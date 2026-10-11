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抗藍光眼鏡、葉黃素護眼？醫揭迷思：做好1件事更重要

記者廖靜清／台北即時報導
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眼科醫師提醒，護眼可遵循「20-20-20法則」預防眼睛疲勞，另均衡攝取多元飲食...
眼科醫師提醒，護眼可遵循「20-20-20法則」預防眼睛疲勞，另均衡攝取多元飲食。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，數位眼睛疲勞多因長時間近距離用眼、眨眼減少與缺乏休息，應優先落實20-20-20法則與正確用眼習慣，抗藍光眼鏡、葉黃素與深色模式僅能輔助。

現代人從早到晚離不開手機、電腦，不少人擔心長時間盯著螢幕傷眼，紛紛購買抗藍光眼鏡、補充葉黃素，甚至將手機切換成深色模式，希望減輕眼睛負擔。眼科醫師提醒，真正造成眼睛疲勞的關鍵不是藍光，而是長時間近距離用眼、眨眼次數減少及缺乏適當休息，與其花大錢購買護眼產品，不如先養成正確用眼習慣。

台灣國泰醫院眼科主治醫師黃楚軒表示，眼睛每天從起床開始，就不斷接觸室內照明、手機、電腦及戶外陽光等不同光源。當長時間專注閱讀或盯著螢幕時，眨眼頻率會不自覺下降，導致淚液蒸發加快，眼球表面逐漸乾燥，可能引發乾澀、刺痛及異物感，嚴重時甚至形成慢性發炎，陷入乾眼症的惡性循環。

黃楚軒指出，預防眼睛疲勞最簡單的方法，就是遵循「20-20-20法則」，每近距離用眼20分鐘，就抬頭觀看約6公尺外的景物至少20秒，讓眼睛調節肌肉適度放鬆。另外，工作期間應定時起身活動、有意識增加眨眼次數，避免眼睛長時間維持相同焦距。

至於許多人使用的抗藍光眼鏡與手機深色模式，到底有沒有幫助？黃楚軒說，深色模式可以降低螢幕背景亮度，部分民眾使用時確實感覺比較舒適，抗藍光眼鏡則能過濾部分藍光。但目前缺乏充分證據證明，配戴抗藍光眼鏡可以有效預防數位眼睛疲勞或乾眼症，這些工具多作為輔助，不能取代適當休息。

不少民眾習慣每天補充葉黃素，希望延緩眼睛老化。黃楚軒表示，葉黃素與玉米黃素是黃斑部的重要色素，有助於過濾部分高能量可見光。大型臨床研究採用每日10毫克葉黃素搭配2毫克玉米黃素的配方，對特定階段的老年性黃斑部病變患者具有實證效益，但不代表一般人補充後就能改善眼睛疲勞，也不是吃愈多愈好。

至於Omega-3脂肪酸及維生素等營養素，應以均衡飲食為基礎，可多吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等，另減少攝取精緻糖與甜食，降低黃斑部病變與發炎風險。是否額外補充眼睛保健食品，仍須依個人健康狀況及醫師建議評估，不同眼疾需要完全的營養對策。

黃楚軒提醒，眼睛乾澀時，不少人會自行購買清涼型眼藥水，追求點下去瞬間清爽的感覺，但部分產品含有血管收縮劑或防腐劑，長期頻繁使用可能刺激眼球表面。人工淚液較適合單純乾澀者使用，若需頻繁點用，可考慮不含防腐劑的產品。

精華 FAQ

  • 醫師指出，關鍵不是藍光本身，而是長時間近距離盯螢幕、眨眼次數下降與休息不足，導致淚液蒸發、眼表乾燥，進一步出現乾澀、刺痛與異物感。

  • 最簡單有效的是遵循20-20-20法則，每近距離用眼20分鐘，就看約6公尺外景物至少20秒，並定時起身活動、刻意增加眨眼次數，讓眼睛適度放鬆。

  • 抗藍光眼鏡與深色模式可作為輔助，但缺乏充分證據能預防數位眼疲勞；葉黃素對特定黃斑部病變有實證效益，卻不代表人人有效，清涼型眼藥水也不宜長期頻繁使用。

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