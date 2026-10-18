我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

50歲後維生素B12不足 不只怕貧血 骨折風險高33%

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師提醒，50歲以上B12缺乏者，骨折發生風險較正常組高33%，研究也發現，B...
營養師提醒，50歲以上B12缺乏者，骨折發生風險較正常組高33%，研究也發現，B12不足可能與跌倒、反覆跌倒及骨鬆相關；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究分析逾23萬名50歲以上成人，發現維生素B12缺乏與骨折、跌倒及骨質疏鬆風險升高有關，但目前仍無法證明因果關係。

維生素B12不足，大家通常想到貧血、疲倦或手腳麻，但最新研究發現，它可能也與骨折及跌倒風險有關。

超過23萬人的分析顯示，B12缺乏者骨折發生風險較高，不過研究尚不能證明兩者具有因果關係。

2026年9月刊登在「Scientific Reports」期刊的研究，利用全球醫療資料庫分析50歲以上、曾接受維生素B12檢測的成人。

研究將B12濃度199 pg/mL以下定義為缺乏，300至900 pg/mL為正常範圍。經年齡、疾病、用藥等條件配對後，B12缺乏組與正常組各11萬5735人。

研究發現，B12缺乏組有7.2%發生骨折，正常組為6.0%；進一步分析顯示，B12缺乏組的骨折發生風險高33%。

骨質疏鬆 機率也較高

另外，B12缺乏組發生骨質疏鬆、骨鬆性骨折、下肢骨折、跌倒及反覆跌倒的風險也較高，其中反覆跌倒的關聯增幅達50%。

B12可能同時牽涉骨頭與跌倒兩條途徑。B12參與同半胱胺酸代謝，缺乏可能與骨骼品質改變有關。

B12也是維持神經正常運作的重要營養素，缺乏可能出現手腳麻木、肌肉無力、平衡感變差或步態不穩，進而增加跌倒機會。

不過，這些只是可能的生物機制，該研究並未證明B12缺乏直接造成骨折。

B12缺乏不一定馬上出現明顯症狀，常見表現包括疲倦、虛弱、食欲下降、手腳麻木或刺痛，嚴重時可能影響記憶、視力、走路及平衡。

隨著年齡增加，人體吸收B12的能力可能下降。長期使用糖尿病藥物二甲雙胍（Metformin）、胃酸抑制藥物，或有胃腸疾病及接受過胃腸手術者，也屬於較需要留意的族群。

一般成人每天約需要2.4微克B12，多數人可先從均衡飲食攝取。B12天然存在於動物性食品，含量較豐富的包括蛤蜊、鮭魚、鮪魚、牛肉，另外雞蛋、牛奶、優格及起司也都是日常容易取得的來源。

營養師提醒，50歲以上B12缺乏者，骨折發生風險較正常組高33%，可多吃鮭魚、雞...
營養師提醒，50歲以上B12缺乏者，骨折發生風險較正常組高33%，可多吃鮭魚、雞蛋等動物性蛋白質補充B12；示意圖。（圖／123RF）

吃鮭魚、牛肉、雞蛋補充

以常見食物來看，約85克煮熟鮭魚可提供約2.6微克B12，約85克水煮鮪魚約2.5微克，約85克牛絞肉約2.4微克，而一杯2%牛奶約1.3微克、一顆蛋約0.5微克。食物本身就能提供相當可觀的B12。

植物性天然食物則幾乎不是可靠的B12來源，因此全素或少吃動物性食品者，可選擇添加B12的早餐穀片、植物奶或營養酵母等強化食品，並視需要與醫師或營養師討論是否補充B12。

這項研究仍屬觀察性研究，而且沒有完整掌握骨密度、肌力、肌少症、運動、飲食及部分與骨骼相關的營養數據。因此，只能證明B12缺乏與骨折風險較高有關，不能證明缺B12就是骨折的原因。研究也特別指出，目前沒有證據能從這項研究推論補充B12可以降低骨折風險。

如果只是飲食攝取不足，可從魚貝類、肉、蛋及乳製品增加B12。但若是高齡、胃腸疾病或藥物造成吸收不良，即使吃了含B12食物也未必能充分吸收。

精華 FAQ

  • 研究顯示，B12缺乏者的骨折發生率較高，骨質疏鬆、骨鬆性骨折、下肢骨折、跌倒與反覆跌倒的風險也都增加，其中反覆跌倒的關聯增幅達50%。

  • 研究把維生素B12濃度199 pg/mL以下定義為缺乏，300至900 pg/mL視為正常範圍，並在年齡、疾病與用藥等條件配對後比較兩組風險。

  • 高齡者、長期使用二甲雙胍或胃酸抑制藥物的人，以及有胃腸疾病或做過胃腸手術者，都比較可能吸收B12不足，需要特別留意飲食與檢查。

上一則

喝珍奶吃炸雞紓壓 上班族求助專業醫療1年半減重20公斤

延伸閱讀

骨質疏鬆不只怕骨折 還會造成失智、腦白質老化？

骨質疏鬆不只怕骨折 還會造成失智、腦白質老化？
吃蛋不只補蛋白質 護眼、健腦還有5大好處 營養師揭膽固醇迷思

吃蛋不只補蛋白質 護眼、健腦還有5大好處 營養師揭膽固醇迷思
女性35+骨質就流失 專家建議「三餐都要有鈣」 每次不超過500毫克

女性35+骨質就流失 專家建議「三餐都要有鈣」 每次不超過500毫克
更年期骨鬆又血管硬化 醫師揭兩者背後都有「這共同原因」

更年期骨鬆又血管硬化 醫師揭兩者背後都有「這共同原因」

熱門新聞

超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日有網友分享比超慢跑更有效的居家運動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

2026-10-12 19:55
中醫提醒，經常半夜突然醒來，可能與長期熬夜、情緒失調等因素有關。（123RF）

凌晨3點突然醒來？ 中醫師揭「肝、肺」兩大警訊 伴隨這些症狀要小心

2026-10-12 04:30
眼科醫師提醒，護眼可遵循「20-20-20法則」預防眼睛疲勞，另均衡攝取多元飲食。（圖／123RF）

抗藍光眼鏡、葉黃素護眼？醫揭迷思：做好1件事更重要

2026-10-11 02:50
年過50歲，身體多處部位不時會感到疼痛，醫師提醒，若已經影響到日常生活應立即就醫。（123RF）

50歲後這裡痛、那裡也痛 醫揭疼痛指數達4分就該就醫 合併7症狀別再忍

2026-10-15 04:30
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
吃蛋不只增肌，蛋黃中還含有葉黃素、玉米黃素等營養素。（123RF）

吃蛋不只補蛋白質 護眼、健腦還有5大好處 營養師揭膽固醇迷思

2026-10-13 05:08

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台