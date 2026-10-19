沒蛀也不痛 竟罹重度牙周病 醫揭齒槽骨被掏空真相

醫師提醒，每年保持洗牙習慣不等於沒牙周病，牙齦天生較厚或有抽菸習慣的人，牙齦不易流血或萎縮，外觀看似正常，內部恐已被破壞得相當嚴重。；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 牙周病常在沒有疼痛下悄悄惡化，等到牙齒鬆動時往往已傷及齒槽骨。醫師提醒應定期檢查、早期治療，並以完整4階段療程與長期維護保住真牙。

「牙齒沒蛀也沒痛，怎麼一檢查就是重度牙周病？」臨床上許多人誤將「沒有痛感」等同於「口腔健康」。台灣誠楷牙科診所張豪傑醫師提醒，牙周病好比慢性肝病，病程前、中期往往缺乏明顯自覺症狀，屬於典型的隱形病變；若等到牙齒開始鬆動、移位才警覺就醫，地基般的齒槽骨與深層牙周組織通常已遭嚴重破壞，恐錯失早期介入保留真牙的關鍵時機。

沒蛀牙、牙齦沒萎縮也會掉牙？

臨床上，常有許多患者感到相當困惑：「明明牙齒沒有蛀洞，為什麼會自己鬆動甚至脫落？」對此，張豪傑解釋，若沒有外傷，牙齒自然鬆脫，核心問題多半出在於牙周組織破壞，即使牙齒本身完好，但連接牙根與齒槽骨的牙周韌帶及骨頭已經嚴重流失，也會因失去支撐而鬆動。

此外，大眾常把牙周病簡化為牙肉萎縮，這也是常見的誤解。張豪傑形容，牙齦就像地毯，底下的齒槽骨與牙周組織則如地板，有時地板已經坑坑洞洞（骨頭流失），但地毯（牙齦）依然平整地覆蓋在表面，特別是牙齦天生較厚或有抽菸習慣的人，牙齦不易流血或萎縮，外觀看似正常，內部實則已破壞相當嚴重。

也有不少民眾心存疑問，自己明明每年固定洗牙，怎麼還是得了牙周病？張豪傑進一步指出，例行洗牙主要是清除牙結石，由於疾病本身具有隱匿性，加上若患者平時無痛感，加上醫師未必每次都會進行全口牙周探測或拍攝完整X光，導致早期病灶容易被忽略。

若刷牙流血、牙齦高度些微下降或局部不適，是一、二期輕度警訊；若牙齒出現輕微鬆動，通常已非最早期，可能是三期以上重大警訊，建議盡速接受全口X光與牙周探測檢查。

張豪傑說明，刷牙太用力、年齡增長或牙齒排列突出，都可能導致牙齦退縮，若只有牙齒正外側牙根露出，多與刷牙習慣有關；但若兩顆牙之間的牙齦也明顯下降、牙縫變大，那便是牙周支持組織流失的重要警訊。

牙周病完整治療4階段

牙周病治療只要清洗乾淨就沒事嗎？張豪傑強調，完整治療分四階段進行，按部就班這樣做：

【第1階段】控制感染：利用超音波器械、刮刀，或搭配雷射與藥劑，深層清潔附著在牙根表面的細菌與牙結石。

【第2階段】牙周手術：若深層病灶無法透過非手術清除，可透過手術修整骨頭，或利用骨粉、生長因子與再生膜進行「牙周再生修復」。

【第3階段】缺牙重建：如果牙齒已無法保留，則需進行缺牙重建。若選擇植牙，由於牙周病常導致骨頭與牙肉不足，植牙前通常需要先補骨或補牙肉，確保植體周圍有約1.5至2mm的骨寬與角化牙齦包覆，才能長期穩定。

【第4階段】牙周支持性維護：牙周病極易復發，完成治療後仍需每三至六個月定期回診清潔與追蹤。

3招守護牙周健康

想預防牙周病，張豪傑醫師建議從以下日常保健做起：

1.定期檢查與洗牙：三至六個月接受一次洗牙與全口檢查，若無特殊症狀，建議每一至兩年拍攝全口X光追蹤。

2.主動告知高風險因子：反覆牙齦流血、牙縫變大、口臭加劇，或有抽菸、糖尿病等狀況，看診時應主動告知醫師評估。

3.建立正確清潔習慣：除了正確刷牙，應搭配牙線或牙間刷清潔牙縫，避免用力過猛傷害牙齦。最後，張豪傑特別叮嚀，守護牙周健康需從日常做起，唯有落實深層清潔、主動告知慢性病況，並定期洗牙與影像追蹤，才能及早穩固真牙地基。

文由NOW健康提供（https://healthmedia.com.tw/）