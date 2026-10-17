我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

微塑膠不會隨代謝排出 預防入侵腦、血管 6招降低接觸

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
微塑膠無所不在，吃進去一定會傷身嗎？專家提醒，塑膠餐盒不要用到老化、刮傷才換等6...
微塑膠無所不在，吃進去一定會傷身嗎？專家提醒，塑膠餐盒不要用到老化、刮傷才換等6個生活習慣可減少接觸微塑膠。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究發現微塑膠可能存在頸動脈斑塊與腦部組織，但目前僅能提示關聯，民眾可透過減少加熱塑膠與一次性用品降低暴露。

日常生活中隨處可見的塑膠用品，正悄悄對人體心血管與大腦健康造成巨大的隱形威脅！臨床研究發現，科學家首次在人類頸動脈斑塊與大腦組織中檢測出微塑膠顆粒，且這些微粒可能增加心肌梗塞、中風乃至死亡的風險。

心肌梗塞、中風 風險增4.5倍

過去人們普遍認為吃下或吸入的微塑膠會隨代謝排出。然而，「新英格蘭醫學雜誌」（NEJM）針對 257 位接受頸動脈內膜切除術患者的研究發現，高達 58.4% 的患者血管斑塊中，驗出了聚乙烯（PE）與聚氯乙烯（PVC）等常見塑膠微粒。長達 3 年的追蹤顯示，斑塊含微塑膠者的心肌梗塞、中風或全因死亡風險，高出未檢出者4.5倍！

不過，該研究是觀察性研究，而且所有受試者原本就有頸動脈疾病並接受手術，並非一般健康民眾。因此不能直接解讀為「吃進微塑膠，心肌梗塞風險就增加4.5倍」，也無法證明微塑膠就是造成心血管事件的原因。美國心臟病學會也提醒，仍可能存在其他未測量的暴露或混雜因素。

微塑膠通常指小於5毫米的塑膠顆粒，奈米塑膠則更小。它們可能來自塑膠製品老化、環境污染，也可能在食品、飲水及空氣中被發現。

不過，目前科學界對「人體吃進多少微塑膠會造成什麼健康後果」仍沒有明確答案。美國FDA表示，雖然食品中確實已檢測到微塑膠與奈米塑膠，但目前科學證據尚未證明食品中檢測到的濃度會對人體健康造成風險，檢測與評估方法本身也仍在發展。

世界衛生組織過去也指出，微塑膠的健康影響仍存在重要研究缺口，因此目前重點是持續研究，同時在可行的情況下減少不必要的塑膠暴露。但提醒大家不用因為看到研究就陷入「塑膠微粒正在毒害身體」的恐慌，但可以趁機檢視日常生活中哪些接觸其實很容易避免。

從生活習慣著手 不必過度恐慌

1.少用塑膠容器加熱食物

尤其不要把不適合微波的塑膠餐盒直接放進微波爐。FDA提醒，有些塑膠容器可能因食物加熱產生的高溫而熔化；使用前應依產品標示確認是否適用微波。

2.熱食、熱湯優先使用玻璃或陶瓷容器

特別是剛煮好的湯、油脂較多的食物，不必長時間與塑膠容器接觸。

3.塑膠餐盒不要用到老化、刮傷才換

若容器已明顯變形、龜裂或刮痕很多，可考慮汰換；不要為了省一個餐盒而長期使用已老化的容器。

4.減少不必要的一次性塑膠用品

例如自備水壺、餐具及購物袋，不僅有助減少塑膠廢棄物，也能降低不必要的接觸。

5.不必迷信「排塑膠」保健食品

目前沒有可靠證據證明吃某種益生菌、保健食品或特定食物，就能把體內微塑膠大量「吸附排出」。與其花錢排毒，不如先從減少暴露做起。

6.正常吃蔬果、全穀，規律排便

膳食纖維對腸道健康有益，但不能因此宣稱能把體內微塑膠排乾淨。均衡飲食、適度運動、充足睡眠、規律排便，仍是目前較有證據支持的健康生活基礎。

微塑膠確實值得持續關注，日常生活環境暴露的問題，我們能降低就降低，但不必過度恐慌，就從少用塑膠加熱食物、減少一次性用品等容易做到的小改變開始，減少吃進微塑膠。

精華 FAQ

  • 因為NEJM研究在257位頸動脈手術患者的斑塊中，檢出PE與PVC等微塑膠，且3年追蹤顯示相關心肌梗塞、中風或死亡風險較高。

  • 不是。這是觀察性研究，受試者本來就有頸動脈疾病，不能直接推論一般民眾風險，也無法證明微塑膠就是造成事件的原因。

  • 可少用塑膠容器加熱食物，熱湯改用玻璃或陶瓷，汰換老化餐盒，減少一次性用品，並維持均衡飲食與規律生活。

中風

上一則

以為只是太累...30歲男「刷牙手沒力」竟是中風 醫示警3症狀：趕緊就醫

延伸閱讀

吃抗生素貪甜食 腸道菌相失衡恐更嚴重 這類人要注意

吃抗生素貪甜食 腸道菌相失衡恐更嚴重 這類人要注意
小中風症狀消失 不代表就此沒事 影響恐持續數十年

小中風症狀消失 不代表就此沒事 影響恐持續數十年
骨質疏鬆不只怕骨折 還會造成失智、腦白質老化？

骨質疏鬆不只怕骨折 還會造成失智、腦白質老化？
不想運動也有望瘦肚子 9飲食習慣擊退內臟脂肪

不想運動也有望瘦肚子 9飲食習慣擊退內臟脂肪

熱門新聞

超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日有網友分享比超慢跑更有效的居家運動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

2026-10-12 19:55
中醫提醒，經常半夜突然醒來，可能與長期熬夜、情緒失調等因素有關。（123RF）

凌晨3點突然醒來？ 中醫師揭「肝、肺」兩大警訊 伴隨這些症狀要小心

2026-10-12 04:30
市售堅果示意圖。記者曾原信／攝影

堅果吃多不只變胖 還有2大隱患 這一款過量恐硒中毒

2026-09-30 10:25
眼科醫師提醒，護眼可遵循「20-20-20法則」預防眼睛疲勞，另均衡攝取多元飲食。（圖／123RF）

抗藍光眼鏡、葉黃素護眼？醫揭迷思：做好1件事更重要

2026-10-11 02:50
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
年過50歲，身體多處部位不時會感到疼痛，醫師提醒，若已經影響到日常生活應立即就醫。（123RF）

50歲後這裡痛、那裡也痛 醫揭疼痛指數達4分就該就醫 合併7症狀別再忍

2026-10-15 04:30

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我