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淺焙、濾紙沖泡、加香料…9個咖啡原則 讓你喝得更健康

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適量飲用咖啡有諸多益處，但須謹慎選擇咖啡種類、添加物與份量；咖啡示意圖。（圖/1...
適量飲用咖啡有諸多益處，但須謹慎選擇咖啡種類、添加物與份量；咖啡示意圖。（圖/123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

這篇報導整理9個健康喝咖啡原則，建議選淺焙、高品質豆與濾紙沖泡，並少加糖和奶精，適量加入香料、MCT油、冷萃或小杯飲用。

咖啡不只好喝，還能提神並增加專注力，適量飲用時，咖啡內的抗氧化物可能可以降低第二型糖尿病等疾病風險，但挑選咖啡時需要注意含糖量、飽和脂肪量，Health報導分享9項挑選健康咖啡的原則。

1. 選擇淺焙咖啡

烘焙是將咖啡豆加熱到高溫，引起化學變化產生咖啡風味、顏色與香味，高溫也可能影響營養價值，淺焙咖啡可保留更多保健物質，如抗氧化物，能保護細胞不受傷害，以及對抗發炎，而發炎可能導致第二型糖尿病和心臟疾病等健康問題。許多淺焙咖啡的丙烯醯胺（acrylamide）含量也較少，這種化合物是在烘培過程形成，大量攝取可能有害健康。

2. 選擇高品質咖啡豆

健康的咖啡始於選用的咖啡豆。世界各地都有種植咖啡，研究顯示不同咖啡含有不同化合物，提供的健康效益也不同。可能的話，盡量選擇有機咖啡豆，因為有機咖啡豆在種植過程沒有使用有害化學物或農藥，能保留更多有益健康的成分。雖然研究顯示一般咖啡的咖啡因含量較高，但有機咖啡含有的抗氧化物卻更多。

咖啡豆種類也可能影響咖啡的風味，高品質咖啡豆沖泡出的咖啡可能層次更豐富、口感更滑順。

3. 用濾紙沖咖啡

咖啡有很多種沖泡方式，其中法式濾壓咖啡是先將咖啡粉浸泡在熱水中，再用活塞分離出咖啡渣；手沖咖啡是熱水淋在濾紙上的咖啡粉而成，滴濾咖啡則是讓熱水慢慢滲透裝滿咖啡粉的濾網，是最常見的做法。咖啡的沖泡方式會大幅影響健康效益，一項2020年的研究發現，使用濾紙沖泡的咖啡可能比未過濾的咖啡更好。研究顯示，濾紙可以過濾掉咖啡渣當中的有害化合物，如會提高膽固醇的咖啡醇（cafestol）和咖啡白醇（kahweol）。

4. 添加香料

肉桂、薑黃、肉豆蔻等香料可以讓咖啡增添風味，又不會增加熱量。肉桂能改善腦部功能，並有助預防心臟病，而薑黃有強力抗氧化物和抗發炎物質；研究顯示在營養均衡的餐點內加入肉豆蔻，可能可以改善膽固醇濃度。需要注意添加份量，建議從少量開始，根據個人口味與健康影響，適量調整份量。

5. 避免加糖

在咖啡中加糖可能對健康有害，雖然含糖的咖啡更好喝，但美國飲食指南（Dietary Guidelines for Americans）建議，每餐的添加糖攝取應限制在10克以下，美國心臟協會（The American Heart Association）建議，每日添加糖攝取量男性應限制在9茶匙以下、女性限制在6茶匙以下。

如果餐點中太多添加糖，可能產生血糖控制、體重增加與心臟病等問題，試著少加點糖，或改用肉桂等更健康的選項替代，香料能增添飲品風味，又不會帶來糖的有害影響。

6. 避免加奶精

雖然不同品牌的成分可能有差異，但多數奶精都是用糖、水和植物油製成，攝取奶精當中的添加糖與不健康脂肪，可能會抵消咖啡的健康效益，充滿大量飽和脂肪與添加糖的飲食可能導致糖尿病、心臟病與非預期的體重增加。建議用牛奶、杏仁奶或少量椰奶替代奶精，這些選擇能讓咖啡更好喝，又不會破壞咖啡的健康效益。

7. 加入MCT油

在咖啡裡加點中鏈三酸甘油酯油（medium-chain triglyceride oil, MCT oil）可以增加飽足感，MCT是一種身體能快速產生能量的脂肪，能從椰子油和乳脂中取得。研究顯示MCT油可做為大腦和身體的燃料，尤其是低碳水飲食，研究也顯示MCT可能會稍微促進代謝，幫助身體燃燒脂肪轉為能量，MCT油也比較容易消化。

8. 選擇冷萃咖啡

相比傳統熱咖啡，有些冷萃咖啡可能對健康更好，研究也顯示冷萃咖啡的酸度比熱咖啡略低些，對於容易有腸胃問題的人來說，冷萃咖啡可能較易消化。

9. 選擇較小杯咖啡

咖啡雖然有許多健康益處，但喝太多也不是好事，健康成人每天最多能安全攝取400毫克的咖啡因，研究顯示，一杯平均8盎司的咖啡，約含83毫克的咖啡因，代表多數人每天應該限制在四杯以下的咖啡。選擇較小杯的咖啡可能也有助控制糖和奶精攝取量，份量小的咖啡，需要的調味添加物也較少。（世界新聞網）

精華 FAQ

  • 淺焙咖啡能較多保留抗氧化物等保健成分，也可能含較少丙烯醯胺，因而有助對抗發炎、保護細胞，並降低第二型糖尿病與心臟疾病風險。

  • 濾紙可過濾咖啡醇等提高膽固醇的成分；少加糖與奶精則能減少添加糖、飽和脂肪與額外熱量，避免影響血糖、體重與心血管健康。

  • 可加入肉桂、薑黃等香料增添風味，也可酌量加MCT油提升飽足感；若腸胃較敏感，冷萃可能更溫和，並建議選擇較小杯、控制咖啡因攝取。

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