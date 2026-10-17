微塑膠不會隨代謝排出 預防入侵腦、血管 6招降低接觸

微塑膠無所不在，吃進去一定會傷身嗎？專家提醒，塑膠餐盒不要用到老化、刮傷才換等6個生活習慣可減少接觸微塑膠。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究發現微塑膠可能存在頸動脈斑塊與腦部組織，但目前僅能提示關聯，民眾可透過減少加熱塑膠與一次性用品降低暴露。

日常生活中隨處可見的塑膠用品，正悄悄對人體心血管與大腦健康造成巨大的隱形威脅！臨床研究發現，科學家首次在人類頸動脈斑塊與大腦組織中檢測出微塑膠顆粒，且這些微粒可能增加心肌梗塞、中風 乃至死亡的風險。

心肌梗塞、中風 風險增4.5倍

過去人們普遍認為吃下或吸入的微塑膠會隨代謝排出。然而，「新英格蘭醫學雜誌」（NEJM）針對 257 位接受頸動脈內膜切除術患者的研究發現，高達 58.4% 的患者血管斑塊中，驗出了聚乙烯（PE）與聚氯乙烯（PVC）等常見塑膠微粒。長達 3 年的追蹤顯示，斑塊含微塑膠者的心肌梗塞、中風或全因死亡風險，高出未檢出者4.5倍！

不過，該研究是觀察性研究，而且所有受試者原本就有頸動脈疾病並接受手術，並非一般健康民眾。因此不能直接解讀為「吃進微塑膠，心肌梗塞風險就增加4.5倍」，也無法證明微塑膠就是造成心血管事件的原因。美國心臟病學會也提醒，仍可能存在其他未測量的暴露或混雜因素。

微塑膠通常指小於5毫米的塑膠顆粒，奈米塑膠則更小。它們可能來自塑膠製品老化、環境污染，也可能在食品、飲水及空氣中被發現。

不過，目前科學界對「人體吃進多少微塑膠會造成什麼健康後果」仍沒有明確答案。美國FDA表示，雖然食品中確實已檢測到微塑膠與奈米塑膠，但目前科學證據尚未證明食品中檢測到的濃度會對人體健康造成風險，檢測與評估方法本身也仍在發展。

世界衛生組織過去也指出，微塑膠的健康影響仍存在重要研究缺口，因此目前重點是持續研究，同時在可行的情況下減少不必要的塑膠暴露。但提醒大家不用因為看到研究就陷入「塑膠微粒正在毒害身體」的恐慌，但可以趁機檢視日常生活中哪些接觸其實很容易避免。

從生活習慣著手 不必過度恐慌

1.少用塑膠容器加熱食物

尤其不要把不適合微波的塑膠餐盒直接放進微波爐。FDA提醒，有些塑膠容器可能因食物加熱產生的高溫而熔化；使用前應依產品標示確認是否適用微波。

2.熱食、熱湯優先使用玻璃或陶瓷容器

特別是剛煮好的湯、油脂較多的食物，不必長時間與塑膠容器接觸。

3.塑膠餐盒不要用到老化、刮傷才換

若容器已明顯變形、龜裂或刮痕很多，可考慮汰換；不要為了省一個餐盒而長期使用已老化的容器。

4.減少不必要的一次性塑膠用品

例如自備水壺、餐具及購物袋，不僅有助減少塑膠廢棄物，也能降低不必要的接觸。

5.不必迷信「排塑膠」保健食品

目前沒有可靠證據證明吃某種益生菌、保健食品或特定食物，就能把體內微塑膠大量「吸附排出」。與其花錢排毒，不如先從減少暴露做起。

6.正常吃蔬果、全穀，規律排便

膳食纖維對腸道健康有益，但不能因此宣稱能把體內微塑膠排乾淨。均衡飲食、適度運動、充足睡眠、規律排便，仍是目前較有證據支持的健康生活基礎。

微塑膠確實值得持續關注，日常生活環境暴露的問題，我們能降低就降低，但不必過度恐慌，就從少用塑膠加熱食物、減少一次性用品等容易做到的小改變開始，減少吃進微塑膠。