吃抗生素貪甜食 腸道菌相失衡恐更嚴重 這類人要注意

服用抗生素期間，減少過量甜食是合理的飲食選擇；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究指出，接受造血幹細胞移植且使用抗生素的患者，若甜食攝取較多，腸道菌相失衡與腸球菌增生會更明顯，但一般人仍以均衡飲食為主。

服用抗生素期間，除了按時吃藥，飲食也可能影響腸道健康。最新研究發現，接受造血幹細胞移植的血癌患者，若在使用抗生素期間攝取較多甜食，腸道菌相失衡可能更加嚴重，但一般人是否也有相同影響，仍待進一步研究。

移植患者免疫力 弱 要更小心

抗生素能治療細菌感染，卻也可能同時影響腸道內的有益細菌，造成腹瀉或其他腸胃不適。如今一項新研究發現，使用抗生素期間的飲食，可能進一步影響腸道菌相。

2026年9月刊登在《Nature》期刊的研究，追蹤173名接受異體造血幹細胞移植的住院患者。這些患者因血液癌症接受密集治療，住院期間均曾使用抗生素，其中約八成接受廣效型抗生素治療。

研究團隊詳細記錄患者吃下的9419餐、超過4萬項食物，並分析158名患者的逾1000份糞便檢體，觀察飲食與腸道菌相的變化。

結果發現，使用抗生素期間攝取較多甜食的患者，腸道細菌多樣性下降更明顯，某些可能造成感染的細菌也更容易大量增生。

其中最受關注的是腸球菌（Enterococcus）。這類細菌原本就可能存在人體腸道，但當其他細菌因抗生素大量減少時，腸球菌可能趁機過度增生。

對免疫力較弱的移植患者而言，這種變化尤其值得注意。

研究團隊進一步分析發現，在使用廣效型抗生素的情況下，甜食攝取量增加，與腸道菌相多樣性額外下降約24%有關。

高蔗糖飲食 腸球菌更易增生

不過，這項數字是依研究所採用的甜食重量及統計模型估算，不能直接解讀為多吃100克蛋糕或喝一杯奶昔，就會讓腸道好菌減少24%。

為了了解背後可能的原因，研究人員也進行小鼠實驗。

結果顯示，使用廣效型抗生素的小鼠若攝取高蔗糖飲食，腸球菌會更容易增生，且持續時間較長；但沒有使用抗生素的小鼠，並未出現同樣明顯的菌相變化。

這意味著，高糖飲食可能在腸道菌相已受到抗生素干擾時，進一步加劇失衡。

一般人吃抗生素 可均衡飲食

雖然研究結果值得關注，但目前還不能據此建議所有服用抗生素的人都必須戒糖。

這次研究對象是接受密集治療的造血幹細胞移植患者，與一般短期使用抗生素的人有很大差異，也尚未證明減糖能直接降低感染或死亡風險。

對一般人而言，服用抗生素期間可維持均衡飲食，減少含糖飲料及過量甜食，不必完全避開水果、牛奶等天然含糖食物。

若腸胃狀況允許，也可適量攝取蔬菜、全穀及其他富含膳食纖維的食物，提供腸道細菌所需的營養。

但對正在接受化療、造血幹細胞移植，或因治療而食欲不振的患者，攝取足夠熱量及蛋白質同樣重要，不應自行停用營養補充飲品或大幅限制飲食。

活菌製劑 恐有額外感染風險

抗生素除了消滅致病菌，也可能破壞原有的腸道菌相，使部分患者出現腹瀉、腹痛或脹氣。

少數情況下，還可能發生困難梭狀桿菌（C. difficile）感染，造成較嚴重腸道發炎。

某些特定菌株的益生菌，可能有助於降低抗生素相關腹瀉的發生風險，但不同產品的效果並不相同，也沒有充分證據證明益生菌能讓腸道菌相完全恢復到用藥前的狀態。

尤其是免疫力低下、正在接受癌症治療或造血幹細胞移植的患者，活菌製劑可能帶來額外感染風險，使用前務必先詢問醫師。

如果服藥期間出現嚴重或持續腹瀉，尤其合併發燒、血便、劇烈腹痛或脫水，應盡速就醫，不要自行停藥或服用止瀉藥。

服用抗生素期間，減少過量甜食是合理的飲食選擇，但不能取代正確用藥。

癌症及免疫力低下患者，應由醫療團隊評估飲食與益生菌使用，避免因自行限制飲食而影響營養攝取。

服用抗生素期間，減少過量甜食是合理的飲食選擇；示意圖。（圖／123RF）