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牛奶早上還是晚上喝較好？營養師：各有優點

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牛奶早晚都可喝，早上喝可補早餐不足營養，並提供色胺酸等成分；晚上喝有助骨骼營養補...
牛奶早晚都可喝，早上喝可補早餐不足營養，並提供色胺酸等成分；晚上喝有助骨骼營養補充，運動後飲用則利增肌；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

營養師指出，牛奶早晚飲用各有優點，早上可補充營養與作為早餐方便來源，晚上則有助於睡眠期間骨骼形成，運動後30分鐘內飲用也適合增肌。

牛奶含有豐富的蛋白質、鈣質及多種維生素，是日常生活中相當方便的營養來源。牛奶究竟適合早上喝還是晚上喝？日本營養師兼前家政科教師和漢步實表示，其實早晚飲用各有優點，若依照不同目的選擇時間，更能善用牛奶的營養價值。

牛奶是將未經成分調整的100%生乳加熱殺菌製成，除了維生素C、膳食纖維及鐵之外，含有多種營養素。蛋白質是維持身體的重要營養素，肌肉、器官、皮膚及頭髮等組織的形成都不可或缺。另外，牛奶蛋白質含有人體無法自行合成的必需胺基酸，而且比例均衡。

牛奶也含有對骨骼及牙齒形成相當重要的鈣質。與其他食品相比，牛奶中的鈣較容易被人體吸收。

此外，牛奶也含有維生素A、維生素B2及維生素B12等營養素。其中維生素A與維持皮膚及黏膜健康有關；維生素B2有助於能量代謝；維生素B12則有助於紅血球形成。

將牛奶納入日常飲食，有助於方便補充平時容易攝取不足的營養素。

牛奶基本上不論早上或晚上喝都可以。若依照不同目的選擇飲用時間，可以更有效地利用牛奶所提供的營養。

早上喝 補充營養

對於早晨時間匆忙的人來說，牛奶容易加入早餐，可以補充蛋白質、鈣質等營養素。

此外，如果平時很在意睡眠品質，早上喝牛奶也可能是一種選擇。牛奶蛋白質中含有必需胺基酸之一的色胺酸，色胺酸會在體內成為神經傳導物質血清素的原料，而血清素到了晚上則會被用來生成有助於睡眠的褪黑激素。

晚上喝 可顧骨骼

如果主要目的是維持骨骼健康，則可以考慮在晚上飲用牛奶。

骨骼並不是固定不變的組織，而是持續進行新陳代謝，反覆經歷破壞舊骨的「骨吸收」及形成新骨的「骨形成」。睡眠期間會分泌生長激素，而生長激素也與骨骼形成有關。因此，晚上喝牛奶可以補充作為骨骼材料的鈣質與蛋白質。

換句話說，晚上喝牛奶並不是因為牛奶本身具有特殊的「助眠效果」，而是可以在睡眠期間提供身體所需的營養素。

想增肌 運動後30分鐘喝

如果有肌肉鍛鍊需求，則可以將牛奶安排在運動後30分鐘內飲用。

運動後，身體需要蛋白質進行肌肉修復及合成。牛奶含有比例均衡的必需胺基酸，適合作為運動後的營養補充來源。此外，運動流汗時也會流失礦物質，喝牛奶也能補充部分礦物質。

雖然牛奶具有多種營養，但也不是喝越多越好。飲用牛奶時仍應考量整體飲食均衡，每次約1杯、200毫升可作為參考量。

另一方面，有些人喝牛奶後可能出現肚子咕嚕作響、腹瀉等不適。這可能與無法充分分解牛奶中的乳糖、導致乳糖消化不良有關。

如果喝牛奶容易不舒服，不需要勉強自己大量飲用，可以嘗試加熱、少量分次飲用，並依照自身身體狀況調整。

精華 FAQ

  • 牛奶早上或晚上喝都可以，重點是依照目的選擇時間。早上可補充早餐所需營養，晚上則能在睡眠期間提供骨骼與身體修復所需的蛋白質與鈣質。

  • 牛奶含有色胺酸，會在體內轉成血清素，之後再生成褪黑激素。雖然不是立即助眠，但早上攝取可提供身體製造睡眠相關物質的原料。

  • 想補充早餐營養的人可早上喝；重視骨骼健康的人可晚上喝；有增肌需求者則建議在運動後30分鐘內飲用，以補充蛋白質並幫助肌肉修復。

牛奶 日本

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