆、泡菜、優格及糠漬，看到就拿來吃。

多管齊下 3周後排便規律

松本明子依照醫師建議，開始積極攝取發酵食品，同時維持每天步行的習慣。調整生活方式後，僅約3周就感受到變化，原本極度不規律的排便周期，逐漸改善至隔天1次。

她也回憶，當時不只是排便問題改善，原本困擾自己的身體不適也有所好轉。所有身體的不適包括皮膚問題、手腳冰冷、肩頸僵硬，以及負面思考之類的問題，都改善了。

如今已經60歲的松本明子，仍持續維持當年的飲食習慣。即使外出工作，她也會自行購買適合的食物。出差時會買香蕉、優格、納豆、泡菜等，帶回飯店房間食用，將這些習慣延續至今。

「腸活」飲食 改善腸道菌相

發酵食品常被視為「腸活」飲食的一環，主要與其中可能含有的益生菌有關。臺北榮民總醫院衛教資料指出，益生菌可選擇粉狀、膠囊、發酵乳或優酪乳等形式，有助促進腸道健康、改善便祕症狀。

桃園醫院肝膽腸胃科醫師林明慧指出，益生菌並不是軟便劑，但益生菌叢有助於消化道健康、協助腸胃消化及調節腸胃免疫功能。她建議可從日常飲食攝取，包括優格、味噌、納豆等，並搭配蔬菜、水果及全穀類等富含益生質的食物，提供腸道好菌生長所需的環境。

臺大醫院毒理學研究所教授暨腎臟科主治醫師姜至剛也指出，優格、味噌、醋、泡菜、紅麴及納豆都屬於發酵類食物，有助於建立較健康的腸道環境。不過，部分發酵食品在製作過程中可能添加較多糖或鹽，因此仍應適量攝取。

便祕改善不能只把效果歸因於發酵食品。中國醫藥大學附設醫院指出，功能性便祕通常需要從生活習慣著手，包括增加膳食纖維與水分、維持運動習慣及建立規律排便時間。

精華 FAQ

  • 她表示自己從有記憶以來就長期便祕，40歲時甚至不靠藥物就排不出來，最嚴重曾10天才排便1次、1個月只有3次。

  • 醫師除了開藥，也建議她調整飲食與運動，每天至少步行15分鐘，並常備納豆、泡菜、優格、糠漬等發酵食物，方便隨時食用。

  • 她依照建議攝取發酵食品並維持走路習慣，約3周後排便頻率從極不規律變成接近隔天1次，皮膚、肩頸僵硬與手腳冰冷等問題也改善。

便祕 日本 YouTube

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