塞車就煩、別人1句話想整晚？醫教3招阻止「預演災難」

精神科醫師楊聰財指出，讓人疲憊的不一定是事情太多，而是不斷想控制結果。(示意圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 精神科醫師楊聰財指出，焦慮常來自大腦反覆預演災難；面對塞車、變動與未知，應先承認現況、分清事實與想像，再採取能改變的行動。

早上才睜開眼，就開始擔心塞車、工作不順、孩子不聽話，甚至還沒拿到檢查報告，就先想到最壞結果？精神科醫師楊聰財指出，讓人疲憊的不一定是事情太多，而是不斷想控制結果；與其讓大腦反覆「預演災難」，不如分清事實與想像，把力氣留給真正能改變的事。

楊聰財表示，人類大腦原本就會預測未來、評估危險，幫助人們生存，但當大腦「過度工作」，事情還沒發生就在腦中演練多次，甚至別人一句話還沒說完，就猜測對方是否討厭自己，身體也會跟著進入警戒狀態，出現心跳加快、肌肉緊繃、呼吸變淺等反應。

他以「臣服」概念說明，臣服並非認輸、躺平或什麼都不做，而是「先承認事情已經發生，再決定自己能做什麼」。例如颱風造成班機取消，再怎麼生氣也無法讓飛機起飛，與其反覆抱怨，不如重新訂票、找住宿並通知家人。

生活中也常遇到類似情況，包括塞車、排隊、臨時改行程、工作計畫生變，甚至孩子不照父母期待行動。楊聰財指出，人可以溝通、努力，卻無法完全控制別人與結果，成熟並非讓所有事情照自己的劇本發展，而是知道「什麼該努力、什麼該放手」。

不過接受不代表放棄處理問題。楊聰財強調，生病仍應就醫，工作失敗要檢討，關係出現衝突應溝通，面對職場霸凌、不公平或傷害，也應尋求協助、依法申訴及保護自身權益。真正健康的做法，是接受不能改變的事，同時努力改變可以改變的部分。

他也建議，壓力來襲時可先讓身體「解除警報」，透過緩慢呼吸、放鬆肩膀、散步及充足睡眠，避免愈想愈亂；當腦中浮現「完了，我一定會失敗」時，也可提醒自己「我現在出現了『會失敗』的想法」，將念頭與事實分開，因為「念頭不是事實，焦慮不是預言」。

楊聰財提出3個生活練習，遇到不順先停3秒、呼吸後再回應；區分「真正發生的事」與「腦中的猜測」；最後把塞車、排隊或行程改變等小麻煩當作練習，問自己「事情已經這樣了，下一步可以做什麼？」

他提醒，人生真正能掌握的，多半是自己的態度、選擇、行動與界線，而非所有結果。面對未知，不必一次想完整條人生道路，「很多時候，只需要看清楚下一步」。