不是想吃就吃 「直覺飲食」有3原則

「直覺飲食」不是想吃就吃，是要學會聽懂身體訊號：示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 直覺飲食強調依飢餓、飽足與身體訊號進食，研究發現其與較低血壓、膽固醇風險及較好睡眠、較少壓力相關，但仍需兼顧營養平衡。

對於認真執行飲食控制的人而言，最辛苦的事，莫過於吃東西要再三思量，要精算熱量、要嚴控血糖，實在辛苦。不過有研究發現，「直覺飲食」（Intuitive Eating）程度較高者，與較低的高血壓 、高膽固醇風險，以及較好的睡眠、較少壓力有關。不過，直覺飲食並非「愛吃什麼就吃什麼」，更不是放棄營養均衡。

「直覺飲食」簡單來說，就是不過度依賴節食規則、熱量計算或「這個不能吃」的飲食禁令，而是察覺自己的飢餓、飽足、食物滿足感及身體感受，再決定吃什麼、吃多少。

美國營養與飲食學會指出，直覺飲食並不等於忽略營養，而是把身體訊號、個人口味、生活作息及健康需求一起納入考量；其中也包含「溫和營養」的概念，也就是即使想吃自己喜歡的食物，仍要兼顧身體需要的營養。

換句話說，直覺飲食不是「今天想吃炸雞就吃炸雞、想吃披薩就吃披薩…」而是問自己：「我是真的餓了嗎？吃到什麼程度覺得滿足？吃完身體感覺如何？」再做選擇。

可降高血壓、膽固醇風險

一項研究分析1057名美國成年人，發現直覺飲食程度較高者，除了有較多身體活動、較長睡眠時間及較低壓力，也與較低的高血壓、高膽固醇及第二型糖尿病病史機率有關。

其中，每增加1單位的直覺飲食分數，高血壓的勝算低47%、高膽固醇低50%、第二型糖尿病低43%。

不過，這些數字不能解讀為直覺飲食可以讓血壓、膽固醇或糖尿病風險直接下降43%至50%。因為這只是在同一時間觀察飲食方式與健康狀況的關聯，無法證明因果關係。

過去系統性文獻回顧則發現，直覺飲食介入對飲食品質多呈現正面或中性影響，但研究仍有方法上的限制，因此比較適合視為一種健康飲食的方法，而不是治療疾病的方式。

3招避免變成「憑感覺亂吃」

1. 吃之前先問真的餓嗎：想吃東西時，可以先停下來幾秒，辨認是肚子餓，還是因為壓力、無聊、看到食物或習慣性想吃。如果確實有飢餓感，就正常吃，不必刻意忍耐到非常餓。

2. 吃到「舒服的飽」就可以停：吃飯時不要一邊追劇、一邊滑手機，試著放慢速度，留意味道及飽足感。從「一定要把盤子吃光」改成觀察身體是否已經滿足，有助重新建立飢餓與飽足的感覺。

3. 聽身體，也要聽營養：這是最容易被誤解的一點。直覺飲食並不代表只挑自己愛吃的食物。如果不知道吃什麼，可均衡攝取全穀雜糧、蔬菜、水果、豆魚蛋肉、乳品及油脂與堅果種子等六大類食物。

例如若特別想吃甜食，可以吃；然而正餐也要吃蔬菜、蛋白質或全穀；重點是讓「想吃的食物」與「身體需要的營養」取得平衡。

另外，若患有糖尿病、腎臟病等慢性疾病，或正處於腸胃疾病急性期、飲食失調治療及恢復階段，不建議自行把直覺飲食理解成完全不受限制的飲食方式，還是應該由醫師或營養師依個人健康狀況調整。

對多數人而言，直覺飲食真正值得學習的，不是「想吃什麼就吃什麼」，而是不過度限制食物。比起極端的限食，重新學習自主辨識自己的飢餓、飽足與身體需求，再搭配均衡飲食，才是能長期維持的健康飲控法。