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感冒反覆難痊癒 醫：恐非單一感染 當心病毒接力賽

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醫師提醒，感冒一直好不了，可能與病毒變異、病毒接力、長新冠三大原因有關；示意圖。...
醫師提醒，感冒一直好不了，可能與病毒變異、病毒接力、長新冠三大原因有關；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

感冒症狀拖延反覆，可能不是單一感染，而是病毒變異、接力感染與長新冠造成黏膜修復不全；醫師建議以睡眠、飲食與疫苗強化防護。

不少人以為感冒只在冬天出現，殊不知即使進入秋季，仍有不少人從夏天一路反覆受到喉嚨痛、流鼻水、倦怠等症狀困擾。多數人以為只是「小感冒」，睡一覺就會好，實際上症狀卻一拖就是二至三周。這其實不單純是個人「體力」問題，而是在後疫情時代，呼吸道感染出現了新變化，流感打破了冬天才流行的慣例，呈現全年流行的趨勢，加上反覆感染與長新冠帶來的黏膜問題，都讓人覺得感冒比過去更難痊癒。

感冒拖延不癒，背後可能不只是「體力不好」，而是身體正面臨三大挑戰：

挑戰1：病毒變異快

新冠病毒持續變異，加上常見的鼻病毒、腸病毒型別繁多，過去產生的抵抗力無法全面防守新變異株，因此容易反覆感染。

挑戰2：多種病毒接力感染

過去病毒各有盛行季節，如今流行時間可能有所重疊，流感、腺病毒，甚至黴漿菌都可能在相近時期出現。因此症狀反覆、拖延，不見得是單一感冒，有可能是呼吸道黏膜尚未完全恢復，就被下一種病毒趁虛而入。

挑戰3：長新冠引發黏膜慢性發炎與神經敏感

部分民眾感染新冠病毒後，可能因長新冠而持續處於低度發炎狀態，氣管神經變得過度敏感、上皮組織修復延遲，就算體內早已沒有病毒，喉嚨仍容易因冷空氣或說話刺激而乾咳、發癢，症狀有時可以持續數周。

原型食物 有助養好腸道菌相

對抗這些病毒，不一定要仰賴昂貴的保養品。台灣基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院家庭醫學科主任翁珮瑄表示，維持良好免疫力的關鍵，仍在於落實健康的生活型態，特別是腸道與人體免疫息息相關，約七成防禦細胞集中於此。

台灣外食盛行，成年人飲食中常見高糖、高油等情況，長期下來可能影響免疫功能。建議可在日常飲食中改以全穀雜糧、蔬菜與發酵食物（如：優格、味噌）等「原型食物」取代調味過重的加工食品，有助於養好腸道菌相，進而強化呼吸道黏膜的防護力。

除了好好吃飯，充足的睡眠也是維持黏膜健康的重要基礎。建議每晚睡足七至八小時，讓身體獲得充分休息與修復。此外，夏季頻繁進出冷氣房，應避免溫差過大，並分次多喝溫水保持喉嚨濕潤。至於高風險族群，則建議依照醫療專業人員建議，定期接種流感及新冠疫苗，降低感染後發生重症的風險，為身體在多變的後疫情環境中築好防護網。

文由NOW健康提供(https://healthmedia.com.tw/)

精華 FAQ

  • 不一定只是體力差，可能是病毒變異快、不同呼吸道病毒接力感染，或長新冠造成黏膜慢性發炎，使喉嚨與氣管修復變慢，症狀因此拖延不癒。

  • 主要有3點：新冠與常見病毒持續變異、流感與腺病毒等在相近時期重疊流行，以及長新冠引發的低度發炎與神經敏感，讓呼吸道反覆受刺激。

  • 建議多吃全穀雜糧、蔬菜與優格、味噌等發酵食物，少吃高糖高油加工品，並睡足7至8小時、少受溫差刺激、多喝溫水，高風險者也應接種流感與新冠疫苗。

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