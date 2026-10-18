50歲後維生素B12不足 不只怕貧血 骨折風險高33%

營養師提醒，50歲以上B12缺乏者，骨折發生風險較正常組高33%，研究也發現，B12不足可能與跌倒、反覆跌倒及骨鬆相關；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究分析逾23萬名50歲以上成人，發現維生素B12缺乏與骨折、跌倒及骨質疏鬆風險升高有關，但目前仍無法證明因果關係。

維生素B12不足，大家通常想到貧血、疲倦或手腳麻，但最新研究發現，它可能也與骨折及跌倒風險有關。

超過23萬人的分析顯示，B12缺乏者骨折發生風險較高，不過研究尚不能證明兩者具有因果關係。

2026年9月刊登在「Scientific Reports」期刊的研究，利用全球醫療資料庫分析50歲以上、曾接受維生素B12檢測的成人。

研究將B12濃度199 pg/mL以下定義為缺乏，300至900 pg/mL為正常範圍。經年齡、疾病、用藥等條件配對後，B12缺乏組與正常組各11萬5735人。

研究發現，B12缺乏組有7.2%發生骨折，正常組為6.0%；進一步分析顯示，B12缺乏組的骨折發生風險高33%。

骨質疏鬆 機率也較高

另外，B12缺乏組發生骨質疏鬆、骨鬆性骨折、下肢骨折、跌倒及反覆跌倒的風險也較高，其中反覆跌倒的關聯增幅達50%。

B12可能同時牽涉骨頭與跌倒兩條途徑。B12參與同半胱胺酸代謝，缺乏可能與骨骼品質改變有關。

B12也是維持神經正常運作的重要營養素，缺乏可能出現手腳麻木、肌肉無力、平衡感變差或步態不穩，進而增加跌倒機會。

不過，這些只是可能的生物機制，該研究並未證明B12缺乏直接造成骨折。

B12缺乏不一定馬上出現明顯症狀，常見表現包括疲倦、虛弱、食欲下降、手腳麻木或刺痛，嚴重時可能影響記憶、視力、走路及平衡。

隨著年齡增加，人體吸收B12的能力可能下降。長期使用糖尿病藥物二甲雙胍（Metformin）、胃酸抑制藥物，或有胃腸疾病及接受過胃腸手術者，也屬於較需要留意的族群。

一般成人每天約需要2.4微克B12，多數人可先從均衡飲食攝取。B12天然存在於動物性食品，含量較豐富的包括蛤蜊、鮭魚、鮪魚、牛肉，另外雞蛋、牛奶、優格及起司也都是日常容易取得的來源。 營養師提醒，50歲以上B12缺乏者，骨折發生風險較正常組高33%，可多吃鮭魚、雞蛋等動物性蛋白質補充B12；示意圖。（圖／123RF）

吃鮭魚、牛肉、雞蛋補充

以常見食物來看，約85克煮熟鮭魚可提供約2.6微克B12，約85克水煮鮪魚約2.5微克，約85克牛絞肉約2.4微克，而一杯2%牛奶約1.3微克、一顆蛋約0.5微克。食物本身就能提供相當可觀的B12。

植物性天然食物則幾乎不是可靠的B12來源，因此全素或少吃動物性食品者，可選擇添加B12的早餐穀片、植物奶或營養酵母等強化食品，並視需要與醫師或營養師討論是否補充B12。

這項研究仍屬觀察性研究，而且沒有完整掌握骨密度、肌力、肌少症、運動、飲食及部分與骨骼相關的營養數據。因此，只能證明B12缺乏與骨折風險較高有關，不能證明缺B12就是骨折的原因。研究也特別指出，目前沒有證據能從這項研究推論補充B12可以降低骨折風險。

如果只是飲食攝取不足，可從魚貝類、肉、蛋及乳製品增加B12。但若是高齡、胃腸疾病或藥物造成吸收不良，即使吃了含B12食物也未必能充分吸收。