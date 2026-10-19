缺油型乾眼症狂點藥水沒用 3招日常保養眼睛

醫師提醒，乾眼症不只是「缺水」，要找到對的原因才能對症治療；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，眼睛乾澀又流淚不一定是缺水，可能是瞼板腺阻塞造成的缺油型乾眼症，需先找出原因，再以熱敷、人工淚液與清潔等方式保養。

眼睛乾乾的，卻又一直流眼淚？每天一早睜開眼睛滑手機，上班盯著電腦，下班後又繼續追劇，長時間用眼下來，眼睛乾澀、痠、畏光，甚至忍不住一直揉眼睛，這些都可能與缺油型乾眼症有關。

瞼板腺阻塞 功能異常

45歲的陳小姐平時長時間使用電腦，近半年經常覺得眼睛有異物感、畏光，甚至不時「不自主流眼淚」。原以為只是眼睛太乾，她自行購買多款眼藥水頻繁使用，症狀卻始終沒有改善，直到接受乾眼篩檢並進一步就醫，才發現問題不只是「缺水」，而是瞼板腺阻塞導致的缺油型（蒸發型）乾眼症。

台灣亞東醫院眼角膜科主任蔡紫筠指出，乾眼症的成因很多，除了淚液分泌不足，也可能是瞼板腺功能異常，導致淚液中的油脂不足、蒸發速度加快。尤其長時間使用手機、電腦時，眨眼次數容易減少，更可能讓乾眼症狀加劇。因此，眼睛乾不一定只是「水不夠」，找出造成乾眼的原因，才能選擇合適的治療方式。

乾眼症逐漸年輕化

何威廷醫師表示，乾眼症有逐漸年輕化的趨勢。亞東醫院研究也發現，氣溫降低時，乾眼相關症狀往往更加明顯，因此進入秋冬季節後，若出現眼睛乾澀、異物感、畏光或反覆流淚等情況，應多加留意，症狀持續未改善時，建議尋求眼科專業評估。

對於近視族關心的雷射手術，麥令琴醫師說明，LASIK、SMILE等屈光手術後，角膜神經會受到暫時性影響，加上術後發炎反應，部分患者可能出現乾眼症狀。不過，多數患者經過適當照護與治療後，隨著角膜神經逐步恢復，乾眼症狀也會逐漸改善，約三至六個月可緩解。因此，接受手術前應先進行完整評估，術後也應依醫囑定期回診追蹤。

除了術後照護，平時的眼睛保養也不能少。吳宛霖醫師分享三個乾眼保養重點，建議民眾從生活習慣做起：

一、適度熱敷保養：每日一至二次、每次10至20分鐘，水溫約攝氏40至45度，搭配完整眨眼。

二、人工淚液選擇：若需頻繁使用，可選擇不含防腐劑的單次包裝，減少眼表刺激。

三、注意眼周清潔：注意眼周及彩妝清潔，維持眼瞼衛生，避免蠕形蟎蟲滋生及眼瞼發炎。

蔡紫筠醫師表示，若長期出現眼睛乾澀、異物感、畏光、泛紅、視力模糊或反覆流淚等情形，即使休息後仍未改善，也不要只當作「眼睛太累」。

若症狀持續，建議接受專業檢查，及早了解眼睛狀況與乾眼原因，才能選擇適合的治療與照護方式。