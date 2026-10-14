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「超級食物」只是行銷術語? 專家：營養均衡最重要

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藍莓(圖)、薑黃、羽衣甘藍是很多人眼中的「超級食物」。(圖／123RF)
藍莓(圖)、薑黃、羽衣甘藍是很多人眼中的「超級食物」。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

專家指出，「超級食物」只是行銷說法，沒有官方標準；真正影響健康的是長期均衡飲食、多樣攝取與少加工、少添加的整體飲食模式。

走進超市或瀏覽社群平台，會看到很多被冠上「超級」的食物，藍莓被說能保護腦部、薑黃能對抗發炎、羽衣甘藍預防心臟病，但專家說「超級食物」只是一個行銷術語，這樣說過度簡化營養概念，暗示某種食物本身就有非凡的健康益處，不是被稱為「超級」的食物才有營養價值，最健康的食物就是單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪。

★缺乏規範 科學未定義

今日美國（USA Today）報導，很多被冠上超級食物的食物真的很有營養，但問題在於傳達任何一種超級食物都能徹底改變健康，或彌補其他飲食不足。營養師梅瑟（Jen Messer）說，超級食物只是一個行銷術語，用來形容被認為很健康的食物，並沒有官方的法規管制或真正的科學定義。

由於「超級食物」並非科學或植物學分類，因此並沒有官方的營養標準來界定食物是否符合這個頭銜，但這個詞仍然很流行，因為它提供消費者一個簡單好記的方式來識別很營養的食物。運動營養指導資源The Sports Nutrition Playbook的營養師古德森（Amy Goodson）說，「超級食物」也能鼓勵人們嘗試更健康的選擇，但也可能過度簡化營養概念，暗示某種食物本身就有非凡的健康益處。

古德森說，許多被稱為超級食物的食物確實含有強大營養益處，但它們的營養價值並非一個行銷術語或單一抗氧化劑，而是如何為整體飲食做出貢獻。

並非被稱為超級食物的食物才有營養價值。梅瑟說，單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪的食物就是最健康的食物；古德森說，對長期健康有益的食物往往加工程度較低。

藍莓、薑黃(圖)、羽衣甘藍是很多人眼中的「超級食物」。(圖／123RF)
藍莓、薑黃(圖)、羽衣甘藍是很多人眼中的「超級食物」。(圖／123RF)

★多樣攝取 補足營養素

梅瑟說，一些很重要的營養成分包括維生素、礦物質和天然植物化合物，即抗氧化劑。古德森建議，可以考慮藍莓、草莓、覆盆子和黑莓等莓果，菠菜、羽衣甘藍和芥藍等綠葉蔬菜，雞蛋、雞肉、豆類和富含脂肪的魚類等精瘦蛋白質來源，還有杏仁、核桃和開心果等堅果，梅瑟說，這些營養豐富的食物也富含膳食纖維。

古德森說，來自堅果、種子、魚類、酪梨和橄欖油的健康脂肪也很重要，因為它們能取代富含飽和脂肪的食物，進而促進心血管健康，富含蛋白質的食物如魚、蛋、家禽、乳製品和豆類也同樣有益，因為它們提供肌肉修復和生長、免疫功能及其他重要生理過程需要的養分。

★餐盤搭配 蔬果占一半

古德森說，沒有一種食物能滿足所有需求，最佳營養取決於日復一日的整體飲食模式，在飲食中加入更多營養食物的實用方法之一是把餐盤的一半裝滿蔬果，然後添加優質蛋白質來源、富含膳食纖維的碳水化合物和適量的健康脂肪。

簡單的食物替換也很重要，梅瑟建議，選擇全穀物而非精緻穀物，以魚、豆類或其他蛋白質來源取代加工肉品，以植物脂肪代替高飽和脂肪，例如吐司塗醬時，用花生醬代替奶油。

梅瑟建議，一次做一個改變也很重要，因為能持之以恆的小改變比一夕之間徹底改變飲食習慣來得更容易堅持。

梅瑟說，沒有什麼單一來源就能帶來健康的超級食物，營養的飲食需要靠持之以恆的習慣、多樣攝取，並形成一個既實際、美味又易於長期堅持的整體模式。

藍莓、薑黃、羽衣甘藍(圖)是很多人眼中的「超級食物」。(圖／123RF)
藍莓、薑黃、羽衣甘藍(圖)是很多人眼中的「超級食物」。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 因為「超級食物」缺乏科學與法規定義，容易讓人以為某一種食物就能帶來非凡健康效果。專家強調，食物是否健康要看整體飲食與營養組合，而非單一標籤。

  • 建議把餐盤的一半裝滿蔬果，再加入優質蛋白質、富含膳食纖維的碳水化合物，以及適量健康脂肪。這種搭配比追求某種「超級食物」更能長期維持營養平衡。

  • 可用全穀物取代精緻穀物，以魚、豆類或其他蛋白質來源替代加工肉品，並用花生醬等植物脂肪取代奶油。一次只改變1個習慣，更容易長期堅持。

今日美國 藍莓

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