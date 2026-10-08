每5名糖友1人有腎功能異常 營養師教外食5招護腎：「這東西」最好少碰

（振興醫院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣腎功能異常盛行，營養師提醒外食族可透過控制三高、選擇原型食材、少喝湯與避開濃縮補品，來延緩腎臟負擔並守護心腎健康。

台灣邁入超高齡社會，如年長者、三高 患者常有腎功能異常問題。衛福部國健署統計，台灣成人腎功能異常率達12%以上，每10位高血糖患者中4位出現糖尿病腎病變，每5位高血壓患者中1人腎功能異常；若同時合併高血糖、高血壓、高血脂，則腎功能異常比率超過3成。

振興醫院營養治療科營養師陳韻婷說，控制三高是預防慢性腎臟病的關鍵。除了定期驗尿、驗血與測量血壓以外，監測腎功能、調整生活型態與飲食，更是延緩進入洗腎階段的重要方針。

陳韻婷指出，現代人外食頻率高，即使無法完全自炊，也能透過正確的飲食選擇維護健康，若能把握五大飲食技巧，外食也能護心腎，以下五大原則，可以幫助外食族吃得安心，又保護心腎功能。

一、足夠熱量 適量蛋白質

成年人的每日熱量需求，可依照年齡及活動量評估，小於65歲者：每日30至35大卡／公斤體重；超過65歲者：每日25至30大卡／公斤體重。足夠的熱量可避免身體蛋白質分解，減少含氮廢物產生。

至於蛋白質的攝取也需注意，豆魚蛋肉類是主要蛋白質來源，但攝取過量會增加腎臟負擔。建議外食一人份以一掌心大小的肉或魚類為原則，避免大魚大肉。不額外加點。減肥者使用高蛋白粉、健身族喝蛋白飲前，建議諮詢醫師及營養師以評估攝取量。

二、多選原型食材 避免加工品

加工食品多含高鈉與磷添加物，容易造成高血壓與腎臟負擔。常見高磷／高鈉加工品包括：香腸、臘肉、火鍋料、泡麵、餅乾、醬瓜、汽水等。建議選擇新鮮、原型食材；每日鈉攝取不宜超過2400毫克(約6公克鹽)；購買包裝食品前，仔細閱讀營養標示。

三、慎選烹調與調味方式

避免紅燒、醬燒、煙燻、鹽滷等高鈉料理；優先選擇清蒸、清炒、川燙、乾煎、烤等烹調法。調味建議使用蔥、薑、蒜、胡椒、醋等天然辛香料；避免豆瓣醬、沙茶醬、XO醬等濃鹹醬料；利用番茄、鳳梨、檸檬等蔬果入菜增添風味。

四、避免湯汁攝取 確保足夠飲水

湯品中常含高量鉀、磷，容易增加腎臟負擔，建議少喝蔬菜湯、肉骨湯、火鍋湯底。外食時請店家不要淋肉汁，以白飯配菜取代肉燥飯。至於飲水方面，建議成人每日飲水量約為每公斤體重× 30 毫升，例如體重60公斤者，每日應攝取1800毫升水分。若有水腫情形，請依照醫囑調整飲水量。

五、不聽信偏方 避免濃縮補品

請遵從專科醫師建議，按時服藥、不使用來路不明的偏方或草藥。避免大量攝取濃縮補品如：雞精、魚精、人蔘飲、提神飲料、補湯等，避免增加腎臟代謝負擔。

陳韻婷說，保護心腎功能，並無快速見效的秘方或奇蹟食物。唯有從日常飲食習慣開始著手、避免過度負擔、聰明選擇食材與烹調方式，才能真正為健康打下穩固基礎。外食族只要有心，一樣能吃得健康、守護心腎。

（振興醫院提供）