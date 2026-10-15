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喝咖啡別空腹 酪梨可穩定血糖 配這類食物更加分

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許多人習慣早餐空腹喝咖啡，醫師建議搭配高蛋白食物一起食用，更能維持精神和飽足感；...
許多人習慣早餐空腹喝咖啡，醫師建議搭配高蛋白食物一起食用，更能維持精神和飽足感；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師建議不要空腹喝咖啡，應搭配蛋白質、健康脂肪與纖維食物，如蛋酪梨、希臘優格堅果或高蛋白果昔，以穩定血糖並提升飽足感。

早晨來杯咖啡已成為許多人的日常習慣，不過除非是刻意在早上禁食，否則盡量不要空腹喝咖啡。醫師建議，咖啡應該搭配高蛋白質的食物一起吃，因為蛋白質能增加飽足感，而且消化速度較慢，有助於穩定整個早上的能量、血糖與食慾。

Men's Journal報導，有超過20年臨床經驗的認證自然醫學醫師佩特魯奇（Kellyann Petrucci）說，有幾種常見食物很推薦搭配咖啡作為早餐。分別是蛋與酪梨、希臘式優格與堅果，以及高蛋白果昔。

佩特魯奇說，蛋提供優質蛋白質，而酪梨能提供健康脂肪與纖維，兩種食物結合有助於放慢消化速度、穩定血糖，並維持更長時間的飽足感。兩顆大雞蛋約含12到13克蛋白質，而半顆酪梨則約含1.5克蛋白質與5克膳食纖維，不妨搭配全穀物吐司攝取額外的纖維和複合碳水化合物。

佩特魯奇說，希臘式優格能提供大量蛋白質，而堅果則提供健康脂肪與纖維，兩者形成均衡搭配，能避免只喝咖啡導致上午中間時段感到飢餓。一杯希臘式優格提供約20克蛋白質，堅果或種子只會增加蛋白質和纖維；如果偏好甜食，可以加入些許莓果，或拌入肉桂。

如果早餐沒有食慾，不妨以蛋白粉、莓果與亞麻籽或奇亞籽製成果昔，再搭配咖啡，可以攝取到蛋白質、纖維與健康脂肪，有助於維持能量與飽足感。大部分蛋白粉每份提供20到25克的蛋白質，而一大匙的亞麻籽或奇亞籽可以添加1到2克的蛋白質，與2到3克的纖維，如果再加入牛奶，就能攝取更多蛋白質。

精華 FAQ

  • 因為空腹喝咖啡可能讓血糖與食慾更不穩定，容易在上午中段感到飢餓。搭配早餐中的蛋白質與纖維，可讓能量釋放更平穩。

  • 文章推薦3種組合：蛋與酪梨、希臘式優格與堅果，以及以蛋白粉、莓果和亞麻籽或奇亞籽製成的高蛋白果昔。

  • 蛋與優格提供蛋白質，酪梨與堅果提供健康脂肪和纖維，果昔則能補足蛋白質、纖維與脂肪，幫助消化放慢、穩定血糖並維持飽足。

酪梨 咖啡 血糖

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