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綠茶富含「抗氧化物」 這5種飲品更多 咖啡也入列

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咖啡(圖)、石榴汁、洛神花茶等等五種飲品抗氧化物的含量比綠茶更高，有維護心血管健...
咖啡(圖)、石榴汁、洛神花茶等等五種飲品抗氧化物的含量比綠茶更高，有維護心血管健康等各種功效；示意圖。(圖╱123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

綠茶雖富含抗氧化物，但專家指出，咖啡、莓果汁、洛神花茶、石榴汁與熱可可等5種飲品，也能提供更多樣的抗氧化來源。

綠茶中的抗氧化物質廣為人知，包括「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」（epigallocatechin gallate），這是一種兒茶素，已被研究證實具有潛在的抗炎和其他健康促進作用。而綠茶並非唯一富含抗氧化物的飲品，Eating Well報導，專家推薦五種抗氧化物比綠茶更高的飲品，為整體健康提供更多樣化的選擇。

1.咖啡

營養師托德（Karen E. Todd）說，咖啡是常被低估的抗氧化物來源，這些抗氧化物常以綠原酸（chlorogenic acids, CGA）和其他多酚形式存在，而咖啡是常見飲品，也是很多人日常生活的一部分，因此可成為一般人膳食中抗氧化物攝入量的重要來源。

綠原酸是一種具有抗氧化特性的多酚。研究結果顯示，這些化合物能幫助減輕氧化壓力（oxidative stress），指的是自由基的產生量超過人體內抗氧化系統能中和的量導致的失衡狀況。

2.莓果汁

莓果富含花青素（anthocyanins），這種抗氧化化合物讓莓果有深紅、深紫和深藍的顏色。研究顯示，這些化合物有助於維護心血管和代謝健康。

托德說，以巴西莓（acai）、智利酒果（maqui）和野生藍莓等莓果製成，且經過最少加工、低糖或無糖的果汁，是獲得抗氧化功效的最佳途徑。

咖啡、石榴汁、洛神花茶(圖)等等五種飲品抗氧化物的含量比綠茶更高，有維護心血管健...
咖啡、石榴汁、洛神花茶(圖)等等五種飲品抗氧化物的含量比綠茶更高，有維護心血管健康等各種功效；示意圖。(圖╱123RF)

3.洛神花茶

洛神花茶通常是用洛神花最外層葉子乾燥後沖泡而成，茶湯是深紅色。研究指出，洛神花富含多酚以及其他抗氧化化合物，也有一些研究探討洛神花對心血管健康的潛在功效，例如血壓和俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白的氧化。

咖啡、石榴汁(圖)、洛神花茶等等五種飲品抗氧化物的含量比綠茶更高，有維護心血管健...
咖啡、石榴汁(圖)、洛神花茶等等五種飲品抗氧化物的含量比綠茶更高，有維護心血管健康等各種功效；示意圖。(圖╱123RF)

4.石榴汁

研究表明，石榴汁富含抗氧化化合物，這些化合物就像體內的防禦者，有助於中和自由基，否則自由基會造成氧化壓力，破壞細胞，引發慢性疾病和代謝失調。

5.熱可可

托德說，可可富含黃烷醇（flavanols），因此黑巧克力也是攝取抗氧化物的來源。

可可黃烷醇是一種植物化合物，研究顯示對心血管有潛在益處。若想從熱可可中獲得更多黃烷醇，記得選擇無糖可可粉或黑巧克力製品，並依個人口味調整添加糖的量。

精華 FAQ

  • 文章列出5種飲品，包括咖啡、莓果汁、洛神花茶、石榴汁與熱可可，指出它們的抗氧化物含量或相關效益，可能比綠茶更高，能提供更豐富的日常選擇。

  • 因為咖啡含有綠原酸與其他多酚，這些都是具抗氧化特性的化合物，而且咖啡是很多人日常都會喝的飲品，因此可成為一般人攝取抗氧化物的重要來源。

  • 莓果汁、洛神花茶、石榴汁與熱可可都被提到可能對心血管有益，相關成分包括花青素、多酚與可可黃烷醇，可協助減少氧化壓力並支持整體健康。

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